LÉNYEG: A kórház nem szűnik meg, csak átalakul, a karácsonyt viszont mégsem tiltják be

Vajúdtak egyet a parlament és a kormány hegyei, és hogy egeret szültek-e vagy mást, azt majd meglátjuk, mindenesetre világra jött a várva-várt kórházreform, és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos újabb rendelkezés.

Januárban indulhat a kórházreform

Nem teszi tönkre, hanem segíti a kórházakat a kedden elfogadott reform, állítják az illetékesek. A parlamenti képviselők fejében azonban minden valószínűség szerint legalább akkora a káosz, mint bármelyikünkében, hiszen az elmúlt hónapokban annyi minden – és annak ellenkezője is – elhangzott a kórházak besorolásával, megszüntetésével, átminősítésével kapcsolatban, hogy annak már a fele is sok lenne.

A kedden kora este elfogadott törvény kapcsán egyelőre csak néhány dolog tűnik biztosnak. Az egyik, hogy a reformra azért is szükség volt, hogy Szlovákia egészségügye megkaphasson egymilliárd eurót az uniós Helyreállítási Alapból. Az is világos, hogy az egészségügyi intézmények átminősítésének januárban kezdődő folyamata csak három-négy év múlva fejeződik be.

Tudni lehet, hogy a most elfogadott törvény öt kategóriába sorolja a kórházakat: lesz egy országos szint, egy felső szint, ezenkívül egy úgynevezett komplex szint, majd egy regionális szint és végül egy közösségi szint. Az utóbbi hónapok hangos vitája elsősorban ezekről a legalacsonyabb szintű kórházakról szólt, amelyek feladata csak az utógondozás és a rehabilitáció, valamint a végstádiumú betegek gondozása lenne. Ezt sokan kórházbezárásként értelmezik, még ha az egészségügyi tárca állítja is, nem megalapozott annak a veszélye, hogy kórházakat kellene bezárni, mivel minden ma is működő egészégügyi intézménynek meglesz a maga feladata.

Szintezés és besorolás ide vagy oda, azt mindenesetre kíváncsian várjuk, hogyan sikerül majd a reformnak megállítania az orvostársadalom elöregedését, hogyan fogják orvosolni az illetékesek az akut nővérhiányt, és mikor emelik majd meg olyan mértékben a hazai orvosok, mentősök és nővérek bérét, hogy ne meneküljenek külföldre, ahol a munkájukat anyagilag is megbecsülik.

Este nyolcig tarthat a szenteste

Bár néhány nappal ezelőtt még azt nyilatkozta Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter, hogy idén ne is álmondjunk arról, hogy együtt karácsonyozhatunk rokonainkkal, mára ez már nem érvényes: kedden úgy döntött a kormány, hogy péntektől engedélyezi az ünnepi látogatásokat, hiszen az eddig gyakorlatilag egész nap érvényes kijárási tilalmat már csak este nyolctól fogják számonkérni.

Az oltottak számára kinyitnak a, galériák, a könyvtárak, a múzeumok, dolgozhatnak a masszőrök, a fodrászok, a műkörmösok és a lábápolók. Zárva maradnak viszont az éttermek, legalábbis ez volt a kedd esti helyzet. Látva azonban a kormány fejetlen kapkodását, erre azért talán mégse vegyünk mérget, néhány nap múlva lehet, hogy teljesen más intézkedések lesznek érvényben.

Per pillanat mindenesetre az érvényes, hogy hat személynél többen továbbra sem „gyülekezhetnek”, vagyis nem találkozhatnak az utcán. Erre fáztak rá kedden azok a mentősök, akik a parlament előtt tiltakoztak a kormány egészségügy-politikája ellen. Azért vonultak a törvényhozáshoz, hogy „megköszönjék" a képviselőknek és a kormánynak, hogy nem foglalkoznak a problémáikkal, és a nekik beígért béremelésre is hiába várnak. Több sem kellett a rend éber őreinek, a kijárási és gyülekezési tilalomra hivatkozva feloszlatták a tiltakozó tömeget, két mentőst pedig elő is állítottak, mert azok nem voltak hajlandók kifizetni a helyszíni bírságot. És mindez még a kórházreform elfogadása előtt történt.

Gyimesinek át kell írnia a CSEMADOK-törvényt

Végezetül egy kis szlovákiai magyar abszurd, ezúttal is Gyimesi György jóvoltából. Az OĽaNO magyar nemzetiségű parlamenti képviselője és a szlovákiai magyarság önjelölt megmentője terjesztette elő a CSEMADOK finanszírozásáról szóló törvényt, ami alanyi jogon biztosítana évi 300 ezer eurót a kulturális szervezetnek. A javaslatot kedden meg is tárgyalta a kormány, meglehetősen szokatlan módon, hiszen ezt megelőzően már a parlamentet is megjárta a törvénytervezet. De mindegy is a sorrend, a lényeg az, hogy a kabinet keddi ülésén csak tudomásul vette a CSEMADOK-törvényt, viszont az elfogadását a jelen formájában nem támogatja, mivel az akár alkotmányellenes is lehet. Erre föl Gyimesi, aki szereti a saját kudarcait győzelemként prezentálni, azt mondta, a kormány törvény-előkészítési tanácsa és az igazságügyi minisztérium ugyan problémásnak találja a jogszabályt, de a miniszterek támogatják, hogy a CSEMADOK kapjon állami támogatást. Most már csak azt kell kitalálni, hogy milyen formában. A tervezetet ugyanis az előterjesztőnek, vagyis Gyimesinek kell összhangba hoznia az alkotmánnyal. Szorítsunk neki!

