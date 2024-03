LÉNYEG: A kormány ócska süketelése miatt Szlovákia büdös lett a cseheknek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szlovákia sem úszta meg, nálunk is elszaporodtak a Putyin-barát idióták. Akik Moszkvának kedves marhaságokat nyilatkozgatnak, és ha emiatt valaki kritizálni meri őket, egyetlen kifejezéssel védekeznek. Ők bizony szuverének. Robert Fico is állandóan azzal hárít, hogy nem az orosz kottából játszik, csupán tiszta erőből szuverén ő. Ez most legutóbb annak kapcsán jött elő, hogy a cseh kormánynak elege lett a szlovák kormány orosz-simogató külpolitikájából, és Prága jelezte, a következő időszakban a két ország között nem valósulnak meg a betervezett kormányközi konzultációk, mert a jelenlegi helyzetben a cseh fél ezt "nem tartja alkalmasnak". Erre mi mást is reagálhatott a szlovák kormányfő? Megint elismételte a megnyugvásra intő bugyuta dumáját, ami ebben a helyzetben így hangzik: a prágai kormánygarnitúra a szlovák-cseh kapcsolatok veszélybe sodrásáról döntött, csak azért, mert érdeke az Ukrajnában zajló háború támogatása, míg a szlovák kormány nyíltan a békéről beszél.

Szuverén jogunk

Így aztán Fico kitart az elfoglalt pozíciója mellett, és nem érzi szükségét, hogy megváltoztassa a retorikáját. Éppen ellenkezőleg, úgy gondolja, hogy ez a szuverenitás magáért beszél. Fico állítólag tisztában van azzal is, hogy nagy lesz rá a nyomás, mert sokaknak nem tetszik, ha valaki túlságosan "független", ám ő nem szabja meg senkinek, hogyan járjanak el Ukrajnával kapcsolatban. Fico annyira szuverén, amennyire a falnak nyargaló paripa is bátor, nem pedig vak. Ha valaki külső befolyástól mentesen, magától mondja fel a Kreml által szajkózott ökörségeket, lelke rajta. De akkor az ilyen egyedeket mindenkinek szuverén joga nevén nevezni, azaz lebarmozni. Nem szabad félrevonulni csak azért, mert kényelmetlennek érezzük ezt az ócska posztigazságot, ahol az eszementek táborában decibelben mérik a rátermettséget.

Ki akar Ficóval egy asztalnál ülni?

A szlovák ellenzék is látja ezt a helyzetet, és a jelenség mellett nem megy el némán. Hogy a cseh fél lemondta az együttműködést Pozsonnyal, Michal Šimečka például az eddigi legrosszabb pillanatok egyikének tartja az országaink önállósodás óta. Óriási szégyenről és a kölcsönös kapcsolatok rontásáról beszél a PS elnöke. Mert amíg a rossz emlékű Vladimír Mečiarnak öt évbe telt, amíg Szlovákiából fekete lyukat varázsolt Európa térképén, addig a Smer vezetőjének ebben a versenyszámban öt hónap alatt sikerült őt utolérnie. Még szerencse, hogy ez a kormány gyenge többséggel rendelkezik a parlamentben, és távolról sem képviseli a szlovákiai lakosság többségének véleményét. Igor Matovičék is meg vannak arról győződve, hogy ez a pozsonyi rezsim nemzetközi elszigetelődésbe taszította az országot. A most már Slovensko név alatt futó mozgalom szerint a szövetségeseink közül már senki nem akar egy asztalnál ülni Ficóval, ami elriaszthatja a külföldi befektetőket is. Már attól tartanak, hogy a kormány ki akarja vezetni Szlovákiát az EU és a NATO struktúráiból, ami biztonsági kockázatot jelent, hiszen az ország légterét a szövetségeseink védik. Arról nem is beszélve, hogy majd később jól jöhetnének a normális partnerkapcsolatok, amikor sor kerülhet Ukrajna újjáépítésére.

Irány a Smer eredeti célja

De sajnos ott még nem tartunk, előtte még józanabbra kell pofozni a betolakodó agresszorokat. Így aztán arra kell fókuszálni, hogy a mihamarabbi béke érdekében minél nagyobb segítséget kapjon Kijev. Ám ebben a szomszédos ország nem számíthat Pozsonyra, mert az most beszámíthatatlan állapotba került. Annyira, hogy most azt a figurát bízták meg a titkosszolgálatok irányításával, aki pár éve még le akarta csapni a speciális ügyész fejét. Ugyanis csütörtöktől az egykori országos zsarufőnök fiacskája, Pavol Gašpar lett a Szlovák Információs Szolgálat igazgatóhelyettese, aki a vezetői jogköröket is gyakorolhatja. Az ifjabbik Gašpar nem egy ma született bárány, de a börtönviselt papa nálánál jóval nagyobb hal, aki szeptemberben a Smer listájáról simán beúszott a törvényhozásba. Tibor Gašparral összefüggésben érdemes felidézni, hogy bár ő kapta a parlament védelmi és biztonsági bizottság elnöki posztját, de a Tisztítótűznek nevezett ügyet még nem sikerült magáról levakarni. Ez az a hírhedt eset, amivel kapcsolatban komoly a gyanú, hogy a hosszú évekkel ezelőtt a rendőrök - az exfőzsaruval, meg Norbert Bödör oligarchával az élen - egy maffiahálózatot alkothattak, amelyik a Smert szolgálva az akkori ellenzéki politikusok után kajtatott. A feltételezések alapján a befolyásos személyekből álló kupaktanács megpróbálta bebetonozni a megrendelő párt hatalmát. Most, hogy a kisebbik Gašpart ilyen fontos pozícióval kínálták meg, a Smer jó irányba haladhat, hogy megvalósítsa a korábbi terveit.

Sidó Árpád