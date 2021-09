LÉNYEG: Kormánypárt-átalakítás zajlik Szlovákiában, ami egy minisztert kivégezhet, és olvadnak a zöld járások, de Dunaszerdahely szépen tartja magát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdától ténylegesen is kiüresedett a legkisebb kormánypárt, a korábbi államfő, az Andrej Kiska által megálmodott Za ľudí nevezetű formáció. A tömörülés tavaly márciusban eredetileg még 12 képviselővel állt fel, aztán ketten leléptek Igor Matovič kormányzási stílusa miatt, és most meg hatan lépnek át az így egyszeribe a második legerősebb kormánypárttá duzzadó SaS parlamenti csoportjához. Azt mondják, továbbra is a kabinetet támogatják, és persze szeretnék megőrizni az igazságügyi minisztériumot Mária Kolíkovának. Ennek a lépésnek a részleteivel nem fárasztották feleslegesen a pártelnök Veronika Remišovát, de azért egy tájékoztató sms-t kapott erről, szóval nem érheti szó a ház elejét.

Nyugi, csak egy követelésünk van

Az egyszeriben megizmosodott SaS vezetője, Richard Sulík rögtön meg is nyugtatott mindekit, ilyen formában csupán megnő az esélye annak, hogy a kormány kitölti a négy éves megbízatását, és ehhez csak egyetlen követelésük a koalíció tagjaival szemben, hogy Kolíková maradhasson a miniszter. Sulíkék tehát szerények, és nem kívánnak további pozíciókat szerezni. Ja, és cserébe támogatják Remišovát, hogy ő állhasson a beruházásügyi és régiófejlesztési tárca élén. És hogy mi lesz a maradék Za ľudí-val? A párt két legismertebb politikusa, Juraj Šeliga és Jana Žitňanská függetlenként támogatnák a továbbiakban a Heger-kormányt. És a legutolsó két remišovás képviselő, miután maguk után lekapcsolták a villanyt, átülhetnek a legerősebb kormánypártba, az OĽaNO-ba.

Mindenre van válasz

Ennek a "gyülekezetnek" meg Matovič a vezetője, akinek a nyilatkozatából azt lehet kivenni, hogy nincs sok esély megőrizni Kolíková számára a minisztériumot, mert a koalíciós szerződés szerint ez a funkció - a 2020-as választások eredményei alapján - a most szétporladt Za ľudít illeti. Tehát ami a kormányposztok elosztását illeti, az érvényes koalíciós megállapodás minden felmerülő kérdésre választ ad a pénzügyminiszter szerint, hiszen azt nem azért kötötték, hogy rögtön megsértsék, ha egy olyan helyzet alakul ki, ami valamelyik politikai pártnak nem felel meg. Ez alapján feltételezhető, hogy távoznia kell a jelenlegi igazságügyi miniszternek, de mivel feltételezhető, hogy Sulík majd oda teszi magát, biztosat csak a jövő héten lehet mondani, a koalíciós tanács ülését követően.

Emelkedik a járványgörbe

És amíg a szemünk láttára hármasfogattá változik a négyes koalíció, közben meg az elmúlt napok trendjéhez hasonlóan továbbra is meredeken emelkedik a járványgörbe. Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, amelyekben egyre több a koronavírusos eset, ezek száma a múlt hetihez képest megduplázódott. Ez meg egyenesen oda vezetett, hogy a Covid-automata szerint az ország nagy része narancssárgára váltott, ráadásul tíz járás, köztük egy magyarlakta is pirosba lép át.

Igyunk a maradék zöld járásokra!

Így meg azok a beoltatlan személyek, akiknek még megnyugtató eredményű tesztjük sincs, már jövő héten jelentősen megérezhetik a rosszabbodó járványhelyzet miatt hozott szigorúbb szabályokat. Például nem mehetnek étterembe vagy kávézóba, és még a teraszra sem ülhetnek ki. Legalábbis ez érvényes a piros besorolású régiókra. A "szabad világot" jelentő maréknyi zöld járásban - köztük a Dunaszerdahelyiben, a Komáromiban, az Érsekújváriban vagy akár a Galántaiban - a polgárok meg emelhetik magukra a poharaikat az aránylag nagyobb beoltottság miatt.

Hétfőtől jön a vakcina harmadik adagja

És ha már itt tartunk, holnaptól, azaz csütörtöktől az 5 és 11 év közötti gyerekeket is beolthatják a koronavírus ellen. Az egészségügyi miniszter beszélt erről, aki elmondta, hogy az oltás önkéntes alapú, és azt a szülő kérelme alapján jóvá is kell hagynia a gyerekorvosnak. De ez még nem minden: hétfőtől meg elkezdik vakcinázni az embereket az oltóanyag harmadik adagjával. A tervek alapján azokkal kezdik, akik már régen megkapták a vakcina második dózisát és értelemszerűen az egészségügyi dolgozók férhetnek hozzá elsőként. Mert a Covid támadásának harmadik hullámánál megint csak ők állnak a frontvonalban.

Sidó Árpád