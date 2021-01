LÉNYEG: A kormányt feljelentik, Nyitrát pedig letesztelik

Ma végre választ kaphattunk arra a mindenkit foglalkoztató kérdésre, ki is tehet a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetről. A válasz pofonegyszerű: Igor Matovič és kormánya.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Ezt pedig ma nem kisebb szakértő jelentette ki, mint maga Peter Pellegrini bukott kormányfő, aki azt is elmondta: büntetőjogi felelősségre vonás vár a kormányra, amiért elszabotálta a járványellenes szigorító intézkedéseket. Ezért aztán a parlamentben egy füst alatt javasolni fogják az előrehozott választásokat is, hogy megmentsék az ország népét ettől a tehetetlen kormánykoalíciótól. Pellegrini úgy gondolhatja, az általa vezetett Smer-klón valószínűleg egycsapásra véget vetne a világjárványnak, ha erre lehetőséget kapna.

A bejelentés farvizén ma megszólaltak Kotlebáék is. A rosszabb napokat is látott egykori énekes, Ondrej Ďurica ĽSNS-képviselő kijelentette: ők a maguk részéről ugyan olcsó reklámfogásnak tartják Pellegriniék bejelentését, ám a parlamentben egy náciként csatlakoznak hozzá.

A politikai szemétdombra küldené tehát Matovičot Pellegrini, míg saját Hlas-SD pártját újrahasznosítaná – mint afféle kiszolgált műanyag palackokat. PET-fronton ma annyi történt, hogy megtudtuk: nem halasztják el, hanem egy év múlva mégis bevezetik a műanyag flakonok és alumínium dobozok visszaváltását. Még jól emlékszünk a Sólymos László által vázolt elképzelésre, amit aztán első ténykedései között nagy hirtelen le is fújt utódja, Ján Budaj környezetvédelmi miniszter. Mára kiderült, az újonnan kiírt pályázatra ugyanaz a szép nevű Szlovákiai Alkoholmentes Italok és Ásványvizek Gyártóinak Egyesülete jelentkezett, amelyik az eredeti tenderbe is, csak akkor még nem volt elég transzparens a közbeszerzési pályázat, most pedig már az. Transzparensügyben az egykori forradalmár Budajjal mindenesetre balgaság lenne vitatkozni.

Vírusfronton egyre elkeserítőbb a helyzet. A mai legfrissebb adatok szerint 3146 fertőzöttet kezelnek kórházban, intenzív ellátást 207 beteg kap, 246-an pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak. Egyetlen nap alatt 10 ezernél is több fertőzöttet azonosítottak Szlovákiában. Ma arról is döntöttek, hogy a galántai kórházban csütörtöktől kizárólag covid-betegeket kezelnek majd.

Mikor már éppen kezdett volna hiányozni, Igor Matovič végre ismét tartott egy sajtótájékoztatót Nyitrán, jelezve: nem tűnt el, csak megvárta, amíg elkezdik tétlenséggel vádolni. A Zobor alatti megyeszékhelyen ma megkongatták a vészharangot: a helyi kórház összeroppant a covid súlya alatt, nem győzik ellátni a betegeket, és már a harmadik orvos halt bele a járványba. Szerda reggel össze is ül a kormány, hogy légmentesen lezárja Nyitrát. Marek Hattas polgármester (aki – nem mellesleg – maga is átesett már a Covid-19 betegségen) bejelentette, az egész járást, annak mind a 177 ezer lakóját letesztelik, mégpedig az elkövetkező három hétvégén. A kormányfő szerint Nyitrán szinte minden tizedik ember fertőzött, ezért szigorú intézkedésekkel igyekeznek lassítani a vírus terjedését. Az elképzelések szerint a nyitraiak hétfőtől három héten keresztül csak akkor mehetnek munkába, ha hét napnál nem régebbi negatív tesztet tudnak felmutatni.

Megérte tehát várni Matovič eljövetelére, most már mindenki megnyugodhat, megmenti ő Nyitrát is, ha kell.

Talán Matovič eddigi struccpolitikáját elégelhette meg az az emu, amelyet jókai rendőrök fogtak be. Az egyébként Ausztráliában őshonos futómadarat Diószegen csípték el, a rendőrség pedig komoly arccal bejelentette, hogy ha valakinek hiányzik, jelentkezzen érte.

(jéel)