LÉNYEG: Közelít a teljes lockdown, Igor Matovič pedig továbbra is adóforradalomról álmodik

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kormány napokon belül teljesen lezárja az országot, legalábbis ezt kéri Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter, és őt támogatja Eduard Heger kormányfő is.

A lezárás legfontosabb oka az egészségügyi rendszer megmentése, a kórházak ugyanis már több mint 3000 COVID-beteget ápolnak, és legfeljebb már csak néhány száz újabbat tudnak fogadni. A helyzet gyors javulása csak a szigorúbb és mielőbb bevezetett járványügyi intézkedésektől, és azok határozott betartatásától várható.

Az oltottság növelése ugyan hosszú távon mindenképpen segítene a helyzeten, de most, néhány nap alatt nem éreztetné a hatását az sem, ha hirtelen minden 60 év feletti embert beoltanának.

Pedig elsősorban az időseket kellene oltani, a 60 felettiek teszik ki ugyanis a kórházban kezeltek kétharmadát, vagyis a háromezer emberből kétezret. Ha még azt is hozzávesszük, hogy a fertőzésben elhunytak 90 százaléka is idősebb 60 évesnél, akkor tényleg mindent meg kellene tenni a mielőbbi beoltásukért.

Pedig a jelenlegi állás szerint még mindig van 420 ezer olyan idős ember, aki nem vette fel az oltást. Igor Matovič most újabb ötlettel állt elő, ami első látásra akár még hatékonynak is tűnhet, a részletek körül azonban még sok a kérdőjel. A pénzügyminiszter 300 eurós gasztroutalvánnyal venné rá a 60 pluszos korosztályt az oltásra, amit jövőre költhetnének el a járvány által különösen megkínzott vendéglátóhelyeken. Az utalvány át is ruházható, Matovič feltehetően ezzel azokat az időseket ösztönözné, akik maguk már nem járnak vendéglőbe, de esetleg a gyerekeiknek, unokáiknak segíthetnének ezzel az utalvánnyal.

Már csak az a kérdés, hogy mennyire ragaszkodik ahhoz a feltételhez, hogy az idős embernek július 1. és december 12. között kell felvennie az oltást. Ezzel ugyanis eléggé lekorlátozná azoknak a körét, akik élhetnek ezzel a jutalommal.

A koalíció egyébként most sem hazudtolja meg magát, sikerült a kérdés megítélésében két táborra szakadnia. Az OĽaNO és a Sme rodina az azonnali lockdownt támogatja, amely mindenkire, a beoltottakra és a nem beoltottakra egyaránt vonatkozna. Ezt javasolja egyébként a szakmai konzílium is, amely mielőbb, akár már a szerdai kormányülés után életbe léptetné a szigorításokat. Az SaS és a Za ľudí megmaradt része bizonyos kedvezményeket szeretne kialkudni a beoltottaknak. Mindkét álláspont védhető bizonyos körülmények között, csak a jelenlegi koalícióban a vita könnyen személyeskedésbe fullad.

Matovič hétfőn bemutatta az általa csak szerényen adóforradalomnak nevezett adóreform utolsó részét, az egyéni vállalkozók adózását.

Egyben sikerült élősködőnek beállítani a 400 ezer egyéni vállalkozót, akik Matovič szerint évente mintegy 2,4 milliárd eurótól fosztják meg az államot.

A javaslatnak sem nagyon fognak örülni az érintettek, habár a részletek még sokat módosíthatnak az első benyomáson. Az OĽaNO elnöke ugyanis megszüntetné az átalányköltséget, amely jelenleg a bevétel 60 százaléka lehet. Ez elsősorban azoknak előnyös, akik viszonylag alacsony költséggel dolgoznak, mert így is jelentősen csökkenthetik az adóalapjukat. A 29 százalékos adókulcs ezzel szemben magasnak tűnik, és még az sem világos, hogy Matovič megőrizné-e az adómentes bevételt vagy legalább annak egy részét.

A vállalkozók másik felének, akiknek a költségei ma is olyan magasak, hogy nem éri meg számukra igénybe venni az átalányköltség nyújtotta lehetőséget, a javaslat akár még jó is lehet.

Ugyan viszonylag magasnak tűnik a 29 plusz 19 százalékos adó, de ha megnézzük, hogy ezt csak a bruttó nyereségből kell számolni, akkor már nem olyan nagy ez az összeg. Elég nullára vinni a bruttó nyereséget, és nem kell semmit fizetni.

Az adórendszer átalakítását azonban az OĽaNO mellett egyelőre csak a Sme rodina támogatja, vagyis Matovičnak még meg kell győznie Richard Sulíkot, aki eddig egyáltalán nem bizonyult könnyű tárgyalópartnernek.

Az oltatlanok hétfőtől kenyeret sem vehetnek a plázában

Mindemellett hétfőn életbe lépett az első komoly szigorítás, amely azonban jobbára csak az oltatlanoknak szól. A tömegrendezvényeken a piros járásokban is csak 200 ember lehet, és csak oltottak és a betegségen átesetteket lehet beengedni, miután felírták a résztvevők adatait.

Az oltatlanok a plázákba sem mehetnek be, és az élelmiszerboltok közül is csak azokban vásárolhatnak, amelyek az utcáról nyílnak, vagyis a plázában kenyeret sem vehetnek.

Valószínű azonban, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatását már nem fogjuk megismerni, mert nagyon gyorsan ezeknél sokkal szigorúbbak fognak életbe lépni.

