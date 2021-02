LÉNYEG: Lábperecet kap Kočner „majmocskája”, minket pedig megkérdeznek az orosz vakcináról

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

A járvány nem enyhül, a keddi nap csak Monika Jankovská számára hozott némi enyhülést. Matovičot nem érdekli a geopolitikai helyzet, csak az orosz vakcina, az államfő a politikusok felelősségéről beszélt, és az is kiderült, hogy miért nem jó sok fát hasogatni.

Jankovská „lábperecet“ kap

Kiengedik a börtönből a korrupciós ügyekkel gyanúsított korábbi smeres igazságügyi államtitkárt, Monika Jankovskát, döntött kedden a Specializált Büntetőbíróság. Bár a határozat egyelőre nem jogerős, Jankovská sorozatos próbálkozása, úgy látszik, végre meghozta gyümölcsét.

A volt államtitkár tavaly óta próbálkozik kijutni a vizsgálati fogságból, illetve legújabban már a trencséni börtönkórházból, ahová február elején vitték be, miután a cellájában túladagolta magát nyugtatóval. Azon senki sem csodálkozhat, hogy depressziós lett a géppuskaujjú SMS-bajnok, aki Marian Kočnerrel közel hatezer üzenetet váltott kevesebb mint egy év alatt, és akit jeles barátja csak a minisztériumi „majmocskájának” nevezett. Emlékeztetőül: Kočner és Monika Jankovská kommunikációjából a vád szerint kiderült, hogy közösen befolyásolták a bírókat, akik a Markíza TV váltóinak ügyében voltak hivatottak dönteni. Szorul a hurok tehát a korábbi államtitkár nyaka körül, persze csak jelképesen, ám bokája körül hamarosan egy jelkövető berendezés, amolyan lábperec szorulhat – valóságosan is. Hogy ez megakadályozhatja-e őt abban, hogy szabadlábra kerülve tanúkat befolyásoljon vagy esetleg ismét az orvosságos fiola után nyúljon – nos, ezt az illetékesek nálunk nyilván jobban tudják.

Chotyitye vi russzkuju vakcinu?

Folytatódott kedden a miniszterelnök facebookos „nemzeti konzultációja” is. Igor Matovič megkérdezte az országát, vásároljon-e a kormány a koronavirus orosz ellenszeréből, a Szputnyik V vakcinából. Ő maga – mint mondta – nem lát semmi kivetnivalót a moszkvai csodaszerben, annak ellenére, hogy az európai gyógyszerfelügyeleti szervek máig nem hagyták jóvá az orosz tudósok termékét. Szerinte, ha lehetne, Szlovákiában milliók oltatnák be vele magukat, és a járványügyi bizottság is ezen a véleményen van. A kérdést szerencsére valójában nem nekünk kell eldöntenünk, úgyhogy megvárhatjuk, hogyan határoz a kormány.

Közben – kelletlenül ugyan, de – az egészségügyi miniszter is elismerte, hogy mérsékelten rosszabbodik a vírusos helyzet az országban. Marek Krajči gyorsan hozzátette azt is, hogy Csehországban és Magyarországon is egyre rosszabb a helyzet – nem mintha ez bárkit is megnyugtatna. A leginkább fertőzött régiók közé tartozik a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Nyitrai járás is. Jó hir viszont, hogy a pedagógusok 30 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcinával.

Čaputová ma sem volt diplomatikus

Meglepőnek aligha nevezhető kijelentést tett ma Zuzana Čaputová. Az államfő rámutatott: a világjárvány miatt nagyon komoly a helyzet Szlovákiában. Ezt azért – valljuk be – már ideje volt kimondani valakinek.

De Čaputová azért nem maradt végig gašparoviči mélységekben, hiszen azt is hozzátette: a válságkezelés kapcsán legitimnek tartja a politikai felelősségre vonás kérdését is. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy lemondásra szólította volna fel a Matovič-kabinetet, azt azonban éreztette, hogy nem tetszik neki a kormány válságkezelése. Az államfő meggyőződése, hogy azért ennyire súlyos a jelenlegi helyzet, mert az ország lezárását, vagyis a lockdownt későn vezették be az illetékesek, igy nem csoda, hogy mára már több mint 6000 halottja van a világjárványnak Szlovákiában.

Kevesebbet tesztelni, többet ellenőrizni – röviden igy foglalhatjuk össze a köztársasági elnök javaslatát, aki már hagyományosan nem a kormánnyal ért egyet, hanem a járványügyi szakemberekkel. Talán ezért hiszünk még mindig neki.

És ugyan senki sem kérdezte őket, de az MKP és a Híd is elmondta a véleményét járványügyben, gyakorlatilag elismételve azt, amit Čaputová mondott. Merthogy mi, magyarok sem tartjuk be a járványügyi előírásokat, és minket is tesztelnek.

Ne vágj ki minden fát!

Végezetül egy tanmese arról, miért kell vészhelyzet idején még fokozottabban ügyelnünk arra, nehogy tiltott dolgot műveljünk, például kivágjunk négy nyárfát az erdőben.

Ez volt a bűne annak a 17 éves srácnak, aki az engedély nélküli fakitermeléssel 26 centes kárt okozott a gelnicai erdőgazdaságnak. Mivel azonban tettét a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet idején követte el, akár két évre is börtönbe kerülhet. Kérdés, hogy az ország szétlopásán vélhetően még ma is szorgosan munkálkodó nagystílű bűnözők is szigorúbb büntetési tételeket kapnak-e, amikor rájuk kerül a sor.

Merthogy a korrupciónak és a nagybani gazdasági bűnözésnek gyaníthatóan a koronavírus-járvány sem állhatja útját.

(jéel)