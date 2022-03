LÉNYEG: A legszörnyűbb része következik a háborúnak, mert az ukránokat undorítja, hogy Putyin gépfegyverrel jött nekik udvarolni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (AP/TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ukrajnai inváziójuk nyolcadik napján sikerült berakniuk az oroszoknak a bakancsos lábukat az első nagyobb településre. Nem úgy tűnik, mintha az események a terveik szerint haladnának. Egyre több jel mutat arra, hogy Moszkva kretén vezetője elszámította magát. Ettől még senki nem tudja, hova fajulhat ez a barbár háború.

Meglepetésre megtorlás az orosz válasz

Egyes szakértők szerint eredetileg négy napos villámháborúval kalkulált az orosz vezetés, tehát szinte azonnali kapitulációra számítottak. Ám meglepte őket a hősies ukrán ellenállás. Emiatt meg elkezdődött a megtorlás, és már a polgári lakosságot sem kíméli az agresszor. Sokan egyenesen népirtásról beszélnek. A délen található Herszon az első nagyobb város, amelyiket sikerült maga alá gyűrnie az ukránok létezését tagadó rezsimnek, amelyiknek az élén egy - a 22 évnyi uralkodása miatt elmebeteggé vált - 70 éves bestia áll.

Ő az, aki a civilizált világot most kibillentette a naivitásából, és a régről ismert sztereotípiákat erősítette meg a birodalmával összefüggésben. Azt, hogy az orosz nacionalistákkal képtelenség együttműködni, mert csak a fegyverek nyelvén értenek. Hogy aki az orosz medve szomszédja, annak az élete egy rettegés, mert bármikor betoppan a házába azzal a felszólítással, hogy mire hármat brummog, minden legyen úgy, ahogy ő akarja. Ukrajnában konkrétan azt követeli, hogy a mostani Nyugat-barát kabinet takarodjon el, és egy oroszokhoz simuló bábkormány vegye át az irányítást.

Ilyen, amikor putyler babusgat

Emiatt van az, hogy magához képest a putyleri hadsereg akár még visszafogottnak is tűnhet, mert megvannak eszközei, amikkel lehetne igazán vadállat is. De most, fogait összeszorítva még türtőzteti magát, mert valahol él a remény Moszkvában, hogy idővel "észhez térnek" a szomszédságban élő testvérek, és végre beadja a derekát, és átpártol Ukrajna lakossága. Most tehát még a babusgatás folyik. Moszkva így tutujgat. Ennek a dédelgetős forgatókönyvnek azonban minden egyes, fegyverropogással eltelt nappal egyre kisebb a realitása. Úgy tűnik, hogy a lakosságát tekintve bár orosz ajkú szinte a fél ország, de egytől-egyig gyűlölik putyler rendszerét, és nem akarnak a gazdagabb, de terroristaként viselkedő Oroszországhoz tartozni. Ezért aztán tényleg egyre értelmetlenebb ez a hadjárat, mert az ukránoknak esze ágában sincs letérdelni Moszkva irányába, és szeretni azt, ami onnan jön. Csak az igazán perverz ember lobban szerelemre, ha pisztolyt raknak a szájába. És az ukránok elég világosan jelzik, nincs ínyükre putyler perverzitása. A szemünk láttára erőre kapó ukrán nemzet ilyen megpróbáltatások után nem tűrne el egy Moszkva-barát bábkormányt. Erre már nincs lehetőség. Inkább feküdnének egy orosz tank alá gránáttal a kezükben, mintsem azt mondják, történt, ami történt, ezen ne rágódjunk tovább, spongyát rá. Inkább az a jellemző, hogy özönlenek haza külföldről a katonakorú férfiak, hogy az ukrán sportsztárokkal együtt masírozzanak a frontra.

A legrosszabb még hátravan

Közben meg a francia államfő úgy ítéli meg a helyzetet, hogy a "legrosszabb következik" az Ukrajna ellen a múlt héten elindított háborúban. Emmanuel Macron ezt azután mondta, hogy másfél órán keresztül hajlandó volt dumálni az orosz führerrel, aki meg "teljesen eltökélt az invázió folytatásában". Míg az ukránok Európát védik a barbár seregektől, felénk sokan a radiátort ellenőrizgetik, meg a pénztárcát. Az Európai Unió kormányának első embere azonban eljött Pozsonyba, hogy megnyugtasson minket: ezt a fűtési szezont mindenképpen túléljük, ám nem lenne okos dolog, ha tovább függenénk az orosz energiahordozóktól. Azon már régebb óta kellene az illetékeseknek okoskodniuk, mivel lehetne kiváltani az oroszok tüzelőanyagait. Arról meg nem is beszélve, hogy sajnos az oroszok - és az ukránok - a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartoznak. Habár Szlovákiában nem kell attól tartanunk, hogy hiány lesz a gabonából, hiszen ezen a területen önellátóak vagyunk, és még exportra is jut.

Szóval ennél a kérdésnél ne ragadjunk le. Mert most elsősorban az ukrajnai állampolgárokon kell segítenünk, akik a háború elől kénytelenek elmenekülni a szülőhazájukból. Össze kell tehát fognunk. Vagy ahogy a szlovák államfő mondta egy csütörtöki egyeztetésén: „Putyin szét akarta választani Európát, de az egységesítését érte el”.

Sidó Árpád