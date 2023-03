LÉNYEG: A legtöbben vasárnap is vásárolnának és ismét Čaputovát választanák

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Még mindig népszerű Čaputová

Tegnap csak annyit tudtunk meg a köztársasági elnök újrázásával kapcsolatban, hogy Zuzana Čaputová néhány héten belül meghozza a döntést, indul-e a jövőre esedékes államfőválasztáson. Mára az is kiderült, hogy neki van a legnagyobb esélye, hogy megnyerje az elnökválasztást.

Szlovákia következő elnökét jövő márciusban választhatjuk meg, és az Ipsos felméréséből kitűnik: a megkérdezettek 30 százaléka biztosan neki szavazna bizalmat másodjára is. A kérdezőbiztosok egyébként a válaszadóknak felsoroltak néhány nevet, akik esetleg szóba jöhetnének köztársaságielnök-jelöltként, így nem tudtuk meg, hogy milyen lenne például Fico vagy Heger támogatottsága, ha indulnának a választáson.

A felmérésben szereplők közül mostanáig csak a mečiarista Štefan Harabin jelentette be, hogy megmérkőzik a posztért. Legyünk naivak, és fogalmazzunk úgy, hogy ő volt az, aki komplett idiótának tettette magát már a legutóbbi köztársaságielnök-választás után is, amikor azt mondta, egyértelműen ő nyerte meg az elnökválasztást – miközben be sem jutott a második fordulóba.

Vasárnap maradjon vásárnap

És ha már a felméréseknél tartunk, kedden az is kiderült, hogy a lakosság több mint fele azt akarja, hogy vasárnap nyitva legyenek a boltok.

Ez persze a vásárlók körében készült közvélemény-kutatás eredménye, ám a kereskedelemben dolgozók sem foglaltak egyértelműen állást: A kisüzletekben dolgozók körében viszonylag kiegyenlített eredmény született. Az ágazatban dolgozók 42%-a szavazott a vasárnapi nyitva tartás mellett, míg 41%-uk inkább a boltzárt támogatta.

Ez a felvetés egyébként időről időre felbukkan a szlovákiai politikai közbeszédben, az üzletek vasárnapi záva tartása még a járványügyi intézkedések egyike volt, de évek óta sokan sokféleképpen érvelnek mellette és ellene. Legutóbb az év elején nyújtottak be törvénytervezetet a vasárnapi boltzárról az OĽaNO konzervatív tagjai, ezt a Smer képviselői is támogatják, a Sme rodina viszont egy olyan kompromisszummal állt elő februárban, ami lehetővé tenné ugyan a vasárnapi nyitvatartást, de csak pár órára. A plénum egyelőre nem döntött a kérdésről, a képviselők átdolgozásra visszautalták a tervezetet a beterjesztőknek. A parlament egyébként legutóbb 2021 októberében meszelte el a vasárnapi boltzár bevezetését Szlovákiában.

MiGlátjuk, mi lesz a vadászgépek sorsa

Maradjunk még a törvényhozásnál. Kedden este zárt ajtók mögött ülésezett a parlament védelmi bizottsága, amelyen Jaroslav Naď szakminiszter tájékoztatta a honatyákat a MiG-29-es vadászgépek további sorsáról.

Boris Kollár házelnök ezt megelőzően közölte, a parlament valószínűleg nem tárgyal a vadászrepülőgépek Ukrajnának adományozásáról, így most már egyértelműen a kormány hatáskörébe került a döntés, vajon Lengyelországgal együtt mi is megsegítjük-e néhány fölöslegessé vált MiG-gel a honvédő háborút vívó ukránokat.

A döntés egyébként már akár szerdán megszülethet, sok minden múlik azon, hogyan ér véget az éjszakába nyúlóra tervezett bizottsági ülés, jelentette ki Naď. A kabinet holnapi üllésének napirendjén mindenesetre egyelőre nem szerepenek a MiG-ek.

Akikre büszkék lehetünk

Egy nappal a magyar nemzeti ünnep előtt két szlovákiai magyarral is bővült az a rövidke lista, amelyik a hazai Kossuth-díjasok nevét tartalmazza. Duba Gyula író és Dráfi Mátyás színművész is megkapta kedden a kultúra műveléséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést. Az örömbe csak azért vegyülhet némi üröm, mert mindkettőjüknek már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna kapniuk a díjat.

A csodálatos orgánumú 80 éves színész, Dráfi Mátyás nemrég a Paramédia Podcastnak nyilatkozva elmondta, nincs benne keserűség, amiért mostanáig nem kapta meg a díjat. „A díjakat nem kapják, hanem adják. Nekem a legnagyobb díj az, hogy rengeteg szeretetet kaptam a közönségtől“ – mondta.

Juhász László