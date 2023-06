LÉNYEG: Leköpött emberek, meg egyre duzzadó nyugdíjak. A parlamenti cirkusz nem áll le, de a porondmester bizniszelhet 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Boris Kollár (TASR)

Kis mérföldkőhöz érkeztünk az előrehozott parlamenti választások irányába tartó nagy menetelés során. Igaz, csupán negyed év múlva, azaz szeptember végén szavazunk az új parlament összetételéről, de éppen a mai napon vetettek véget a mostani megbízatási ciklus utolsó rendes törvényhozási ülésszakának. Azonban nem kell megijedni, országgyűlési cirkuszban még párszor lehet részünk, hiszen rendkívüli ülést még simán össze lehet hívni. És a parlament ilyen tanácskozására mindjárt a jövő héten sor is kerül, mert a házelnök július 4-re trombitálta össze a képviselőket, hogy ekkor tárgyalják meg a nőverő hírében álló Boris Kollár leváltására tett javaslatot.

Kollárnak így kellene járkálnia

Ezt a rendkívüli ülést a parlament elnökének a leváltásáról az Eduard Heger vezette Demokrati képviselői kezdeményezték, miután összegyűjtötték az összehíváshoz szükséges mennyiségű aláírást. Az exkormányfő demokratáinak listavezetője nem köntörfalaz, amikor azt állitja, a Sme rodinás pártelnök bántalmazta egyik gyermekének az anyját, ráadásul ezt újra megtenné, pedig a történtek után csakis szemlesütve szabadna járkálnia. Andrea Letanovská fel is szólította Kollárt, hogy mondjon le, mert világos üzenetet kell küldeni azokba a háztartásokba, amelyekben előfordulhat a családon belüli erőszak valamilyen megnyilvánulása. Ebben a kérdésben Hegerék mellett az OĽaNO-s frakció, illetve az SaS-es képviselői csoport is felsorakozott.

A Sme rodina üzlete

Bár Igor Matovičékat ennél jobban aggasztja, hogy a parlament nagy hirtelen lezárta az aktuális ülésszakot, mert szerintük a Sme rodina és a Smer meghiúsították, hogy az embereken segítő törvényekről döntsenek. És amúgy is, az eredeti terv szerint egész héten ülésezni kellett volna. Az egyszerű embereket tömörítő párt vezére azt sejti emögött, hogy az ingyenélő kollégáik nem akarnak dolgozni, és szépen megszavazták maguknak a szabadságot, amivel meg szemen köpték az embereket. Az OĽaNO-ban már arról beszélnek, hogy az ülés hirtelen berekesztésével a Sme rodina „üzletet” kötött több frakcióval, hogy Boris Kollárt ne menesszék a már említett rendkívüli tanácskozáson, amire az egy évtizede történt bántalmazási ügye miatt kerítenek sort.

Kifizetődő jóban lenni a nyugdíjasokkal

Közben a választások közeledtével egyre gyakrabban érkeznek új információk a nyugdíjak emeléséről. Januárban még az aktuális valorizáció dobta meg az összeget, aztán júliusban jött a rendkívüli beavatkozás az infláció miatt. Majd a parlament a minimálnyugdíjak összegének feloldásáról is döntött, ráadásul októberben újabb emelés következik. Ebből is látni, hogy a politikusok mennyire megbecsülik az idősebb polgárokat. Főleg, mert tudatosítják, hogy a nyugdíjasok becsületesen eljárnak szavazni, igy aztán kifizetődhet velük jóban lenni.

Radikalizálódó fiatalok

A kormány azonban a fiatalabb korosztállyal is kénytelen foglalkozni. Mert még a viszonylag nagy számban érkező menekülteknél is nagyobb kockázatot jelent a hazai radikalizálódó fiatalság. A kabinet nemzetbiztonsági tanácsa szerdán az online térben elharapódzó szélsőséges jelenségekkel is foglalkozott. Bár a belügyminiszter próbál mindenkit nyugtatni, hogy mindössze elszigetelt esetekről van szó. Még nincsenek radikális csoportok, inkább csak olyan egyének, akik a közösségi hálókon kerültek radikálisok befolyása alá. Állitólag sor került már fegyveres támadásra, illetve robbanóanyag-gyártásról is értesültek a hatóságok, de a miniszter szerint nem kell megijedni. Nem annyira súlyos a helyzet. Csak éppen olyan mértékben, hogy az már a biztonsági tanács ingerküszöbét is elérte.

Sidó Árpád