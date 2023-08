LÉNYEG: A leszbikusok is megkapják a magukét Ficótól, főleg, ha az egyikük a Smer vezérének a haverját bevarrta a börtönbe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mintha már lassan kezdenének visszaszállingózni a pártközpontokba a parlamenti választásokban érdekeltek, akik a szeptember végi megmérettetés miatt gyorsan maguk mögött tudták az idei vakációzást. Kezd kampányosodni az ilyen szempontból bágyatag közélet.

Újabb mérföldöket hagyunk el a választásokkal kapcsolatban szerda folyamán, mert ma van az utolsó napja annak, amikor a külföldön tartózkodó szlovákiai állampolgárok még kérhetik a voksolás lehetőségét. Eddig ezt 64 ezren tették meg a belügyminisztériumnál, és a végleges szám csütörtökön válik ismertté.

Fico formába lendült

Biztos, hogy a belügy rendszerébe nem jelentkezik be a Smer vezetője. Minek is tenné, hiszen Robert Fico napbarnított orcájával itt van közöttünk, és annyira élvezi a pártjának a népszerűsítési hadjáratát, hogy szinte megittasodott tőle. Más magyarázat alig van arra, hogy a pártvezér szánalmasan lealacsonyodott arra a szintre, ahol az exkormányfő egy újságírónő szexuális irányultságával kezd hadonászni. Mert ez történt, amikor gusztustalan támadás célpontjává vált a Denník N munkatársnője és a Specializált Büntetőbíróság bírónője. A két hölgynek pechje volt, mert az egyik tátrai hotel garázsában észrevette őket egy online trollként működő aktivista, amint kerékpárokat erősítettek fel az autójukra. Az ügybuzgó arc a látottakról felvételeket is készített, amelyet aztán előszeretettel osztottak meg a különféle dezinformációs portálok. És aztán jött Robert Fico, aki meg egy gyomorforgató videóban kommentálta az esetet. „Kirándul a két leszbikus. Tettek mezejére lépett a sajtó- és igazságügyi maffia.” - ezzel a címmel volt pofája a most is miniszterelnöki pozícióra gyúró Ficónak fejtegetni, milyen poklot jelent a hazai igazságszolgáltatás számára ennek a két személynek a - feltételezések szerinti - szorosabb kapcsolata. Persze, van oka sápítozni a pártelnöknek, mert a 2020-as kormányváltás után egyre csúnyább dolgok derültek ki a ficói hatalomról, amivel kapcsolatban egyre többen kezdték emlegetni azt, hogy neki köszönhetően egyfajta maffiaállam alakult ki a korábbi években. Ezekkel összefüggésben eljárások is indultak Fico és emberei ellen, és ezekkel az ügyekkel a normális oldalon álló sajtó, beleértve a Denníkn is, gyakran foglalkozott. Arról nem is beszélve, hogy éppen a most társas bicajbütykölésen „rajtakapott” bírónő volt az, aki bűnösnek találta és letöltendő börtönre ítélte egyebek mellett Dušan Kováčik egykori speciális ügyészt, akit a bíróságon szinte a saját testével védett a smeres főmufti.

Pellegrini nem kockáztat

Ennél szokványosabb kampánytémát lovagolt meg szerdán a Smerből három éve kivált Hlas. Peter Pellegriniék nem kockáztattak, hanem beudvaroltak a nyugdíjasoknak, akik általában nagy számban vesznek részt a választásokon. A parlamenten kívüli tömörülés most azt harsogja, csak olyan kormány tagja lesz, amelyik elkötelezi magát a tényleges 13. nyugdíj elfogadására. Egyre érdekesebb követni, melyik párt milyen feltételeket támaszt az új kabinetben való részvételért cserébe. Például komoly pénzkiadást jelentene egy esetleges Pellegrini-Matovič kormány létrejötte, hiszen az OLaNO vezetője meg 500 eurós bankjegyeket tömne minden választó zsebébe.

Gyimesi viszont tétet emel

Aztán van itt valaki, aki meg éppenséggel pénzt venne el, mégpedig a pártoktól. De nem részrehajló, mert akár a sajátjától is. A Szövetség listájának utolsó helyezettje azzal jött szerdán elő, hogy hasznos lenne megszüntetni azon politikai szervezetek állami támogatását, akik nem érik el a parlamenti bejutáshoz szükséges öt százalékot. Gyimesi György magánakciója - amely elképzelés ha 2010-től lenne érvényes, azóta egy fillért sem juttatott volna az elmúlt négy parlamenti választáson legfeljebb 4,33 százalékot elérő MKP-nak, illetve az MKÖ-nek - azért is érdekes, mert az elmúlt fél év közvélemény-kutatásai erre engednek következtetni, idén sem számíthat babérokra az éppen az ő érkezése miatt alaposan megrongált párt. Amelyiknek a vezetője ezzel kapcsolatban azt állítja az ötletelő jelölttársáról, hogy nem egyeztetett a Szövetség vezetőségével. Ezért aztán hivatalosan a 3 és 5 százalék közötti támogatóbázissal rendelkező pártok finanszírozásának kérdése jelenleg nincs napirenden, mert Forró Krisztián szerint nem ez a legégetőbb probléma, ami megoldást hoz a polgárok gondjaira.

Kollár hozza a kötelezőt

Közben Boris Kollár is hajkurássza a népszerűséget, mégpedig úgy, ahogy arra csak ő képes. Mert ki más kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt találja közölni: bizonyítéka van arról, hogy egy szervezett csoport 40 ezer eurót ajánlott fel egy személynek azért, hogy valótlan dolgokat terjesszen a nőkkel nem mindig kesztyűs kézzel bánó, gyerekgyáros házelnökről. Akinek a volt nőjét elszerette egy hírhedt ügyvéd, és most kettejüknek a boszorkánykonyhájában készül a legfrissebb lejáratókampány.

Így szavaznánk mi, ha...

Amit aztán majd az vesz be, aki arra hajlamos. Mert nem vagyunk egyformák. Sőt! Azt is tudjuk, mert szépen megmérték nekünk, hogy mi történne, ha csak a kevésbé iskolázottak szavaznának szeptember végén. Ha például csak azok a személyek szavaznának, akiknek nincs érettségijük, rögtön két normálisabb párt - a PS és az SaS - súlyos problémákkal szembesülne. Bezzeg a Smer viszont erősödne, és valószínűleg nagy előnnyel meg is nyerné a választást. Amely elsőséget valószínűleg ettől függetlenül is megkaparinthat. De azért ahány írni-olvasni tudó állampolgár van az országban, meg külföldön, az mind megnehezíthetné ennek a leszbikusok összeesküvésével ízléstelenkedő pártvezérnek a dolgát.

Sidó Árpád