LÉNYEG: Lockdown fenyegeti még a beoltottakat is, de legalább Ficót bekísérték a zsaruságra és a mečiaristák szennyesével is foglalkozhatnak a bírák

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A nap híre nem akárhonnan, hanem egy nagyhercegségből futott be és egy 26 évvel ezelőtti undorító történetet elevenít fel. A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság úgy döntött, hogy folytatódhat Szlovákiában az eljárás az ország egyik - ha nem a - legsötétebb esete, az egykori államfő fia elrablásának az ügyében. Nem zárják le tehát az 1995-ös emberrablási dossziéját - melynek során ifjabb Michal Kováčot elkábítva Ausztriába hurcolták a mečiari titkosszolgák. A kérdés normális kivizsgálását nagyban nehezítette, hogy Vladimír Mečiar miniszterelnökként visszaélt az államfő jogköreivel és röviddel kormányzásának vége előtt, 1998-ban amnesztiát rendelt el az egész ügyre. Hogy ne derüljön ki a világ előtt, hogy az akkori kormányfő mennyire bosszúálló, mert móresra akarta tanítani a vele kekeckedő elnököt, így annak gyereke ellen indított titkosszolgálati támadást. Aztán majdnem húsz évet kellett várni, és a mečiari közkegyelmet a parlament csak 2017-ben törölte el. De ez nem bizonyult elégnek. Az esettel foglalkozó egyik bíró az ismert előzmények után elbizonytalanodott, hogy az eljárás egyáltalán lefolytatható-e. Ment is két éve a kérdés az Európai Bíróságra, és most jött Luxemburgból az a válasz, ami megüzente az akkori titkosok fejének, Vladimír Lexának is, kis pihikézés után újra készülhet a tárgyalásra.

Gyógyulhatnak a sebek

Ennek a fejleménynek sokan örülnek, beleértve a miniszterelnököt is. Eduard Heger szerint közelebb jutottunk az igazságszolgáltatásunkon ejtett sebek begyógyításához, ráadásul lehetővé válik a múlt hibáinak kivizsgálása. Hasonló hangnemben nyilatkozott a négypárti koalíció összes fontos politikusa, kivéve Boris Kollárt. A parlament elnöke csak annyit jelzett, nem kommentálja a luxemburgi bíróság határozatát. Persze lehet, elege van már a mai napból, amikor mindenki azon élcelődik, hogy egy másfél évtizede készült képen található négyes fogatból mindenki a rácsok mögött ül, egyedül a házelnök maradt szabad lábon.

Ficót lekapcsolták

Bezzeg Robert Fico! Ő a csütörtöki estéjének egy részét biztosan a rendőrök társaságában tölti, hiszen az ellenzéki párt elnökét letartóztatták, mert megszegte a tiltott gyülekezésről szóló rendeletet. Fico autós tüntetést szervezett a legerősebb ellenfele, az államfő ellen, mert szerinte Zuzana Čaputová „eltemette a demokráciát“. Amikor a képviselő a Duna partjára meghirdetett tiltakozó akcióra megérkezett, hogy szóljon az emberekhez és az újságírókhoz, a rendőrök kapásból lekapcsolták. Az egyenruhások pár nappal korábban hasonlót tettek a parlamentnél tiltakozó mentősökkel is, nincs okuk finomabban bánni ezzel a demokráciát megszégyenítő alakkal sem.

Mindenki tiltakozna

De nem Fico az egyetlen, aki nem bírt magával, és megszegte a hatályos szabályokat. A tilalom ellenére Pozsonyban kinyitott egy kocsma, a tulajdonost meg kénytelenek voltak őrizetbe venni. A járványügyi intézkedésekre fittyet hányó vendéglőben vendégek is tartózkodtak, de nem csak úgy céltalanul, hanem piálgatni jöttek, és ennek a lazulgatós programnak a zsaruk megérkezése vetett véget. Az italozókhoz hasonlóan, ugyanakkor számos szolgáltatással ellentétben az éttermek december 17. után is zárva maradnak, így a tulajok - a mentősökhöz és a smeresekhez hasonlóan - tüntetésre készülnek a fővárosban.

Matovič megvédené a legsebezhetőbbeket

És mi lesz itt, ha a koronavírus omikron változata rárúgja az ajtót az országra? Erre a kérdésre a pénzügyminiszter keresi a választ. Igor Matovič úgy látja, ha ez a szapora variáns teljes erővel megtámadja Szlovákiát, meg kell védeni a legsebezhetőbbeket, azaz korlátozni kell a 60 év felettiek mozgását. Függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Ha meg akarjuk védeni az egészségüket, és meg akarjuk óvni az egészségügyi rendszert is, akkor lehet, hogy egy ilyen nehéz döntést is meg kell hoznunk, véli Matovič, aki attól tart, hogy éppen az ünnepek között lesz a legsúlyosabb a helyzet az omikron miatt. Pedig a mostani állapotok sem túl rózsásak, hiszen ismét száz felett volt a koronavírus halálos áldozatainak száma, és minden harmadik PCR-teszt is pozitívnak bizonyult. De legalább jelentősen csökkent a kórházban kezelt fertőzöttek száma, ami kedvező hír, hiszen mostanában szinte az összes óvintézkedés a gyógyintézményeink tehermentesítésére koncentrál.

Sidó Árpád