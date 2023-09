LÉNYEG: Lövések szakították meg a kampánycsendet, de a kormány még a helyén van

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szlovákiai belpolitikai élet mára lecsendesedett. Pihennek a képviselőjelöltek, mert kikötötték, hogy szombat estig a kampánycsendhez tartják magukat.

Lőttek a kampánycsendnek

Ezt a viszonylagos nyugalmat fegyverropogás zaja szakította meg Pozsonyban. Mint kiderült, egy pszichopata szerdáról csütörtökre virradó éjszaka lövöldözni kezdett a főváros egyik városrészében, melynek során négy ember megsérült. Még szerencse, hogy a rendőrök gyorsan kiérkeztek a helyszínre, és likvidálták a büntetlen előéletű, de ettől még balhés támadót, aki a pisztolyát elhajítva éppen késsel igyekezett rárontani a zsarukra. A halálos lövést leadó rendőr zöldfülűnek számított, mindössze két és fél hónapja szolgál és véd. Ő aztán biztosan nem felejti soha a szeptember végi előrehozott parlamenti választások előtti "csendrendeleti" időszakot.

Mit ildomos tenni ilyenkor?

Mert időközben érvénybe lépett a kampánycsend, azaz mától fuccs a korteshadjáratnak, és mindenki egy kicsit hátradőlhet. Bekészíthetjük a ropit meg az innivalót szombat estére, amikor bezárnak a szavazóhelyiségek és a hírcsatornák meg elárasztják a képernyőket mindenféle adattal. A moratórium ideje alatt tilos közvélemény-kutatások eredményét megosztani, továbbá nem engedélyezett információkat közzétenni az induló politikai pártokról, koalíciókról, illetve jelöltekről. Ilyenkor név szerint nem ildomos feszegetni azt sem, ki mekkorát hazudott vagy ferdített a választópolgároknak, vagy hogy alapból milyen visszataszító, nevetséges kampánytémákat fabrikáltak egyesek. A szabályokat betartva azokat sem nevezzük most nevén, akik a voksaink reményében hónapokon keresztül rendületlenül pozőrködtek és eljátszották a mártír szerepét. Akik a vélt biztosat a bizonytalanra cserélték, cserébe alig tudnak felolvasni másfél sort, mondjuk Radnótitól, mert hát korábban sosem tettek még csak hasonlót sem.

Vannak, akik a szakmát nem tegnap kezdték

Még jó, hogy a Statisztikai Hivatal nem most találkozik először a szavazás intézményével. Annak elnöke próbálja is nyugtatni az embereket, hogy lehetetlen manipulálni a parlamenti választáson leadott voksok feldolgozását és összeszámlálását. Peter Peťko szerint a hivatala nem tegnap kezdte a szakmát, hanem 30 éve végzi a szavazatszámlálást, ezért aztán garantálja annak pontosságát, mert az egész folyamatba több ellenőrzési szint van beiktatva. Arról nem beszélve, hogy minden helyi választási bizottságnak ki is kell nyomtatni az eredményt, tehát nem csak elektronikus formában lesz meg, papíron is. És a jövőben bármikor lehet kérni az Alkotmánybíróságon az adatok ellenőrzését.

A zsaruk már vizsgálódnak

Mindeközben a rendőrség nem csupán az ablakokból lövöldözőket iktatja ki, hanem megpróbálja visszaszorítani a választási korrupciót is. Az országos rendőrfőkapitány csütörtökön arról számolt be, hogy az emberei több, választási csalással kapcsolatos ügyet vizsgálnak, de eddig még senki ellen nem indult büntetőeljárás. De ha valaki választási csalásra gyanakszik, vagy a voksolás menetének a megzavarását tapasztalja, a jól ismert 158-as telefonszámon - esetleg a legközelebbi rendőrkapitányságon - le lehet adni a drótot.

Ódor így javasolja

Ami meg az ország gazdaságát illeti, az enyhén lassul ebben az évben, de a Pénzpolitikai Intézet így is a GDP 1,3 százalékos bővülését várja. És ha majd a választások után felálló új kormány az államháztartási hiány fokozatos csökkentését fogadja el, ahogyan azt az Ódor-kormány javasolja, akkor a GDP 2024-ben is bővülni fog. Igaz, csak fél százalékkal. De a sok kicsi sokra megy.

Naiv parasztok, zdrasztvujtye!

Hasonló elvet követ a Béke Ukrajnának szervezet is. Ők, és a hozzá hasonló szervezetek addig gyűjtötték a kisebb összegű adományokat, amíg abból 5 aknaszedő robotot tudtak venni, hogy azt a gyilkos hajlamú oroszok által megtámadott Ukrajnának ajándékozzák. Le a kalappal előttük! Bár biztosan nem mindenki gondolkodik így. Sokan vannak, még a - most éppen meg nem nevezhető - képviselőjelöltek között is, akik valamilyen perverz indíttatásból irtóznak segítséget nyújtani az áldozatoknak. Mert azt mondják, ezzel elhúzódik a háború. Ez ilyen naivkodó hülye gyerekek inkább a Putyin-féle békét támogatják. Hogy az hullabűzt árasztó szájszaggal minél hamarabb köszöntsön be a szomszédban.

