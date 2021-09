LÉNYEG: Ma arról szóltak a hírek, hogy nem történt semmi

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Pellegrini és Fico, amikor még dúlt a szerelem. (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Sok mindenre számítottunk ma, mégsem történt semmi. Nem tárgyalt a törvényhozás az állampolgársági törvény módosításáról, nem helyezték szabadlábra a volt rendőrfőkapitányt, és Peter Pellegrini sem borult Robert Fico nyakába.

Továbbra is őrizetben marad Tibor Gašpar volt rendőrfőnök

Ma összeült a Legfelsőbb Bíróság szenátusa, és úgy határozott, hogy nem bocsátják szabadon Tibor Gašpar exrendőrfőnököt. A korábbi országos rendőrfőkapitányt még tavaly novemberben vették őrizetbe.

Tovább lángol tehát a Tisztítótűz, hiszen ilyen frappáns fedőnevet kapott a rendőrségi akció, amelynek során a nyomozók igyekeznek felgöngyölíteni egy bűnszervezetet, melyet a gyanú szerint a rendőrségen belül alakítottak ki. Ennek feje a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak, az alsóbb szintjein pedig ott volt számos NAKA-s főrendőr.

Gašpar társaihoz hasonlóan azért van őrizetben, hogy ne befolyásolhassa a tanúkat, és ne követhessen el további bűncselekményeket. A volt országos rendőrfőkapitány már többször is kérvényezte szabadon bocsátását, ennek a kérésének azonban a bíróság ezúttal sem tett eleget.

Harmadszor sem tárgyalt a parlament az állampolgársági törvényről

A várakozással ellentétben ma sem módosította a parlament az úgynevezett állampolgársági törvényt, a jogszabály megvitatását már harmadszor napolták el.

A törvényt, amelyet egyesek most enyhíteni szeretnének, még a Robert Fico vezette kormány ötlötte ki, ezelőtt 11 évvel. Aki nem tudná, arról van szó, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint ha Szlovákiában valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot. Erre a bölcs szabályra azért volt szükség, mert Magyarország feltétel nélkül megadta az állampolgárságot más országok magyar gyökerekkel rendelkező állampolgárainak, így a szlovákiai magyaroknak is. Ez ellen kellett tennie valamit Ficóéknak, nehogy két útlevél lapulhasson egyes honi magyarok zsebében, mert ugye annak beláthatatlan következményei lettek volna. Tíz év alatt fel is vette a magyar állampolgárságot nem kevesebb, mint 139 dél-szlovákiai lakos, ők annak rendje és módja szerint el is veszítették a szlovákot.

Persze elszámították magukat a nemzetmentők, mert sokkal többen vették fel a cseh, a német vagy az osztrák állampolgárságot, mint a magyart.

Azóta annyit javult a helyzet, hogy aki kéri, annak nagy kegyesen visszaadják a szlovák útlevelét, bár ezt a lehetőséget alig néhányan használták ki.

További enyhítés viszont egyelőre nem várható, még ha szó sincs arról, hogy a jelenlegi kormánykoalíció végleg fel akarná számolni ezt a bugyuta és diszkriminatív jogszabályt: ha októberben valamilyen csoda folytán el is fogadnák a törvénymódosítást, azzal csak azoknak adnák vissza az állampolgárságát, akik a más ország által adott állampolgárságuk megszerzése előtt legalább öt évig éltek az adott országban. De még erre a nesze semmi, fogd meg jól változásra is várnunk kell.

Elmaradt a szocdem összeborulás is

Robert Fico ismét belengette, hogy keblére ölelné a korábbi pártütő smerest, Peter Pellegrinit és pártját, a Hlast. Utóbbi azonban köszöni szépen, de nem kér Ficóékból.

Az „emberarcú” Smer megálmodója, Peter Pellegrini három és fél éve váltotta a kormányfői székben elődjét, azóta Fico felhagyott utódja pocskondiázásával, sőt: újabban ismét potenciális partnerként beszél Pellegriniről. Ma kijelentette, egy Smer-Hlas páros akár a szavazatok 40 százalékát is bezsebelhetné a következő parlamenti választáson, és együtt akár kormányt is alakíthatnának.

Aztán meglehetősen sajátos hangvételben, alpári stílusban próbált jópofizni, mondván: ha Pellegriniék „a transzszexuálisok toalettjével vagy a marihuánával szeretnének foglalkozni, kérem szépen” – őt az sem zavarja.

A Hlas vezére azonban lehűtötte a kedélyeket, és csípőből elutasította Fico közeledését. Kijelentette, az ő pártja egyedül indul, ha arra kerül sor, és semmi őszintét ne keressenek a Smer elnökének szavaiban. „Ez hidegvérű, közönséges politikai számítás” – adott kosarat Ficóéknak.

Ejtették a vádat az újságírók ellen

Törvénytelen, megalapozatlan és önkényes volt az a rendőri határozat, amellyel büntetőeljárást indítottak a Denník N két újságírója, Monika Tódová és Konštantín Čikovský ellen. Ezt a Pozsonyi Kerületi Ügyészség állapította meg kedden. A két újságíró ellen volt kollégájuk, Peter Tóth tett panaszt, amiért egy újságcikkben elárulták, hogy ő a Kočner-per titkos tanúja. Az újságírók érdekében nem más járt közben, mint Maroš Žilinka főügyész, aki elrendelte, hogy a Pozsonyi Kerületi Ügyészség haladéktalanul vizsgálja ki a meggyanúsítás megalapozottságát és törvényességét - erre került sor ma.

Így tehát elmaradnak a szimpátiatüntetések, és mégsem lesz mártír a Denník N két újságírójából.

Juhász László