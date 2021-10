LÉNYEG: Ma mindent vittek a nők, a férfiak labdába se rúgtak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A politikában és a közéletben sokak szerint aggasztó méreteket öltött a férfiak térnyerése. Üdítő változásként kedden viszont egyértelműen a nők voltak a hírek főszereplői.

Čaputová anyja is kiakadt

Kezdjük is az egyik legfőbb közjogi méltósággal, Zuzana Čaputovával. És hogy a mérleg még inkább a hölgyek oldalára billenjen, a történet másik szereplője is egy fiatal hölgy, méghozzá a köztársasági elnök modellkedő lánya. Emma Čaputová művészi sminkkel, rövidre nyírt frizurával jelent meg egy kifutón, ami elég is volt az egyik volt kotlebás parlamenti képviselőnek, Tomáš Tarabának ahhoz, hogy egy Facebook-bejegyzésben ironikusan megjegyezze: íme, Szlovákiának új topmodellje van. Arról lehet vitatkozni, mennyire volt ízléses az államfő lányának sminkje, frizurája vagy ruházata, az a módszer viszont egyértelműen gusztustalan, ahogy a képviselő a szájára (vagyis billentyűzetére) vette a mindössze 17 éves lányt. Taraba azzal védekezett, hogy a fotó kiváltotta becsmérlő kommentekért ő nem felelős, az azonban kétségtelen, hogy ő tette ki az internet kénye-kedvének a lányt.

Nemcsak Emma édesanyja akadt ki azon, hogy már a lányát is célba vették a politikusok, hanem a rendőrség is reagált az ügyre, felhívva a figyelmet az online térben történő zaklatás veszélyeire.

„Egy magas rangú személy úgy döntött, hogy egy fiatalkorú lányt, aki még a 18. életévét sem töltötte be, nyilvános lincselésnek tesz ki. Teljesen mindegy, kinek a lányáról van szó. Szégyentelenül támadnak egy gyereket csupán a kinézete miatt" – foglalt állást a rendőrség, zaklatást és bántalmazást emlegetve, ami viszont már egyértelműen büntetőjogi kategória. Feljelentés egyelőre nem történt az ügyben.

Kotvanová pesszimista

Nem talált szervezett bűnözésre, maffiára utaló jelet a KultMinornál a Kisebbségi Kulturális Alap nemrégiben kinevezett igazgatónője, Alena Kotvanová, ezért neki sincs miért feljelentést tennie, tudtuk meg a KKA vezetőjétől. Márpedig egy Gyimesi György nevű parlamenti képviselő nyáron a „kultúrmaffia” kifejezést használta az Alap egyes munkatársaival kapcsolatban.

Kotvanová egyébként nem szolgált túl sok jó hírrel: a július végén kinevezett igazgatónő szerint „katasztrofális” mértékű késés várható ebben az évben a kisebbségi kulturális támogatások terén. Ez persze nem az ő számlájára írható, tette hozzá gyorsan, hanem a koronavírus tehet róla. Azt a Paraméternek adott interjúban nem mondta ki, hogy rossz a KultMinorról szóló törvény, többször is bátran hangsúlyozta, hogy ezt nem az ő tiszte megítélni.

A sikeres pályázók nagy része még mindig nem kapta meg az idei évre szóló támogatást, lehet, hogy karácsonyig nem is fogja. A szakmai tanácsok mandátumának lejárta miatt pedig szinte biztos, hogy a jövő éves pályázatok is késni fognak.

Az igazgatónő hozzáértésének ékes bizonyítéka, hogy bár az ő dolga lenne kiválasztani a projektekről döntő tanácsok néhány tagját, ezt mégsem akarja megtenni. Inkább segítséget kér a kultúra terén tevékenykedő szervezetektől, ugyan ajánljanak már neki olyan kisebbségieket, akik értenek a kultúrához, neki ugyanis nincs erről elképzelése.

Mivel a hölgyekkel szemben különösen illik udvariasan viselkedni, ez már valóban inkább a „no comment” kategória.

Záborská a főgonosz szerepében

Háromnapos tüntetéssorozatot kezdett a parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia párt az abortusztörvény szigorítása miatt. Női politikus létére ugyanis nőtársai ellen tevékenykedik Anna Záborská, állítják a volt európai parlamenti képviselőnő bírálói. A KDH-t és a Keresztény Uniót is megjárt, jelenleg OĽaNO-s politikus asszony ahelyett, hogy 78 évesen – érdemei kétségbevonása mellett – nyugdíjba ment volna, szószólójává vált az abortusz szigorításának, ráadásul nem átall a nevével „fémjelzett“ törvénymódosításról úgy beszélni, hogy azt a nők védelmében kezdeményezi.

Az egyik legtöbbet bírált javaslat, hogy a jelenlegi 48 óráról 72 órára hosszabbítaná meg a törvény a „kötelező gondolkodási időt” az abortusz elvégzése előtt, de ezen kívül még sok helyen sántít a javaslat, amelyet viszont nem csak férfiak, hanem nők is támogattak a törvényhozásban.

Tabák saját maga ellen tüntetett

Egyikük a számos címlapot megjárt Romana Tabák OĽaNO-s honanya volt, aki két hete szintén megszavazta Záborskáék javaslatát a parlamentben, aminek köszönhetően így a második olvasatba került ez a törvénytervezet.

Az egykori teniszező viszont tegnap általános meglepetésre megjelent azon a pozsonyi tüntetésen, ahol nők, férfiak és gyerekek egyaránt fakanalat ragadtak, hogy az abortusz feltételeit szigorító törvényjavaslat ellen tiltakozzanak, és felszólítsák a parlamenti képviselőket, hogy ne módosítsák a törvényt. Jókora öngólt rúgott tehát Tabák kisasszony.

Olyasmi azért még Szlovákiában is ritkán fordul elő, hogy egy politikus saját maga ellen tüntessen.

Juhász László