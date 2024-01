LÉNYEG: „Maffiacsomagot” rugdos át gyors ütemben a koalíció, és Robert Fico Orbán Viktort próbálja majmolni 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Peter Pellegrini (TASR)

Alig tért haza Peter Pellegrini Brüsszelből, ahol győzködte az európai uniós politikusokat, hogy Pozsonyban nincs is maffiakormány, a koalíciós képviselők csütörtökön rögtön ráléptek a pedálra a nemzeti tanácsban és felpörgették a büntetőjogi reformnak nevezett csomag elfogadásának iramát. Akadt 77 gombnyomogató, aki megszavazta, hogy gyorsítsanak az eljáráson, mert rettentően sürgős, hogy minél hamarabb új büntető törvénykönyve legyen az országnak. Meg minél korábban szűnjön meg a korrupciós ügyekkel foglalkozó speciális ügyészség. Még időkorlátot is szabtak a téma általános vitájára, mert ennél halaszthatatlanabb kérdést elképzelni sem tud az ember. Hiszen gondolni kell a sok bűnelkövetőre, akiket a mostani rendelkezések szerint akár évekig is be lehetne kasznizni. Viszont Robert Ficóék holdudvarában bizonyára elég sok embert érint ez az "igazságtalan" hozzáállás, és a hatalom minél hamarabb "gengszterbarát" törvényeket léptetne érvénybe. Ami miatt az államfő nyilvánosan sajnálkozott is.

Pelle fűt-fát ígért

A naiv ellenzék meg egy darabig abban bízott, hogy a hlasos házelnök betartja a szavát, aki a múlt héten megígérte, hogy nem avatkozik bele a parlamenti vita lefolyásába. Azonban most Fico "utasítására" a koalíciós többség támogatásával mégis rövidre zárták a vitát. Pedig az államfői pozíció felé kacsingató Pellegrini szerdán jött vissza brüsszeli útjáról, ahol fűt-fát ígért az uniós vezetőknek. Pontosabban azt, hogy a büntetőtörvénykönyv módosítása nem csorbítja majd a jogállamiságot, és a várható változásokról egy kormánymegbízott időben tájékoztatja majd az unió szerveit. De az ellenzék erőit ezek a fogadalmak nem hatják meg, és különben sem tudni, milyen uniós kapcsolattartót akar a kabinet előhúzni a kalapból, ezért inkább az Alkotmánybírósághoz fordulnak a képviselők jogainak megsértése miatt. És jó eséllyel ugyanitt végzi a jogszabályok csokra is, ha elfogadja azt a törvényhozás. Ám ott még nem tartunk. Csupán a szégyenérzet átérzésénél, mert a "zsiványsimogató" törvény előterjesztője nem volt más, mint Tibor Gašpar, a - most már smeres - korábbi országos rendőrkapitány, aki ellen, - milyen véletlen egybeesés - szintén büntetőeljárás folyik. Az ellenzéki pártok vezetői szerint az összes gátlásukat levedlő koalíció mindent megtesz a másik oldal elhallgattatása érdekében, és az országot vissza akarja vinni egészen a gyalázatos mečiari időkbe. Félő, hogy az új körülmények között majd több ezer lakásbetörés, meg kocsilopás ügye kivizsgálatlan marad, a károsultak nem kapnak semmilyen elégtételt.

Marad a koncepció

A nap folyamán aztán maga a miniszterelnök is jelezte, kardinális ügyről van szó, és a büntetőjogi "reform" alapkoncepciója meg nem változik. Azért sem, mert a kormányfő ragaszkodik a Speciális Ügyész Hivatal megszüntetéséhez, ám kisebb módosításokra mégis kapható a kormánykoalíció. Hiszen érkeznek javaslatok a főügyészségről, meg az Európai Bizottságból, és ezeket nem lehet hanyagul lesöpörni az asztalról. Arra viszont tökéletes lesz a mai parlamenti döntés, hogy gondolkodásra képes emberek sokaságát vigye ki a városaink utcáira-tereire, mivel azok sokadjára is ellenzéki tömegdemonstrációktól lesznek hangosak tucatnyinál is több településen. A kereszténydemokraták egyenesen úgy látják, a „maffiacsomagnak” is nevezett törvények legyártásának felgyorsításával a hatalom emberei gondosan megfogalmazott meghívót küldtek ki a csütörtöki tiltakozó akciókra. Csak remélni merjük, ezt az invitációt sokan megkapták, és nem félnek majd hangot adni a nemtetszésüknek.

Azért vannak a jó NAKA-sok...

Mert az is lehetne, hogy sokan megijedtek. Főleg, amikor arról értesültek, hogy valaki azzal fenyegetőzött, hogy bomba fog robbanni a Pozsonyban, Besztercebányán és Kassán rendezett tüntetéseken. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei nem is ültek ölbe tett kézzel, hanem terrorizmus ügyében eljárást indítottak. Úgy néz ki, a NAKA-sok között a belügyi tisztogatás ellenére is akadnak olyanok, akik nem veszik félvállról az ilyen félelemkeltéseket. A rendőröknek sikerült felkutatniuk a levél íróját, csütörtökön délután pedig őrizetbe is vették. Ha a kormánykoalíció gyorsan törvénybe nem foglalja, hogy az ilyen fenyegetések kiagyalója tulajdonképpen egy hős, egy szuverén hazafi, akkor akár 25 évre is ítélhetik.

Fico csapdában

Közben egy országgal arrébb, Ukrajnában már 700 napja tart a háború, és a vége még sehol sem látszik. Az derék dolog, hogy a szlovák kormány feje végre átruccant a fasizmushoz dörgölőző oroszok által sanyargatott szomszédba, bár ami az ungvári látogatását megelőzte, azt nem rakjuk ki az ablakba. Az ukrán elemzők is látják a nyilvánvalót, hogy Fico sokszor bort iszik, de a választói előtt vizet prédikál, mégpedig teli torokból. Talán azért, mert a szlovák kormányfő csapdába keveredett, amikor Orbán Viktort próbálja utánozni, nem sok sikerrel. Főként merthogy nincs akkora ellenőrzése sem a politikai élet, sem pedig a média felett. Tegyük hozzá, szerencsénkre.

Sidó Árpád