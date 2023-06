LÉNYEG: Magyar Gripenek (is) védik a szlovák légteret, Matovič viszont nem szavazza meg az Ódor-kormányt, mert „gúgliznia” kellett

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Magyar Gripen a kassai repülőtéren 2015-ben.

Ódor Lajos kormánya bemutatta a kormányprogramot, amely annak ellenére, hogy csak néhány hónapra szól, és mindössze 28 oldalas, több fontos eleme is van, ami akár hosszabb távra is meghatározhatja az ország sorsát. Az csak az alap, hogy mielőbb el akarják készíteni a 2024. évi költségvetést, amit ráadásul – várhatóan – két változatban is ki kell dolgozniuk. Kell egy kiegyensúlyozott, nulla euró hiánnyal készült változat, mert szinte biztosra vehető, hogy a parlament nem szavaz bizalmat a kormánynak, és ebben az esetben ezt mondja ki a törvény.

A második változattal, ami már realisztikusabb lesz, 4-5 százalékos hiányt tartalmaz majd, az új, a választások után felálló kormány munkáját akarják segíteni. Az új kormányra ugyanis nem vonatkozik majd a „nullás” előírás, feltéve, ha bizalmat kap a parlamentben.

Ennél azonban ambiciózusabb tervei is vannak Ódoréknak. Elő akarják készíteni például az adórendszer átalakítását, amely kisebb adót vetne ki a munkából származó jövedelemre, ezzel szemben viszont nagyobb mértékben adóztatná a fogyasztást és a vagyont. Ebbe már több kormány bicskája is beletört, a szakértői kormány pedig csak az elképzelés kidolgozására vállalkozhat, hiszen a szükséges törvények elfogadására nincs esélye a parlamentben.

Módosítani akarnak az energiaválság és az infláció okozta nehézségek kezelésén is.

Nem mindenkinek egyformán, hanem a rászorultságot figyelembe véve támogatnák elsősorban a hátrányos helyzetben lévő rétegeket. Ezt valószínűleg meg tudják tenni a parlament segítsége nélkül is, mivel a létminimum és a szociális segély emeléséhez elég kormányrendelet.

Matovič morog, mert „gúgliznia” kellett

Hogy az Ódor-kormány nem kap bizalmat a parlamentben azt már múlt héten is tudni lehetett, a Smer és a Hlas – nem beszélve a szélsőségesekről – eleve kijelentették, hogy nem támogatják a Zuzana Čaputová köztársasági elnök által kinevezett szakértői kabinetet.

Most azonban már biztosra lehet venni, hiszen Igor Matovič (OĽaNO) felháborodottan nyilatkozta, hogy az egyik legerősebb frakció vezetőjeként nem kapta meg előre a a kormányprogramot, úgy kellett „kigúgliznia”, mint bármely halandónak.

Úgy látszik exminiszterként nem tudja, hol találja meg a kormány anyagait. Nem mintha bármit is változtatott volna a helyzeten, ha bőrbe kötve viszi el neki lóháton a kormányőrség, hiszen már bejelentette, hogy csak akkor támogatja a kormányt, ha átveszik „atomötletét” az 500 eurós választási bónuszról, és gyorsított eljárásban kérik a parlamentben az elfogadását. Érdekes vitára számíthatunk a parlamentben a kormányprogram kapcsán.

Horváth Mihály talált pénzt tankönyvekre

Az Ódor-kabinet közben már javában dolgozik, sikerült kijavítani azt, amit a Heger-kormány elszúrt. A miniszterek a hétfői kormányülésen plusz 10 millió eurót szavaztak meg az iskoláknak tankönyvvásárlásra, Horváth Mihály pénzügyminiszter talált rá forrást.

A Heger-kabinet, amelynek decemberig Igor Matovič volt a pénzügyminisztere, ugyanis mindössze 5,5 milliót hagyott jóvá 2023-ra tankönyvekre az oktatási minisztériumnak, miközben az már 2022-ben is 11,4 milliót költött erre a célra.

Ha nincs a mostani kiegészítés, a szülőknek valószínűleg mélyen a zsebükbe kellett volna nyúlniuk. Matovič biztosan úgy gondolta, telik nekik a 200 eurós gyerektámogatásból.

Magyarország is védi majd a szlovák légteret

Magyar Gripenek is bekapcsolódnak – Csehország és Lengyelország mellett – a szlovák légtér védelmébe, és egészen addig segítenek, amíg meg nem kapjuk az F-16-os amerikai vadászgépeket. Szlovákia az elavult és orosz szervizre szoruló MiG 29-eseket a tél végén inkább elküldte Ukrajnának, mert ők még használni tudják az oroszok ellen, ha másként nem, pótalkatrésznek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar védelmi miniszter Szlovákia védelmét ugyan támogatja, de az ukránoknak csak humanitárius segítséget nyújt.

„Ez egy humanitárius és természeti katasztrófa, amit nagyon sajnálunk. Mindennemű rombolást mihamarabb a tűzszünetnek és a tárgyalásoknak kellene felváltaniuk” – mondta fel Szalay-Bobrovniczky a magyar kormány olvasatát.

Valahol igaza van, de ezt a „humanitárius válságot”, amit mások háborúnak hívnak, az oroszok tankok okozták, mint ahogyan minden jel szerint a kahovkai erőmű felrobbantása – ami tényleg természeti katasztrófát okozott – szintén „orosz munka” volt.

