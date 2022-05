LÉNYEG: Majd Matovič megint megment mindenkit

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egy messiás szerény mosolya (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Miközben Matovič újabb partizánakcióval igyekszik borsot törni Sulík orra alá és éket verni a kormánykoalíciót alkotó pártok közé, az SaS első embere a magyarul is jól beszélő Štefan Gregort jelöli Nyitra megye elnöki posztjára. Egy másik Štefant, a Harabint viszont lehet, hogy egy időre sikerül elhallgattatnia a rendőrségnek.

Matovič, a messiás

Igor Matovič ismét készen áll arra, hogy megmentse Szlovákia lakosságát az elszegényedéstől, még akkor is, ha Richard „Nemvásároltteszteket” Sulík a feje tetejére áll is. Már jó ideje kitalálta, hogy gyermekenként havi 200 eurós támogatást adna a családoknak, családi pótlék és „szabadidő-utalvány” formájában. Pénzügyminiszterként azt ismételgeti, hogy az ehhez szükséges sokszáz millió eurót a leggazdagabb vállalatok megadóztatásából akarja előteremteni. Teszi mindezt annak ellenére, hogy Richard Sulík gazdasági miniszter, az SaS elnöke hallani sem akar újabb adók bevezetéséről.

Igorunkat azonban sem az észérvek, sem a szakértői vélemények, sem pedig a kormány megmentése nem érdekli.

Csak az, hogy megmutassa: egyedül ő a legény a gáton.

Egyre bizonyosabb, hogy a volt kormányfőnek nem kell a miniszterelnöki bársonyszék ahhoz, hogy tovább szítsa a kormányon belüli viszályt. Másodhegedűsként is pattanásig tudja feszíteni az SaS idegeit és a koalíciós húrokat.

Gumiszoba vagy börtön?

Őrizetbe vette a rendőrség Štefan Harabint. A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét bűnpártolással és extrémizmussal gyanúsította meg az ügyben eljáró nyomozó. A rosszemlékű Vladimír Mečiar egykori igazságügyi minisztere az elmúlt hónapokban többször is hallatott magáról. Előlegezzük meg a bizalmat neki, és mondjuk úgy, hogy teljesen idiótának tettette magát már a köztársaságielnök-választás után is, amikor a feketét fehérnek próbálva beállítani azt mondta, egyértelműen ő nyerte meg az elnökválasztást – miközben be sem jutott a második fordulóba. A kampány során a genderideológiával riogatott és elmondta, megszüntetné az Oroszország elleni szankciókat. A szájából válogatott, bődületes marhaságok hangzottak el, mégis megdöbbentően sok, több mint 300 ezer szavazatot kapott az elnökválasztás során.

Előbb le kellett vetnie a bírói talárját, később a homofóbok élére állt, majd elkezdett oroszbarát propagandát és dezinformációkat terjeszteni. Tolta az oltástagadó és a szájmaszkellenes szöveget, egyszóval

mintapéldánya lett a szólásszabadságot megerőszakoló agytalan akarnokoknak.

Ennek vetett véget hétfőn a rendőrség, ami mindenképpen jó jel. Azt mutatja, hogy Szlovákiában sem lehet következmények nélkül bujtogatni, dezinformálni, hergelni – legalábbis, amíg az ember nem egy zárt intézet lakója. A társadalom mentális egészségének megóvása szempontjából végülis majdnem mindegy, hogy Harabin gumiszobában avagy rács mögött végzi-e, mindenesetre jó lenne minél hamarabb elfelejteni ezt az embert.

Egy időre fellélegezhetnek a halak

Amíg Pozsonyban a politika, a bíróságok és a közélet megtisztítása zajlik, a Csallóköz civil szervezetei és községei annak érdekében fogtak össze, hogy eltüntessék a szemetet a régió vizeiből. Ma tették közzé, hogy az elmúlt hetekben 400 önkéntes 500 zsáknyi hulladékot szedett össze a Tőkési-ág, a Kis Duna, a Duna és a Vág partján és vizeiben, hogy szebbek, tisztábbak, egészségesebbek – egyszóval élhetőbben legyenek a régió vizei. Jó lenne azt hinni, hogy nem fölöslegesen dolgoztak, de félő, hogy aki képes kiszolgált akkumulátort, törött kerti széket vagy műanyag palackot dobni a folyóba, az egy ilyen hír hallatán is csak röhög egyet, kibont egy sört, és a kupakját belepöccinti a vízbe.

Magyarul beszélő megyeelnök a láthatáron?

És még egy régiós hír: Ipolyság polgármesterét, Štefan Gregort jelöli nyitrai megyeelnöknek az SaS. A kormánypárt vezetője, Richard Sulík méltatta Gregor érdemeit, akinek munkáját nem érheti egy rossz szó sem, hiszen városában újraválasztották őt. Ez igaz, mint ahogy valódinak tűnik az a kis videó is, amely a Facebookon terjed, és amelyen

Gregor magyarul kíván „sikeres 2020-as évet” mindenkinek – teszi mindezt 2022 januárjában.

A közröhejt keltő videót a mai napig nem cserélték le a város hivatalos oldalán sem. A kommentelőktől akkor is megkapta a magáét a polgármester, amikor két éve engedélyezte az ipolysági városháza színháztermében az újnáci Kotlebáék lakossági fórumát.

Mindez persze már a múlt, azóta szerzett néhány jó pontot is a polgármester, például amikor tavaly fizetésének csökkentését kérte a képviselő-testülettől. Amennyiben Gregor sikerrel jár az őszi választásokon, a középfokú oktatás hatékonyabbá tételére és az egészségügyi ellátás elérhetőségének javítására kíván koncentrálni a régióban. A több mint 20 éve regnáló Milan Belica helyére pályázó Gregor bemutatásakor Sulík még egy nagyberuházás hírét is belengette, amely akár 5000 embernek is munkát adhatna a régióban. Azt nem tette hozzá, hogy csak akkor, ha az ő jelöltjét választják Nyitra megye lakói.

Juhász László