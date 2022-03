LÉNYEG: Már a bősiek is találkozhatnak azokkal a menekültekkel, akiket a hibbant nagy testvér űzött el otthonukból

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már egy hete küzdenek az ukránok az életükért. A tébolyodott orosz diktátor éppen hét napja kezdett nácikat látni a szomszédos országban, ami elegendő ürügy volt számára, hogy halomra gyilkolássza az övénél kisebb nemzet gyermekeit.

Pöffeszkedő putyler miatt menekülnek az emberek

De Kijev szerencsére így is elég gondot okoz ennek a nagyravágyó kisbetűs vlagyimir putylernek. Mint ahogyan annak idején, a második világháború legelején Finnország is megakadt az orosz medve torkán. Akkor a finnek, most az ukránok pancsolják a Molotov-koktélokat, hogy a véres kezű agresszor csapatait megkínálhassák vele. Ettől még a háborús bűnöket elkövető, civil lakosságot terrorozáló orosz masinéria lassan halad előre, és három irányból próbája bevenni az általa leigázandó országot. Közben meg azt is mondja, hogy készülődik a béketárgyalásokra, ahol ismét előadhatja a röhejes baromságait Ukrajna nácitlanításáról. Inkább Moszkvára férne rá, hogy az oroszok fővárosát megszabadítság végre a nagyorosz fasizmus képviselőitől. Ahol ha ez a tisztulási folyamat lezajlana, érzékeny búcsút vehetnénk bebalzsamozott Vovától, azaz a kivénhedt melegpornósztár fizimiskájú vlagyimirtól, meg a bagószagú külügyminiszterétől. Miattuk már vagy 800 ezer menekült távozott Ukrajnából, és még nem látni az emberáradat végét.

Nincs káosz a határainknál

Eddig szerencsére nem jelentenek káoszt az átkelőinken. Szlovákia továbbra is elegendő kapacitással rendelkezik az ukrán-szlovák határ ellenőrzésére, nyugtatgatott mindenkit Roman Mikulec belügyminiszter. Csehországból is érkezett néhány tucat rendőr és más országok is felajánlották a segítségüket. Szerdán reggel már a mi vidékeinkre, a déli országrészbe is megérkeztek az első ukrajnai háborús menekültek. Csallóközben őket Bősön a műgyetem által működtetett épületkomplexumban szállásolják el.

Tegnap még klotyópapír és ivermectin, ma már útlevél és jódtabletta a tuti cucc

A szomszédban tomboló tragédia megmozgatja egyesek fantáziáját és az álhírek hatására egyesek mobilizálják magukat. Emlékezhetünk még a koronavírus-járvány kezdeti időszakában is sok helyen a vécépapír bizonyult a legkelendőbb árucikknek, később aztán jöttek a covid elleni sufnipatikus megközelítések a féregtelenítők jótékony hatásával kapcsolatban. Most meg sokan úgy gondolják, gengszter putyler miatt nem elég biztonságos hely a személyivel bebarangolható Európa, ideje tehát útlevelet szerezni. És amíg száz méteres sorokban várják a "jól értesültek", hogy készüljön el a világútlevél, addig is tanácsos jódtablettát szerezni, mert az ördög, - azaz a nagyoroszok hibbant vezetője - nem alszik, és inkább atomerőműveket ostromol. A szlovák egészségügyi miniszter viszont megérti azokat az embereket, akik megrémültek a hírektől, miszerint a háború során károk keletkeztek a csernobili reaktornál, ami miatt magasabb sugárzási szintet mértek. Vladimír Lengvarský ennek ellenére nem javasolja szedni ezt a készítményt, ugyanis az akár egészségkárosodáshoz is vezethet. Ha neadjisten szükség lenne rá, állítólag maga az állam fogja szétosztani ezt a gyógyszert, amit a raktárakban korábban felhalmoztak.

Meglepő józanság

Mindent egybevetve úgy tűnik, Szlovákia lakossága egészen józanul ítéli meg a háborús helyzetet. Az emberek túlnyomó többsége elégedett azzal, ahogy az ország reagált az ukrajnai konfliktusra. Majdnem 80 százaléknyian értenek egyet azzal, hogy Pozsony elítélte az oroszok agresszióját, és még a menekültek befogadását is 75 százaléknyian helyeslik. Talán ez annak is köszönhető, hogy azért a közmédia - a napokban menesztett fura hírigazgatója ellenére - nem masszírozta át az agyakat annyira, ahogyan azt Magyarországon tapasztalhattuk. Ahol most, a választások előtt egy hónappal elég komoly gondot okozhat a magyar kormánynak, hogy putyler magyar puszipajtása elfeledtesse a ruszofíliára trenírozottakkal, mi mindennel bolondították az embereket hosszú évekig az állam alá gyűrt média segítségével. De ez legyen az ő bajuk.

Luxemburgban tudják, mitől döglene a légy

A nagy többségé meg az, hogy miként lehetne véget vetni minél gyorsabban ennek az értelmetlen orosz agressziónak. Folyik nagyban a találgatás, tippelgetés, mi jelentené a megoldás. Erre tett kísérletet a luxemburgi külügyminiszter is, aki nem bonyolította túl a spekulációt, hanem simán kijelentette, az orosz elnök "fizikai kiiktatása" lehet az egyetlen módja az ukrajnai háború befejezésének. Ámen!

Sidó Árpád