LÉNYEG: Már a csúnya Brüsszel is Szlovákiát bántja, pedig Ficóék csak a legjobban akarják maguknak

Szlovákiában hetek óta az igazságszolgáltatási „reform” szolgáltatja a legtöbb politikai elemzés, kommentár témáját. És bár a Speciális Ügyészség felszámolásával nem drágul a kenyér, hetente mégis sok ezren vonulnak az utcákra. Legközelebb csütörtökön tartanak tüntetéseket országszerte.

Magyarország sorsára juthatunk

Ficóékat szerdán az Európai Parlament határozatban marasztalta el, a kormány szerint azonban ez a dokumentum csak a hazai ellenzék ármánykodásának eredménye. Természetesen a Fidesz EP-képviselő is erre az álláspontra helyezkedtek: mind a 11 képviselőjük nemmel szavazott a határozatra, amely bírálja a kormányt, amiért az gyorsított eljárásban tárgyalta a tervezetet, ami nem tett lehetővé az alapos szakmai véleményezést.

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke úgy véli, hogy ez a határozat egy utolsó figyelmeztetés, mielőtt az unió komolyabb lépéseket tesz a jogállam védelmében Szlovákiában is. Vagyis, ha így megy tovább, mi is Magyarország sorsára juthatunk.

Čaputová kerekasztala

Tudja ezt Zuzana Čaputová is, hiszen az államfő ma elismert jogi szakértőkkel találkozott, hogy kikérje a véleményüket a tervezett „reformról”. A köztársasági elnök meggyőződése, hogy Ficóék nincsenek tisztában a Büntető Törvénykönyv módosításának következményeivel. Ehhez persze még nem lett volna szüksége a jogtudósokra, hiszen az elvégzett jogi egyetemével ennyit magától is tudhat. Az államfő nemcsak a meghívott szaktekintélyek véleményét akarta hallani a Btk. módosításával kapcsolatban: a szerdai találkozóval azt is megmutatta, hogyan kellene zajlania egy-egy jogszabály szakmai egyeztetésének, hiszen például a Büntető Törvénykönyv módosításának kidolgozásában még a legavatottabbak, vagyis az igazságügyi minisztérium szakértői állománya sem vett részt.

Peter Pellegrini viszont szerdán azt bírálta, hogy a főügyész nem vett részt az elnöki palotában megtartott szakértői tanácskozáson. A leendő köztársasági elnök szerint nem csak Maroš „§ 363” Žilinkát, hanem az igazságügyi és belügyminisztert, illetve a rendőrfőkapitányt is meg kellett volna hívnia a találkozóra.

Mellékszál, de ha már Pellegrininél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy ma először került nyilvánosságra olyan közvélemény-kutatás, amely nem őt, hanem Ivan Korčok volt külügyminisztert hozta ki az elnökválasztás favoritjának. Pelle tehát március 23-ig sem dőlhet hátra, muszáj aktívan ott fityegnie a közéletben és a médiákban.

De vissza a tanácskozáshoz. A ma hallottakat az államfő valószínűleg felhasználja majd holnapi felszólalásában is, hiszen Čaputová csütörtökön a parlamentben igyekszik meggyőzni a képviselőket, hogy szavazzanak nemmel Ficóék elképzeléseire.

Valószínűleg azonban süket fülekre talál az államfő, hiszen a kormánypártok képviselői nem hagyják magukat észérvek által zavartatni: úgy fognak szavazni, ahogy azt Fico, Pellegrini és Danko szeretné.

Ugrott Danko jogsija

És ha már a szlovák nemzetiek elnökét említettük, nézzük, hogyan folytatódik a vígjátéknak is beillő, oszlopos szappanopera-sorozat.

Az előző részek tartalmából:

Az SNS elnöke autójával letarolt egy pozsonyi közlekedési lámpát. Ki sem szállt az autójából, hanem tolatott és elhúzta a csíkot a helyszínről, de nem csak átvitt értelemben. Kilyukadt az olajtartálya, így a maga után húzott olajcsíkot követve a rendőrök hamar eljutottak a háza garázsáig. Danko először azt mondta, semmi baja nem esett, aztán azt nyilatkozta, hogy megsérült, ezért hajtott haza, mindenesetre az alkoholszondás vizsgálatot csak másnap, 15 órával azután végezték el rajta (negatív eredménnyel), hogy kidöntötte a lámpaoszlopot, amivel egyébként két és fél ezer eurós kárt okozott, áfa nélkül.

Szerdán kiderült, az esetről legalább három kamera is felvételt készített, ezeket most elemzi a rendőrség, így a következő napokban-órákban várhatóan ezek felkerülnek az internetre.

Közben – hat nappal a balesete után – a rendőrség ma bevonta az SNS elnökének jogosítványát.

Ne menjenek sehová, a történet holnap folytatódik!

