LÉNYEG: Marek Krajčí elővette kincstári optimizmusát, megdicsérte magát és továbbra sem hajlandó lemondani, szerdán azonban eldőlhet a kormány sorsa

A szokásos kedd esti értékelésében optimistább hangot ütött meg az egészségügyi miniszter.

Szerinte a következő hetekben javulni fog a járványhelyzet. Legalábbis akkor, ha az emberek még egy kis ideig hajlandóak lesznek betartani a meglehetősen szigorú járványintézkedéseket.

A javulás azonban még nem mutatkozik meg a jövő hétre érvényes COVID-térképen, sőt, március 15-től még több járás lesz fekete, mint ezen a héten. Krajčí szerint azonban már csak egy hetet kell várni, és látható lesz a javulás.

Krajčí nem mond le, de megéri-e a szerda estét?

Az országos teszteléstől azonban Matovičhoz hasonlóan Krajčí sem tud elszakadni. A keddi ismertetőjét azzal kezdte, hogy elmondta: a januári tesztelésnek köszönhetően 28 százalékkal esett vissza a fertőzöttek száma. Lehet, hogy így van, de az is lehet, hogy ezzel csak Matovičnál akarta biztosítani bársonyszékét a kormány szempontjából sorsdöntő szerdai tárgyalások előtt.

Marek Krajčí ugyanis a néhány tekintetben javuló, több esetben viszont csak stagnáló mutatókat jól láthatóan arra használta, hogy megvédje pozícióját, és többször is kijelentse: nem mond le posztjáról.

Állítja, hogy továbbra is bírja Igor Matovič miniszterelnök bizalmát, igaz, ez jobbára csak abban nyilvánul meg, hogy a kormányfő nem váltja őt le.

Abban azonban már kevésbé, hogy az általa javasolt szigorúbb járványintézkedéseket a kormány is elfogadja, pedig ott többségük van a saját pártja, az OĽaNO által jelölt minisztereknek. Kérdés, hogy a szerdai kormányülésen el tudja-e érni az állami karantén bevezetését azok számára, akik az Európai Unión kívülről érkeznek Szlovákiába.

Március, az oltás hava

Valóban jó hír azonban, hogy márciusban több százezer adagnyi oltóanyag érkezik,

az orosz Szputnyikkal együtt - ha megkapja az engedélyt - csaknem egymillió oltást végezhetnek el ebben a hónapban az oltásközpontokban.

Az egészségügyi minisztérium modellezése alapján márciusban már elkezdhetik oltani a 60 éven felüli egészséges embereket is, áprilisban az 50-esek, májusban pedig a még fiatalabb korosztályok következhetnek. Ha a Szputnyik is engedélyt kap, akkor akár már márciusban olthatják az 50-eseket is.

Szerdán eldőlhet marad-e Krajčí, és mi lesz a Matovič-kormány sorsa

Úgy látszik, Krajčí addig marad, amíg Matovič is, kérdés, Matovič kibírja-e az SaS és a Za ľudí nyomását. Illetve az is kérdés, hogy ez a két párt nem dobja-e be a törülközőt szerdán, és áll vissza lehajtott fejjel a kormányfő mögé.

Szerdán tárgyal ugyanis a Sme rodina és az az OĽaNO parlamenti frakciója a kialakult helyzetről.

Čaputová üzent Matovičnak

Kedden Zuzana Čaputová Boris Kollárt, a Sme rodina elnökét fogadta. A találkozó után kitett FB-posztjában a köztársasági elnök arról írt, hogy Szlovákiának stabil kormányra van szüksége.

„Szlovákiának stabil kormáynra van szüksége, amely teljes mértékben a járvány és a járvány hatásainak kezelésére tud összpontosítani. Meggyőződésem, hogy a politikai felelősség vállalása nélkül a kormány stabilitása nem biztosítható” – írta Čaputová.

Ezzel feltehetően üzent a kormánypártok képviselőinek, főleg az OĽaNO-nak, hiszen a párt egyes képviselői által meglebegtetett kisebbségi kabinet minden lesz, csak nem stabil.

Matovič munkára buzdította az EMA vezetőjét

Megmozgatta "elmacskásodott" ujjait Igor Matovič miniszterelnök is, de ezúttal sem a kormányválságról posztolt, hanem az Európai Gyógyszerügynökség vezetőjének üzent a Facebookon, családiasan csak Christának szólítva Christa Wirthumer-Hochét. Matovič ezzel a Szputnyik V-t regisztrációját sürgette, mint írja, jobb lenne, ha az EMA a következő hónapokban napi 24 órát dolgozna hetente hét nap, hogy a „ne három hónapig tartson a vakcinák jóváhagyása, hanem három hétig” – írta Matovic.

Figyelmeztette az EMA vezetőjét arra is, hogy emberéletekről van szó, valószínűleg eddig ezt az EMA vezetője nem tudta.

Talán új bűnbakot talált magának a kormányfőnk Richard Sulík helyett?

Egy ember legalább már belebukott az elfuserált jelentkezési rendszerbe

Úgy látszik, a kormányfő csak másban látja a hibát, a Nemzeti Egészségügyi Központ vezetőjének nem küldött selyemzsinórt, vagy legalábbis nem nyilvánosan.

Pedig a hétvégi és a hétfői zűrzavar után kedden is leállt a jelentkezési rendszer, amiért ez az intézmény a felelős.

Normális módon továbbra sem lehetett bejelenteni oltásra az a 70 éven felülieket. A lakosság beoltása már két és fél hónapja folyik, de még mindig nincs egy olyan applikáció vagy internetes felület, ahol előre bejelentkezhetnének azok, akik szeretnék beoltatni magukat, és a rendszer értesítené őket, ha van szabad kapacitás. Marek Krajčí végre lépett, és kedden lecserélte az adatközpont igazgatóját, az alkalmazásra azonban még így is legalább egy hetet várni kell. Lehet, hogy ez volt Krajčí utolsó miniszteri döntése?

