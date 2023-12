LÉNYEG: Matovič a francba küldené a kormányt, Pellegrinit meg lehazugozta. Vajon mit mondana most Gyimesiről?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Úgy néz ki, a főügyész áldását adja Robert Ficóék nagy tervéhez, mert Maroš Žilinka szerint teljesen rendben van az, hogy a kormány felszámolná a kényes ügyekkel foglalkozó speciális ügyészséget. A kabinet által elfogadott törvényjavaslat alapján január közepén beszántanák a Speciális Ügyészi Hivatalt, amire Žilinka csak annyit jegyzett meg, hogy tartalmilag ez végrehajtható. Mi több, ez az egész összhangban van még az alkotmánnyal is. Nem is tétlenkedett sokat a főügyész, csütörtökön egy munkacsoport hozott létre, aminek a feladata az lesz, hogy felkészüljenek a kormány által sürgetett módosításokra.

Tiltakozik az ellenzék

Az ellenzék egy emberként tiltakozik az intézkedés ellen, és megpróbálják összehangolni a lépéseiket. Igor Matovič és a Slovensko név alatt működő mozgalmának tagjai már meg is kezdték a rendkívüli parlamenti ülés összehívásához szükséges aláírások begyűjtését, hogy bizalmatlansági szavazást kezdeményezhessenek a kormánnyal szemben. Az "OĽaNO"-s emberek meggyőződése, hogy a hatalomhoz jutottak előre megfontolt szándékkal merényletet követnek el a jogállamiság ellen. Hiszen az intézmény megszüntetése egyet jelent azzal, hogy büntetlenséget garantáljanak azoknak a kormányközeli személyeknek, akiket korrupcióval, bűnözői csoport létrehozásával és hivatali jogkörrel való súlyos visszaéléssel gyanúsítanak. És mivel a speciális ügyészségnek komoly érdemei vannak a korábbi ügyeskedések leleplezésében, most a kabinet likvidálni akarja a hivatalt. Nem is akárhogyan: gyorsított eljárásban, szakértői vita lehetősége nélkül. Igazi kommunista tempóban. És hogy a főügyész nem tiltakozik, azon már nem is csodálkozhatunk. Főleg, amióta tudjuk, hogy Žilinka képes bedőlni még az orosz nagykövetség sírgyalázásokról szóló álhíreinek is. Aki meg egy fikarcnyit is hisz ennek a Moszkvából üzemeltetett hazugsággyárnak, az nem lehet százas.

Szlovákia vezetője ismét formában

Még szerencse, hogy Matovič komplett formában van. Az évekig az egyszerű embereket vezető, most már az "egész" Szlovákiát irányító hordószónok egy újabb magánszámmal örvendeztette meg a híveit. Mikulás napján ugyanis egy gyermek folklórcsoport látogatott el a parlamentbe, amelynek előadását Peter Pellegrini házelnök is illedelmesen meghallgatta. Természetesen Igor Matovič is lesben állt, aki a kisdiákok produkciója után felvilágosította a gyerkőcöket, kit tisztelhetnek a házelnök személyében. Miután Pellegrini tapssal köszönte meg a műsort, színre lépett az ellenzéki pártelnök, aki elmondta, hogy a Hlas politikusa egy hazudozó. Sajnos, a mondandóját nem tudta kifejteni, mert a csoportot vezető hölgy közbeavatkozott. Elterelte a gyerekeket, majd keresetlen szavakat is intézett Matovič felé, aki meg méltatlankodni kezdett.

Van isten: Gyimesi végre MEGJÖTT!!!

Ezzel szemben a korábbi "harcostársa", Gyimesi György már nem békétlenkedik. Olybá tűnik, a Szövetség párt ellenében az általa több héten keresztül folytatott üzengetést, ellenségkép-gyártást, vagdalkozást egy csapásra beszünteti. Sőt, a keleti végek "legalázatosabb" embere pár nappal a tisztújító kongresszus előtt szépen beállt a sorba és belépett a magyar pártba. Az igazmondó juhász erényeivel alig rendelkező exképviselő most úgy köszönt be a közösségi oldalán, mint aki megváltónak képzeli magát. Gyimesi megjött. Aztán rögtön a már szokásos hantázással folytatja, hogy valami tisztséget el is vállalt. Így, múlt időben. Ami valószínűleg nem lehet igaz, de hát Gyimesit a tények nem igen szokták zavarni. Inkább arról lehet szó, hogy már a számára előre beígért alelnöki pozíciót érzi a markában. Két rossz hírt is közölt az öltönyös megmondóember az új párttársainak, ebből az egyik az, hogy kipihenve érzi magát. Ami az ügynek bizonyára csak jót tehet. Kellett is neki ez a szellemi frissesség, mivel még másfél hete azt hirdette dacosan, hogy a Szövetség működésével kapcsolatos elképzelése olyan távol áll Forró Krisztián koncepciójától, mint Makó Jeruzsálemtől. Ő az utolsó pillanatig szapulta azt a pártot, amelyiknek a szekerét tolta a választási kampányban. Nem csak ócsárolta a Szövetséget, hanem olyan szintű személyeskedést engedett meg magának, hogy az már a széplelkű nebántsvirágok számára is visszataszító volt. De a mártír szerepet is bevállaló dumagépnek alig mert valaki visszaszólni. Nem ütötte meg a bokáját sem, ezért aztán peckesen masírozik előre. Valahova oda, ahol senkit sem zavar a köpönyegforgatás. Legfeljebb egyesek fintorognak majd a Messiás-komplexusának a szaga miatt. Pedig már egy ideje ordít róla, hogy hamis a próféta.

Sidó Árpád