LÉNYEG: Matovič szerint nem ő volt, aki „elkúrta”, hanem az „újságírónak nem nevezhető újságírók”!

Szlovákiában minden pártpolitikusi megnyilvánulás az előrehozott választások jegyében zajlik. Akkor is, ha a célszemélyek, vagyis a választók egyelőre még egyáltalán nem tudatosítják ezt.

Nem politikai szándék, hanem az emberség

A kivételt talán egyedül az államfő, Zuzana Čaputová jelenti, ugyanis nem törődve a szlovákiai népesség meglehetősen testes ruszofil szegmensével, Ukrajnába látogatott. Bevállalva a kockázatot, hogy kígyót-békát okádnak majd rá ezért a putyinista trollok tömegei. Ezeknek aztán hiába is üzen olyasmit, hogy nem politikai szándék, hanem az emberség vitte őt a szomszédba. Hiszen ezek sokkal inkább vevők a bugyuta összeesküvés-elméletekre, mint a józan emberi beszédre…

Akik a viszonylag buta választói rétegre számíthatnak

Ha már az összeesküvés-elméleteknél tartunk, jócskán van az országban egyén, akiknek meggyőződésük, hogy el lesznek majd csalva a szeptemberben esedékes parlamenti választások.

Az AKO ügynökség exkluzív felmérése bizonyítja ezt, melyből kiderült, hogy Szlovákiában az emberek nagyobbik fele ugyan nem tart a választások manipulálásától, akadnak viszont népes csoportok, ahol jelentős többségben vannak azok, akik igen. Ami a pártszimpátiát illeti, meghatározó tényező ezen a téren. Az ellenzéki Republika (79%), illetve a Smer-SD (64%) szavazói körében a legmagasabb azok aránya, akik attól félnek, manipulálni fogják az őszi választásokat Szlovákiában. A másik véglet az SaS és a PS, amelyek szimpatizánsainak csak a 17, illetve 20%-a gondolkodik így.

Tetszik, nem tetszik, egyértelműnek tűnik, hogy a Fico-féle populisták a meglehetősen, illetve a viszonylag buta választói rétegre számíthatnak.

Hogy kicsoda csalja el majd a parlamenti választásokat az egyelőre a holdban van...

Ma jelentették be, hogy Peter Pellegrini pártja, a Hlas listáján indul az őszi parlamenti választáson a Dobrá voľba, illetve a párt több politikusa. A Dobrá voľba gyakorlatilag megszűnik, korábbi elnöke, Tomáš Drucker „jó helyet” kap a Hlas listáján, és bekerül a Hlas elnökségébe is. A Hlas listáján szerepel majd Peter Kresák, a Híd volt parlamenti képviselője is. A Hlas a napokban erősítette a „magyar vonalat” a pártban: a listáján indul majd a komáromi Vlček Erik válogatott kajakozó, többszörös olimpikon, világbajnok sportoló.

A szóban forgó félmérés szerint a Hlas szavazói is megérik a pénzüket ostoba pletykák tekintetében. A viszonylag demokratikus pártok közül náluk akad ugyanis a legtöbb olyan egyed, akik választási csalásoktól tartanak. De hogy kicsoda, milyen entitás lesz az elkövető, az egyelőre a holdban van...

Hát nem kilóg a lóláb…?

Az SaS volt oktátatásügyi minisztere nem a rémhírtejesztésre épít, hanem a mézesmadzag-elv vezérli kampányolás közben. Nyilván ezért hirdette meg a házi feladatoktól mentes májust. Ennek érdekében országos kampányt is indít, melynek keretében arra kérik az oktatási intézményeket, hogy egy teljes hónapon át hagyjanak fel a házi feladatok kiosztásával.

Ügyes, mondhatnók, ha nem junta eszünkbe, hogy Branislav Gröhlingnek miért nem jutott eszébe a korszakalkotó ötlet, amikor még aktív miniszterként el is rendelhette volna, hogy ne vegzálják a szülőket meg a diákokat holmi házi feladatokkal.

Hát nem kilóg a lóláb…? Ezenkívül meg igencsak gyermeteg elképzelésnek tűnik, hogy ettől az ötlettől indulnak majd be a liberálisokhoz a szavazók tömegei. Akik egyébként talán nem mindannyian vegetálnak kisiskolás értelmi szinten.

Ennyit a gagyi összeesküvés-elméletekről

Nyomul a káoszkirály Igor Matovič is. Dél-Szlovákiában „ródsózva“, Komáromban, Dunaszerdahelyen és Érsekújvárban szennyezte a közbeszédet. Többek között azzal oltotta süket és vak híveit, hogy valójában az „újságírónak nem nevezhető újságírók” tették tönkre kormányát. Akik még a 100 napot sem adtak meg neki, mert annyira elkeserítette őket, hogy a Progresszív Szlovákia nem jutott be a parlamentbe… Ennyit a gagyi összeesküvés-elméletekről.

