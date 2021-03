LÉNYEG: Matovič ugyan még tartja magát, de két koalíciós partnere is a lemondását követeli, egy minisztere pedig hétfőn lemondott

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Sejthettük, hogy mozgalmas napunk lesz hétfőn, hiszen az SaS már múlt héten bejelentette, hogy most fog színt vallani. Az még nem volt meglepő, hogy Richard Sulík után Veronika Remišová is bejelentette: Matovičnak mennie kell a miniszterelnöki posztról, de Milan Krajniak szociális ügyi miniszter lemondása hallatán sokakban megállt az ütő. Talán a Brian élete című film egyik utolsó jelenete volt ennyire ütős, amikor akcióba lendült a Júdeai Nemzeti Front Elit Öngyilkos Alakulata… És még csak hétfő van.

Sulík: Matovič alkalmatlan

Richard Sulík, az SaS elnöke hétfőn délelőtt a sarkára állt, és pártja egységét demonstrálva, minisztereivel és parlamenti képviselőivel a háta mögött bejelentette, hogy az Igor Matovič vezette kormányban nem tudja elképzelni a további munkát. „Egy évvel a kormányalakítás után a káosz a legjobb szó, ami a legjobban kifejezi Matovič kormányzását” – jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón Richard Sulík.

Az SaS nem akar előrehozott választásokat, csak a kormányfőt akarja lecserélni, mert szerintük az OĽaNO elnöke nem alkalmas a kormány vezetésére, nem tartja be a megállapodásokat, nem irányítja a kormányt, nem kezeli a koalíciós viszonyokat, és mindenkivel összeveszik.

„Megnyerte a választásokat, övé a legerősebb párt, de nyilvánvalóan sem menedzseri, sem személyes, sem pedig kommunikációs szempontból nem képes a kormány irányítására” – mondott nem túl szép értékelést Matovičról Sulík.

A helyzet megoldása érdekében Sulík is hajlandó távozni a kormányból, sőt, azt javasolja, hogy egyetlen koalíciós párt elnöke se legyen tagja a kabinetnek. Az SaS március 24-ig adott gondolkodási időt Matovičnak és az OĽaNO-nak, ha addig nem lépnek, akkor az SaS országos tanácsa a kormányból való kilépésről fog dönteni.

Remišová is csatlakozott Sulíkhoz

Néhány órával Sulíkék után a Za ľudí is tájékoztatott vezetésének tárgyalásairól. Ez gyakorlatilag megegyezett azzal, amit Veronika Remišová már vasárnap megszellőztetett: jó lenne, ha Matovič és Sulík is fogná a kalapját, és távozna a kormányból. A hangsúly ugyan hétfőn inkább már Igor Matovič távozásán volt, de Remišová továbbra is együtt emlegette a két pártelnököt.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter azonban tiszta vizet öntött a pohárba, amikor kijelentette, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy Igor Matovič kormányában miniszter maradjon.

Remišová elfogadhatónak tartja Sulíknak azt a javaslatát is, amely szerint egyik pártelnök se vállaljon szerepet az átalakított kabinetben. A párt frakciója kedden találkozik a kormányfővel.

Krajniak, az „elit öngyilkos miniszter”

Kora este Boris Kollár is ismertette pártja álláspontját: elmondta, hogy ők nem követelnek semmilyen személyi változást, nem akarják, hogy bárki is lemondjon, csak a négyes koalíciót szeretnék megőrizni. Úgy véli, hogy nem lenne semmi értelme sem Matovič, sem Sulík lemondásának, mert csak annyit érnének el, hogy a parlamentben folytatnák a veszekedést.

Majd jött a meglepetés: Milan Krajniak munka-, szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy lemond posztjáról, szerinte ugyanis így lehet gyorsan befejezni a válságot a koalícióban.

„Minden koalíciós pártnak gesztust kellene tennie, bemutatni, hogy képes valamiről lemondani” – indokolta lépését a miniszter,

pedig tőle ezt tényleg senki sem követelte. Ha tényleg nem az SIS most megüresedett igazgatói posztjára készül – ahogy azt rossz nyelvek rebesgetik –, akkor biztos helye van a Júdeai Nemzeti Front Elit Öngyilkos Alakulatában...

Igor Matovič hallgat

A válsághoz hivatalosan csak az egyik legfőbb érintett, Igor Matovič nem szólt hozzá. Az OĽaNO parlamenti frakciója a hírek szerint egész nap ülésezett, és a párt által kiadott nyilatkozat szerint a frakció egységes, és kiáll a kormányfő mögött. A párt szerint ők Marek Krajčí egészségügyi miniszter leváltásával már vállalták a felelősséget a kialakult helyzetért, most lépjen a többi párt. Sajtóhírek szerint azonban nem teljesen egységes a frakció, de a döntés ebben az esetben úgysem az az ő kezükben van, hanem Matovičéban.

A kormányfő kedden Zuzana Čaputová meghívására az elnöki palotába látogat, a tárgyalásokról azonban nem ígért tájékoztatást egyik fél sem.



Járványügyben sem érkeztek túl jó hírek

A kormány ígéretével ellentétben még mindig nem indult el az oltás-előjegyzési rendszere. Igaz, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) múlt héten kinevezett új igazgatója ezt azzal indokolta, hogy felesleges lenne most elindítani, mert az e hétre tervezett oltási időpontok már úgyis beteltek. Ezért csak pénteken indítja a rendszert, amikor már látszik, hogy jövő héten mennyi vakcinát tudnak beadni.

Az AstraZeneca vakcinája azonban egyre nagyobb nyomás alá kerül, több uniós ország – például Olaszország, Franciaország és Németország – is felfüggesztette néhány napra a használatát, amíg ki nem vizsgálják az oltás beadása után bekövetkezett a gyanús haláleseteket. Az Európai Gyógyszerügynökség hét végére ígéri a vizsgálat eredményét. Szlovákiában azonban folytatódik az oltás a brit vakcinával is, aminek a biztonságáért a brit gyógyszerhivatal is kiáll, 11 millió beoltott emberre hivatkozva.

Lajos P. János