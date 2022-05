LÉNYEG: Matovičék belegyengültek abba, hogy Ficót nem rakják a rácsok mögé, de legalább a védelmi miniszter ráripakodott az egyre őrültebb Putyinra

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Köszi, hogy megúszhattam! (TASR)

Robert Ficónak legalább két oka lehet arra, hogy ugrabugráljön örömében: egyrészt szabadlábon védekezhet az ellene felhozott maffiavádak ellen, mert a parlament nem bólintott rá, hogy letartóztassák az ellenzéki politikust. Másrészt meg dörzsölheti a tenyerét, hogy a szavazás eredménye miatt majd jól egymásnak ugranak a koalíciós pártok.

Lebőgött a kormánykoalíció

A Smer elnöke ma hangosan fellélegezhetett. A törvényhozás szerdán koraeste úgy határozott, a bíróság nem dönthet arról, hogy rakják előzetesbe az exkormányfőt. Ahogy például azt tették az igazságszolgáltatást gyakorló hatóságok Fico örökös belügyminiszterével, Robert Kaliňákkal is. Ez a helyzet meg azért szörnyen kínos, hiszen a két évvel ezelőtti választásokon a kormányt összehozó pártok alkotmányos többséggel rendelkeztek, most meg nem tudtak összehozni nyamvadt 76 szavazatot, hogy Fico érezze a törődést.

Takarodjanak a különutasok!

Boris Kollárék csapata tartózkodott a voksolásnál, mert hobbijuk a különutaskodás. És amúgy sem nyelték még le, hogy a rendőrség két emberüket is korrupcióval vádolja. De az a helyzet, hogy ha a legerősebb kormánypárt, az Igor Matovič vezette OĽaNO összes képviselője támogatta volna Fico kiadatásának javaslatát, már kárörvendően dörzsölhetnénk a tenyerünket. Az a legdurvább az egészben, hogy Ficót és Kaliňákot egy olyan rendőrségen belül korábban létrehozott bűnszövetkezet működtetésével gyanúsítják, amelyiknek az egyik feladata éppen az volt, hogy a jelenlegi pénzügyminisztert hozza nehéz helyzetbe. Erre meg a miniszter pártjának két képviselője úgy szavazott, hogy az megmentette az ellenzéki politikust. Nem is csoda, hogy az OĽaNO már ki is rakta a parlamenti frakciójából a két renitenskedő hölgyet.

Matovič legnagyobb kudarca

Richard Sulík pártelnök nem is várt sokat a véleményével, és Matovič szemébe vágta, hogy a szerdai voksolás a pénzügyminiszter eddigi legnagyobb kudarca, hiszen nemcsak a kedvenc koalíciós partnere, a Sme rodina hagyta cserben, hanem saját képviselői is. Ezért aztán már soha nem beszélhet a tömörülés a korrupció elleni harcról, ami a választási kampányuk vezérfonala volt. Amennyire ismerjük az OĽaNO irányítójának vérmérsékletét, majd biztosan visszaszól a koalíciós partnerének, de szerdán már elfáradhatott a személyeskedésben, hiszen rárontott a saját miniszterére, illetve az államfőre is. Matovič szerint ugyanis megérett az idő a pártja által pozícióba helyezett egészségügyi tárca vezetőjének a leváltására, hiszen ölbe tett kézzel ül, és a kórházprogramban nincs semmilyen előrelépés. Majd azt követően, hogy Matovič kitombolta magát a saját embere vélt tétlensége miatt, kapásból nekiment a köztársasági elnöknek is. Kijelentette ugyanis, hogy a következő elnökválasztásokon már nem támogatná Zuzana Čaputovát, akit hamisnak és alattomosnak tart. Hogy pontosan miért mond ilyenek a koalíciós pártelnök, ezt nem is érdemes firtatni. Ő így működik. De közben attól is tart, hogy majd összefog a másik oldal, a fasiszta-maffia felhozatal, és olyan erős jelöltet állít, hogy végül Čaputovának is örülnénk, mint majom a farkának. Vagy mint Fico annak, hogy egyelőre nem kell lecserélnie az öltönyét rabruhára.

Putyin, eszedbe ne jusson rakétázni!

Közben a szomszédos Ukrajnában még mindig nem unták meg a vérengzést az oroszok, kedden este jól át is lőttek Kárpátalja területére, amit már a szlovákiai radarok is észleltek. Jaroslav Naď védelmi miniszter ennek kapcsán tüstént felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy eszükbe se jusson támadást indítani a szlovák határ közelében lévő területekre, mert akkor lesz ne mulass! Arra utaló jelek nincsenek, hogy a szlovák nemzetiségű ukrán állampolgárok az orosz támadás miatt Szlovákiába özönlenének, de nincs kizárva, hogy ha megismétlődnének a támadások az eddig viszonylag biztonságosnak tartott szomszédos megyében, többen is elindulnak az anyaország felé. Arról viszont érkeznek hírek Brüsszelből, hogy ha újabb szankciót fogadnak el az agressziójába belezavarodott Moszkvával szemben, akkor Szlovákia és Magyarország kaphat némi időt, hogy a kőolajuknak ne kelljen még idén hátat fordítani. Ellenkező esetben már rövid távon termékhiánnyal, gazdasági károkkal és nagyobb inflációval kellene számolni és félő, hogy ezek a terhek aránytalanul érintenék a térségünket.

Sidó Árpád