LÉNYEG: Medvék, legyek, kannibálok, óvodások – minden volt ma a politikán kívül

Az ő jövőjükre is gondoljanak

Az elnökválasztás előtti moratóriumnak hála, végre egy politikamentes Lényeggel szolgálhatunk a Paraméter olvasóinak. Mert hírportálunk online újságpapírja azért pénteken sem maradt fehér, olvasni-, nézni- és hallgatnivalóval ma is szolgáltunk Önöknek.

Medvénél még nem látták, de Gömörben már igen

Hírt adtunk például arról, hogy több régióban, köztük a Losonci és a Rimaszombati járásban is rendkívüli helyzetet hirdettek a medvék előfordulása miatt. Ezek a nagyvadak nagyon elszaporodtak az utóbbi években, természetes ellenségük nincs, életterük egyre szűkül, és alig találnak elegendő táplálékot maguknak a hegyekben. Rájöttek viszont, hogy ahol emberek laknak, ott kaja is van – nemcsak a kukákban, hanem a háztájiban, kiskertben és az ólakban is. És mivel nem félnek semmitől és senkitől, bátran lebattyognak a hegyek lábánál lévő falukba, városokba. Ahol aztán meglepődnek, amikor autókat, kerékpárosokat, babakocsis anyukákat látnak, és önvédelemből bizony odacsapnak, odaharapnak.

És hiába tűnik messziről olyan kedves, bumfordi, simogatnivaló plüssállatnak a medve, nála veszélyesebb fenevad nem él az országban. Az se tévesszen meg senkit, ha szelídnek tűnik: régi, nagy igazság, hogy amelyik medve a kezedből eszik, az a lábadból is enni fog.

Van közöd a testemhez?

Hírportálunk főszerkesztője, Barak Dávid és Mészáros Lajos ügyvéd már kilencedszer ült le a Paraméter dunaszerdahelyi stúdiójában, hogy műsorukban, a Közöd podcastban ezúttal is beszélgessenek egy jót az Oppenheimer filmről, a terhességmegszakításról, a meg nem született gyermek és az anya jogai közötti keskeny határmezsgyéről, vagy éppen a kannibalizmusról annak az uruguayi rögbicsapatnak az esete kapcsán, akik sok-sok évvel ezelőtt az Andokban éltek túl egy repülőgépbalesetet, nem is akárhogyan. Mindannyian éhen haltak volna, ha nem eszik meg halott társaik húsát. Az eset rengeteg etikai és jogi dilemmát vet fel, ezekről is nagyon érdekfeszítő diskurzust folytat a két úriember. Akinek van egy szabad órája, mindenképpen hallgassa meg az adást, amely annak ellenére – vagy talán éppen azért – érdekfeszítő és lebilincselő, hogy ezúttal elkerüli a szlovákiai belpolitika aktuális történéseit.

Mitől döglik a légy?

És nem csak hallgatnivalóval készültünk a nap folyamán, felkerült ugyanis a Paraméter videótárába a komáromi mentősök mindennapjait megörökítő dokumentumsorozatunk soron következő, negyedik része is. Nem csak azért merem a figyelmükbe ajánlani ezt a legújabb epizódot, mert az eddigi videók nagy népszerűségnek örvendtek, hanem azért is, mert nagyon fontos üzenete van annak, hogyan segíthetjük betegként és sofőrként a mentősök munkáját. Kameránkkal az egyik bevetésre is elkísértük a mentősöket, méghozzá a komáromi Víz utcába, ahol egy fulladó idős férfihez kért gyorsmentőt a menye, aki azt is elmondta a helyszínre érkező mentősöknek, hogy apósa a légyirtó sprayt lélegezte be a zárt lakásban, ettől lett rosszul. A mentőorvos és a mentőtiszt azonban tudja, mitől döglik a légy, és szakszerűen ellátja a légzési nehézségekkel küzdő férfit.

Nem kellenek a magánovik

Részletes beszámolót olvashatnak a Paraméter hasábjain a dunaszerdahelyi képviselő-testület legutóbbi üléséről, amelynek napirendjén három magánóvoda alapítására vonatkozó előterjesztés is szerepelt. A városatyák és városanyák azonban elutasították, hogy új ovikat hozzanak létre. Ezt a döntést Hájos Zoltán polgármester azzal indokolta, hogy egyre kevesebb a gyermek Dunaszerdahelyen, így a meglévő óvodák kapacitása elegendő. A kilenc dunaszerdahelyi városi fenntartású óvodában egyébként összesen 914 férőhely van, de csak 855 gyermek, a városiak mellett viszont működik még két egyházi és egy magyar tannyelvű speciális ovi is.

És ennek a tudósításnak az apropóján csak annyit jegyeznénk meg, hogy nemcsak az óvodaválasztás a lényeges, hanem az is, hogy mennyire lesz élhető az ország, amelyikben a gyermekeink felcseperednek. Ezért holnap tessék választani. És lehetőleg ezúttal jól. Azt nem akarjuk még csak sugallani sem, hogy kire szavazzanak, de ha javasolhatunk, akkor fontolják meg, hogy az eszükre vagy a propagandára hallgatnak-e.

