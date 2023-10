LÉNYEG: Még meg sem alakult az új kormány, máris kábítanak minket a hülyeségekkel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Jogosan előlegezik meg a bizalmatlanságot az alakulófélben lévő Fico-kormány tagjainak a közélet és a sajtó képviselői: főleg az SNS szedett-vedett társaságán végignézve, na meg a miniszterjelöltek kiszivárgott névsora láttán nem csoda, hogy egyre több kommentátor szerint szalonnácik és agyhalottak versengenek a szlovák nemzetieknek járó bársonyszékekért és parlamenti posztokért.

Mit szívott ez az ember?

Gyimesi Juraj első számú kis kedvencéről, Tomáš Tarabáról a kelleténél már jóval több szót ejtettünk, így időzzünk inkább a környezetvédelmi tárca várományosánál, Rudolf Huliaknál, aki szerint a klímaváltozás csupán kitaláció, és aki azt is tudni véli: a homoszexuálisok más embereknél több szén-dioxidot termelnek.

A NATO- és EU-ellenes Huliak nemcsak demokratikusan (rendesen, emberek által!) megválasztott parlamenti képviselő, hanem mellesleg a Nemzeti Koalíció nevű törpepárt elnöke is. Ennek politikai programját lapozgatva aztán tényleg leeshet az állunk: Huliakék ugyanis be akarják tiltani az 5G mobiltelefon-hálózatot, állami ellenőrzést vezetnének be a sajtó fölött és államosítanák a stratégiai vállalatokat. Ezenkívül szeretnék eltörölni az ÁFÁ-t, és egyéb, remek ötleteik is vannak.

De térjünk vissza Huliakhoz. Egy interjúban kijelentette, a klímaválságot a világ elitje találta ki, hogy megfossza az embereket az autóktól, és a globálisan növekvő hőmérsékleteket direkt az aszfalthoz közel mérik, hogy ijesztőbb adatokat kapjanak a globális felmelegedésről.

Huliak ma kijelentette, ha ő irányítaná Szlovákiát, akkor első útja Moszkvába vezetne, ahol rögvest bocsánatot kérne az Ukrajnának nyújtott katonai segítségünkért.

Ez persze csak néhány jellemző vonás az ocsovái polgármester portréjából, akiről remélhetőleg hamarosan kiderül, hogy Tarabához hasonlóan csak az SNS-nek ártani akaró rossz nyelvek vizionálják őt a környezetvédelmi minisztérium élére.

Csak nehogy még visszasírjuk Ján Budajt...

Odakint zöldebb a fű

Amíg megalakul a kormány, amelyben a Huliakhoz hasonló agytrösztök kaphatnak helyet, örüljünk a jó híreknek. Például annak az ítéletnek, amellyel felmentették a galgóci férfit, akinek otthonában a NAKA két évvel ezelőtt 14 kilogramm szárított marihuánát talált. Jozef Šipoš nem drogkereskedő volt, hanem rákbetegeknek gyártott fájdalmaikat enyhítő, kannabiszt tartalmazó krémeket, ezt azonban egészen mostanáig nem vették figyelembe a bíróságok. Ügyében eddig már öt ítélet született, a legsúlyosabb a 15 éves letöltendő börtönbüntetés kiszabása volt. Ezt az ítéletet semmisítették meg ma, a férfit pedig szabadlábra helyezték, egyelőre próbaidőre.

Az ügy kapcsán nemcsak a Progresívne Slovensko emelt szót az elmúlt hónapokban, már az államfő is nyilatkozott: Zuzana Čaputová szerint aránytalanul magas volt a javasolt büntetés mértéke.

Majd meglátjuk, születhetnek-e hasonlóan racionális ítéletek a jövőben is, vagy Ficóék majd csak kábítanak minket a bíróságok függetlenségével.

Graz mögött végezte a bűnöző

És mielőtt Fico miatt távozna posztjáról, még a Hamran István vezette rendőrségnek is volt egy nagy dobása pénteken: a fejvadászok Ausztriában kapcsolták le a nyitrai Anton Hudecet, akit 11 éve köröztek. Az egyik legkeresettebb szlovákiai bűnöző védelmi pénz szedése, emberrablás és zsarolás miatt kapott 12 évet, azonban elszökött a börtönbüntetés elől, így 2012 óta nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben ellene.

Hudec nem most jött le a falvédőről: kifinomult módszerekkel változtatta külsejét és személyazonosságát, álneveken és hamis iratokkal élt Európa számos városában. A rendőrség 2017-ben akadt a nyomára, azóta lassan, módszeresen göngyölítették fel a szálakat, míg most végre Grazban lecsaptak a férfire, aki péntek tizenharmadikát még sokáig fogja emlegetni.

Negyedmilllióan választották a szabadságot

Külföldre persze nemcsak kényszerűségből, a törvény elől menekülve költöznek az emberek, hanem a jobb megélhetés kedvéért is. (Ők lennének ugyebár a gazdasági migránsok...) A Statisztikai Hivatal ma közzétett jelentéséből kiderül, több mint negyedmillió szlovák állampolgár él tartósan külföldön. Érdekes részlet, hogy a hölgyek kalandvágya minden valószínűség szerint erősebb, mint a férfiaké, hiszen a külföldön élő szlovák állampolgárok között jóval több a nő, mint a férfi. A legtöbben Csehországba költöztek, majd az Egyesült Királyság és Németország következik a legnépszerűbb második hazák listáján.

A külföldre költözés elsődleges oka tehát a pénz, ami érthető is, hiszen nyugaton ugyanazzal a munkával gyakran többször annyit kereshetnek, mint idehaza.

Mi pedig reménykedjünk, hogy a hamarosan megalakuló szlovák kormány miatt nem kell tömegesen elhagyniuk az országot az itt lakóknak.

Juhász László