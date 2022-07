LÉNYEG: Még pár napig el kell viselnünk a vonatokat is lassító kánikulát, de legalább a benzin egy kicsit olcsóbb lett

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Meleg volt a helyzet csütörtökön. És még legalább két napig hasonlóan gatyarohasztó forróságra lehet számítani. Ha a vasúti sínek nem bírnák ki ezt a kánikulát, jó ha tudjuk, megint csökkent a benzin ára, és a kocsinkban még a légkondi is működhet.

Izzadnak a sínek

Ma volt olyan település, ahol 40 fokot is mutatott a hőmérő, és ilyen magas Celsiusokat utoljára nyolc éve mértek. A mostani rekordot a Nagykürtösi járásban tapasztalták, de a Csallóközben sem kellett dideregni, még akkor sem, ha behúzódtunk az árnyékba. A hazai vasúttársaság már panaszkodni kezdett, hogy az infrastruktúra jelentős terhelésnek van kitéve az időjárás miatt. Így megy ez errefelé: tavasszal a nagy esőzések okoznak gondot, ősszel a falevelek miatt nem megy a gőzös Kanizsára, télen meg a mínuszok zakatolnak és tesznek keresztbe a vonatoknak. A nyári okosság ilyenkor az, hogy a rekkenő hőség hatására a sínek megnyúlhatnak, ezért a biztonság kedvéért a nap legmelegebb óráiban csökkentik a vonatok sebességét.

Meddig lesz olcsóbb a benzin?

Ezzel szemben egy másik fajta közlekedési eszköz meg kicsit elérhetőbbé válik, tekintve, hogy ismét csökkent egy kicsit a benzin ára Szlovákiában. A hónap eleje óta már 10 centtel kell kevesebbet perkálni az üzemanyagért, ami azt jelenti, hogy egy 50 literes üzemanyagtartály teljes megtankolása esetén 5 eurót lehet spórolni. De mielőtt a pezsgőket bontanánk, hogy most már látni az árak pozitív, azaz csökkenő tendenciáját, jönnek az ünneprontó elemzők, akik szerint csak átmeneti jelenségről van szó, ugyanis hamarosan ismét lecsaphat az újabb drágulási hullám. Ezt azzal magyarázzák, hogy jelenleg a gazdasági visszaesés veszélye tartja alacsonyabb szinten a nyersanyagárakat, ám idővel a globális lassulás veszélyét ismét felülmúlja a kereslet és a kínálat közti egyensúlyhiány, ez pedig újra feljebb repítheti a kőolaj értékét. És különben is, az arábiai olajnagyhatalomhoz látogató amerikai elnök nem tudta elérni a darabolási gyilkosságban profi uralkodónál, hogy jelentősen fokozzák a kitermelést. Így viszont az olajpiacon továbbra is csak lassan nőhet a kínálat, és nem győzi majd kielégíteni a keresletet. Ennek eredményeként meg velünk maradnak a magas árak.

Izmosodik az euró

Még szerencse, hogy a mások oldalon kissé erősödött az euró, hiszen 11 év után az Európai Központi Bank úgy határozott, kamatot emel. Egyrészt az egyre magasabb infláció, másrészt meg az euró dollárral szembeni gyengélkedése is lépésre késztethette az EU-s jegybankot. Hiszen a gyenge euró megnövelte az eurózóna országainak energiaszámláit a dollárban jegyzett árak miatt, az energiaárak emelkedése pedig a termékek és szolgáltatások széles körének árazásába is beépül – azaz fokozza az inflációs nyomást.

Külföldön legyünk óvatosak!

Közben a Covid meg azt teszi, amiben a leghatékonyabb: embereket dönt le a lábáról, és így Szlovákiában ismét ezer feletti a fertőzöttek száma. Persze, máshol sem jobb a szitu, ami miatt megszólalt a szlovák külügy is. A minisztérium arra figyelmeztet, hogy turistáink körében is népszerű nyaralóhelyen egyre inkább romlik a járványhelyzet, ezért elővigyázatosságra van szükség. Szóval aki Görögországba utazik, legyen körültekintő, és kerülje a tömeget, na meg viseljen maszkot.

Gesztusokat érzékelni Kelet felől

Ami meg a szomszédban dúló háborút illeti, három kedvező hír is érkezett a konfliktussal összefüggésben. Egyrészt úgy tűnik, az ukránoknak nagy nehezen lehetővé teszik az oroszok, hogy a Fekete-tengeren keresztül szállítsák majd a gabonájukat, ami rettentő szép gesztus a Kreml véreskezű diktátorától. Szinte meg kell hatódni a kegytől, amit a túlságosan is egészséges Vlagyimir gyakorol. Aztán az is szívderítő, hogy most az egyszer nem hazudtak az oroszok, és a tíznapos karbantartási leállás után Moszkva megengedte a csapokat a Németországot Oroszországgal összekötő Északi Áramlat-1 gázvezetéken. Szóval a német gazdaság fellélegezhet, és vele együtt azok az országok - beleértve Szlovákiát - amelyek szoros gazdasági kapcsolatokat ápolnak Berlinnel. És végezetül az is pozitív, hogy az Európai Unió egysége még mindig megingathatatlannak tűnik, amit az bizonyít, hogy csütörtökön elfogadták az Oroszország elleni hetedik uniós szankciócsomagot. Jobb, ha tudja a területrabló háborújába belezizzent Putyin, Brüsszel nem barátkozik hibbant zsarnokokkal.

