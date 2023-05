LÉNYEG: Megáll az ész milyen országban élünk, majdnem jobban félünk az USA-tól, mint Oroszországtól

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Megdöbbentő eredményt mutat a Globsec márciusban készült felmérése, amely szerint Szlovákia lakosságának mindössze 40 százaléka tartja felelősnek Oroszországot az orosz-ukrán háború kirobbantásáért. Ezzel az utolsók vagyunk a felmérésben résztvevő 8 kelet-európai ország közül.

Még Magyarország is megelőz bennünket, ahol pedig az állami média is ezerrel nyomja Putyin propagandáját, ennek ellenére még ott is 54 százalék biztos abban, hogy Moszkva robbantotta ki a háborút.