LÉNYEG: Megdobta a magyar miniszterelnök Čaputová népszerűségét, Peter Pellegrini pedig a szociáldemokraták szépségére épít

Jól rajtolt Ódor a népszerűségi listán

Jót tett Zuzana Čaputová köztársasági elnök népszerűségének az Ódor-kormány kinevezése, Ódor Lajos kormányfő pedig rögtön a negyedik helyen kezdett a népszerűségi listán. A DennikN számára készített felmérés szerint a Čaputovában megbízók aránya a kormány kinevezése után mintegy 4 százalékponttal, 44 százalékra emelkedett.

Az emelkedés mértékénél is fontosabb azonban, hogy a Heger-kormány leváltása és az Ódor-kabinet kinevezése trendfordulót hozott: míg korábban csökkent, most nőni kezdett az államfő népszerűsége.

Jól indulta bizalmi listán az új kormányfő, Ódor Lajos is, aki egyből a negyedik helyen kezdett – rögtön Robert Fico után –, a lakosság 28 százaléka bízik meg benne. Ez az eredmény azért is figyelemre méltó, mert a megkérdezettek 24 százaléka nem is is merte őt, további 22 pedig nem tudott véleményt mondani róla. A listán szereplő „profi politikusok” nemcsak a viszonylag magas bizalmi index miatt irigyelhetik Ódort, hanem a nagyon alacsony bizalmatlansági miatt is: a megkérdezetteknek mindössze 27 százaléka mondta azt, hogy nem bízik az új miniszterelnökben. Ezzel az értékkel pedig az első, ha nem számoljuk a még nála is ismeretlenebb minisztereit.

A 27 százalékos bizalmatlansági index főleg akkor számít toronymagasan jó eredménynek, ha Igor Matovič 81, Sulík 79 vagy Fico 65 százalékos bizalmatlansági indexéhez mérjük.

Pellegrini a szociáldemokraták szépségére épít

Ódornak azonban már nemcsak szakemberként, hanem politikusként is meg kell nyilvánulnia, igaz, egyelőre csak az egyelőre az előző kabinet kormányzásának következményeire reagált. A Hlas szembesítette Ódorékat azzal, hogy az egyik állami cég, a Légiforgalmi Szolgáltatások menedzsmentje 1,5 millió eurós jutalmat próbált kifizetni magának annak ellenére, hogy az alkalmazottak perben állnak a vállalattal az elmaradt fizetéseik miatt.

Ódor megígérte, hogy kormányzása alatt nem lesznek több tíz- vagy százezres jutalmak állami cégekben.

Peter Pellegrini pártja, a Hlas azonban nemcsak politikai botrányok nyilvánosságra hozatalával építi népszerűségét, hanem a jól „felépített” választási listával is. A legújabb szerzeményük Nikol Solarová, akiről a volt miniszterelnök csak annyit árult el, hogy „szociáldemokrata”.

Nem kétségbe vonva a fiatal hölgy politikai elkötelezettségét, a szőke szépség fotóit látva azonban inkább feltételezhető, hogy Pellegrini a „párt arcaként” tervezi bevetni, nem pedig politikai háttéranyagok kidolgozása során.

Nincs jó passzban a Szövetség, de a Magyar Fórum a „térképen” sincs

A Hlasnak egyébként szüksége van minden segítségre, hogy megfordítsa a támogatottságának csökkenését. Ugyan még mindig a második helyen áll Robert Fico pártja mögött, de a legújabb felmérés már csak 13,9 százalékot mért a pártnak. Ez már több mint két százalékpontos lemaradás a 16,2 százalékos Smerhez képest.

Nem sok jóra számíthat azonban a Szövetség sem, amelynek mindössze 2,5 százalékot jósol a felmérést készítő Median. Ráadásul az adatgyűjtés már május 5-én fejeződött be, vagyis jóval a pártszakadás, a Híd Platform távozása előtt.

Nincs azonban okuk az örömre Eduard Heger pártjában, a Demokratákban sem, amely még mindig a parlamenti küszöb alatt áll. A Magyar Fórum vezette pártszövetséget viszont nem is méri a Median, valószínűleg 1 százalék alatt lehetnek Simonék, a 4,9 százalékos „egyéb kosárban” a többi kis párttal együtt.

Rigó: a Szövetség története véget ért

Véget ért a Szövetség története, jelentette ki Rigó Konrád, a múlt héten újjáalakult Híd alelnöke. A Paraméter podcastjában részletesen elmeséli elválásukat a Szövetségtől, és a közben, illetve utána folytatott együttműködési tárgyalásokat a jobbközép pártokkal. Rigó egyetért Simon Zsolttal, a Magyar Fóru elnökével abban, hogy Eduard Hegere és pártja a hároméves kormányzati tapasztalat ellenére teljesen amatőrként viselkedik a pártpolitikában.

„A pártpolitikában is ugyanazt a káoszmenedzsmentet hozza, amit az elmúlt három év kormányzásában” – mondta Rigó a Paraméter podcastjában.

A Híd egyelőre Mikuláš Dzurinda pártjával, a Kékekkel egyezett meg. Rigó azonban a Magyar Fórummal sem tartja lehetetlennek a megegyezést választási együttműködésben.

