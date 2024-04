LÉNYEG: Megkönnyebbülhetünk: Ficóéknak van szíve, Pellegrini meg bátran felvállal rettentően merész dolgokat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdán az aznapi Lényeg címében előlegeztük meg, hogy Robert Ficóról csütörtökön még az is kiderülhet, tud normálisan bánni az ukránokkal. És aztán, úgy tűnik, valahogy így alakult.

Szlovákia keleti végein, Nagymihályban ugyanis ma szlovák-ukrán kormányülésre került sor, és a miniszterelnök kitett magáért. Alig kezdődött el a tanácskozás, és a smeres politikus már kiemelte Ukrajna példa nélküli helyzetét, majd azzal folytatta, hogy Pozsony tudatosítja a szomszédjának nyújtott segítség fontosságát. Ráadásul bízik abban, hogy miután búcsút intenek egymásnak, a vendég delegáció tagjai a bajszuk alatt elismerhetik, megérte megtenni a hosszú utat Kijevből. Mert hogy egy olyan országba jöttek ide, hozzánk, amelyet nem szívtelen politikusok vezetnek, hiszen megértik a megtámadottakat és a lehetőségeik szerint segíteni akarnak.

Aztán a megbeszéléseket követően Fico már arról értekezett, hogy Szlovákia azt kívánja, Ukrajna minél hamarabb az Európai Unió tagja legyen. Ezért biztosan nem fog akadályokat gördíteni Kijev ilyen irányú törekvése elé, és Pozsony megosztja csatlakozási tárgyalási tapasztalatait is. Ez az egész arra lenne jó, mert az uniós tagság tulajdonképpen Ukrajna békés fejlődésének a garanciája lehet. Fico arról győzködte a szomszédos ország küldöttségét, hogy az uniós csatlakozásuk támogatásában a részünkről nincs semmiféle spekuláció. Ez nem csalás, sem ámítás, valóban teljes mértékben támogatjuk a belépésüket. És még mindig nem hagyta itt abba a szlovák kormányfő, aki pár hete még arról hadovált, hogy Kijevet elkerülte az oroszok agressziója. Fico már azt is kívánja, hogy minél hamarabb megszülessen az ukrajnai háború békés megoldása, amely tiszteletben tartja a megtámadott ország területi egységét, szuverenitását, és ukrán szempontból tisztességes feltételeket tartalmaz. A szlovák kabinet feje együttműködést is felajánlott a békés megoldások keresésében, mert hogy az orosz katonai erő Ukrajna elleni bevetése a nemzetközi jog súlyos megsértése volt. Így pedig nem lehet akadálya annak, hogy haditechnikai felszereléseket adjunk el azoknak, akik megpróbálják a fegyvereinkkel szétlőni az Ukrajnába betolakodók seggét. Ha ezért pénzt kapunk, mehet a vérfürdő odaát. Ám ha nem csilingelne a kassza, akkor tovább szajkóznák a bambácska békemantrát. Hogy nuku karabély, mert naponta halnak meg emberek.

Ezt a szlovák-ukrán sikertörténetet nem hagyhatta szó nélkül Peter Pellegrini sem, aki szerint Ukrajnának nyújtott konkrét segítségről szóló kormányülés a legjobb válasz azokra a kérdésekre, hogy hogyan viszonyul Szlovákia a keleti szomszédjához. Kár, hogy a kampányban hasonlóan normális dolgokat alig mondott a Hlas mosolygós aduásza, de jobb későn, mint soha. A megválasztott államfő most már merész tengerész, és bátran felvállalja, hogy sosem kérdőjeleztük meg a háború sújtotta ukrán lakosság szenvedéseit. Éppen ellenkezőleg, Szlovákia mindennemű segítséget megadott az agresszor által megszorongatott nemzetnek, időt, pénzt és energiát fordítva a háború áldozatainak segítésére.

A kormány legfontosabb embereinek ennyire józan megnyilatkozásait hallva szinte olyan érzésünk támad, hogy ezekkel az együttérző szavakkal nem is Kijevnek, hanem Brüsszelnek akarunk udvarolni. Hogy ott ne gondolják azt az új pozsonyi kormányról, hogy teljesen megbolondultak. Hogy onnan ne kritizálják már annyit Fico kabinetjét. Mert az egyik uniós biztos már megtalálta a Fico-kormányt és az Európai Parlament szlovákiai jogállamiságról szóló vitáján felemlegette, hogy bár többségben vannak a parlamentben, az nem mentesíti a három pártból összetákolt koalíciót a jogállamiság tiszteletben tartásának kötelezettsége alól. Onnan nézve az országunkban több nyugtalanító fejlemény is történt, de a csütörtöki nagymihályi események olyan üzenetet is hordoznak, hogy ha nem pörög a kampány, a hatalom itteni képviselői legalább képesek különbséget tenni a tettes és az áldozat között.

Sidó Árpád