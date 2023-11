LÉNYEG: Meglepően visszafogott programot fogadott el a kormány, de Ficónak talán hiányzik Bugár

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Meglepően konfliktusmentesre sikerült Robert Fico negyedik kabinetjének kormányprogramja, a „Jobb, nyugodtabb és biztonságosabb élet” című dokumentum, amit ma fogadtak el a miniszterek.

Ha egy Holdról idecsöppent megfigyelő olvasná, még akár meg is dicsérhetné érte a kormányt. Hiszen olyan alcímei vannak, mint a tartósan fenntartható gazdasági fejlődés támogatása, a társadalmi összetartozás erősítése vagy a demokratikus állam feladatainak megerősítése.

Tagjai maradunk az Európai Uniónak – sőt, uniós tagságunkat egyenesen „pótolhatatlannak” nevezi a dokumentum, és a NATO-tagságunk sincs veszélyben. Soros neve egyszer sem szerepel benne, igaz, a civil szervezetek közül csak azokat akarják támogatni, amelyeknek tényleg „a jobb élet elérése az érdekük”.

Lesz 13. havi nyugdíj, de nőnek az adók

A kormányprogram elismeri, hogy Szlovákia nincs túl jó gazdasági helyzetben, az államháztartás pedig egyenesen siralmas állapotban van. Ennek megfelelően még ez a nagyon „szociáldemokrata” kormány is megszorításokra kényszerül.

Lesz adóemelés, jön a bankadó, drágább lesz a cigaretta, az alkohol és talán az édesített üdítőital is, de ha ennyivel megússzuk, akkor elmondhatjuk, hogy jól jártunk.

Persze egy jobboldalibb kormány valószínűleg inkább kevesebb adót emelne, és kevesebbet, esetleg célzottabban osztogatna, de Fico korábbi kormányait figyelembe véve ez még elviselhetőnek tekinthető. A 13. havi nyugdíj ugyan egy kicsit költséges szavazatvásárlásnak tűnik, de a nyugdíjrendszer legtöbb eleméről meglepően visszafogottan nyilatkozik a kormányprogram. Még a nyugdíjkorhatárt sem akarja mindenképpen csökkenteni, „csak” reálisabbá tenni.

Ficónak hiányzik Bugár Béla?

Meglepő Robert Fico nosztalgiája a 2016-2020-as kormányciklus iránt is, mintha Bugár Béla hiányozna neki.

A kormányprogram több helyen is hivatkozik arra az időszakra, amikor a Smer – a Híddal és az SNS-szel kormányzott, amikor „javultak a kapcsolatok a többségi lakosság és a nemzeti kisebbségek között”.

A kisebbségek helyzetével foglalkozó részek ugyan nagyon általános kijelentéseket tartalmaznak, de alapvetően visszalépést sem ígérnek.

A kormányprogramnak tehát nem is a tartalma veszélyes, hanem a kabinet, aki elfogadta. Mert sajnos bármit is ígérnek, nem várhatunk túl sokat egy olyan társaságtól, ahol Robert Fico a kormányfő, Robert Kaliňák a védelmi miniszter, Tomáš Taraba a környezetvédelmi miniszter és Martina Šimkovičová pedig a kultúráért felel. Tehát tényleg csak az dicsérheti érte a kormányt, aki a Holdról csöppent ide.

Fordulat a jöhet „rendőrháborúban”?

Meglepő fordulatot vett a rendőrség belháborúja, a belügyi inspekció és a NAKA vizsgálótisztjei közti harc. Egyre inkább úgy látszik, hogy Ján Čurilla vizsgálótiszt és társai állnak nyerésre, a belügyi inspekció által indított büntetőeljárás több sebből vérzik. Az már korábban kiderült, hogy a belügyi inspekció Čurilla és társa ellen eljáró nyomozóját elfogultság miatt kizárták az ügyből.

Most azonban Maroš Žilinka is lépett, aki az ügy ügyészi felügyeletét elvette a Pozsonyi Kerületi Ügyészségtől és a Nagyszombati Kerületi Ügyészséget bízta meg vele. Ez az a büntetőeljárás, ami miatt a NAKA „érzékeny ügyekkel” foglalkozó vizsgálótisztjeit, Ján Čurillát és társait szolgálaton kívül helyezte a frissen kinevezett belügyminiszter.

Ezek a döntések Čurilláék ügyvéde szerint azt jelentik, hogy a büntetőeljárást újra kell kezdeni, az eddig elvégzett bizonyítások érvénytelenek, a vizsgálótisztek meggyanúsítását meg kell szüntetni. Ha ez tényleg így van – márpedig Žilinka döntése nem jelenthet mást –, akkor

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszternek nem marad más választása, Čurillát és társait visszahelyezni a szolgálatba.

Žilinkáról senki sem feltételezi, hogy rosszat akarna a jelenlegi kormánynak, tehát valószínűleg nem volt más lehetősége. Rossz hír ez Robert Ficónak és társasainak, mert így Čurilláék még – egy ideig legalábbis – folytathatják munkájukat, aminek az eredménye akár még börtön is lehet számukra.

Néha a Fico kormányt is meg lehet dicsérni

A pár hete megalakult kormányt sok mindenért lehet bírálni, de néha, egyszer-egyszer olyan döntés is összejön Ficóéknak, amiért dicséretet érdemelnek. Ilyen döntés az Anna Záborská, a Keresztény Unió vezetője számára létrehozott trafik, a vallásszabadságért és a vallási meggyőződés szabadságáért felelős kormánybiztosi poszt megszüntetése. Záborskát ugyan már az Ódor-kormány leváltotta posztjáról – mivel az OĽaNO listáján indult a parlamenti választáson –, de most maga a biztosi poszt is megszűnik. A vallásszabadság és a vallási meggyőződés szabadsága fontos érték, de jelenleg Szlovákiában egyik sincs veszélyben. Bárki olyan vallást, egyházat, vallási vezetőt vagy gurut választ magának, amilyet akar, az egyházakat semmi sem korlátozza munkájukban.

Viszont azzal az egyházaknak is tisztában kell lenniük, hogy nem élveznek különleges státust, ugyanúgy bírálhatók hibáikért, mint minden más társadalmi szervezet. A kormánybiztosi poszt egyetlen szerepe az volt, hogy ezektől a bírálatoktól védje a hagyományos egyházakat, fenntartsa azt a látszatot, hogy itt valami veszélyezteti a vallásszabadságot, az egyházakat.

Erre pedig tényleg semmi szükség nincsen.

Lajos P. János