LÉNYEG: Melyik boltba jár bevásárolni? Ott is csőbe húzzák az embert a trükkös árrésekkel?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha a Hlas egyik embere csütörtökön nem hallatta volna a hangját, szinte olyan érzésünk támadhatott volna, hogy nincs is itt semmiféle kampányhangulat. Pedig a következő hónap végén választani fogunk. Azonban Peter Pellegrini pártjának egyik arca „megmentette” az uborkaszenonosra sikeredett napot, és így első ránézésre népszerűnek tűnő javaslattal rukkolt elő. Nyitra megye elnöke különadó kivetését javasolja a külföldi üzletláncokra, mert szerinte aránytalanul magas árrést alkalmaznak. Leegyszerűsítve, a Hlas elnökségi tagja torkig van azzal, hogy a teszkósok és társaik túl sokat keresnek rajtunk. Szinte kizsákmányolnak minket. Nem beszélve arról, hogy ezek a minket kiszipolyozó profithajhászok hogyan viselkednek a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelőkkel. Az udvardi Branislav Becík biztos sejti, mi a helyzet az agrárfronton, hiszen már az apja is mezőgazdasági miniszterként dolgozott, igaz, még HZDS-es színekben. Ez a pellegrinis Becík most azt vallja, hogy a koronavírusos időszak sok kiskereskedőt tett tönkre, ugyanakkor a nagy, külföldi üzletláncok meg monopolhelyzetbe kerültek, és így megengedhetik maguknak, hogy diktálják az árakat. Ahogy a Hlas politikusa mondja, a Slovnaftra idén 70 százalékos különadót vetett ki a parlament, holott 2021-ben a nyeresége kisebb volt, mint az üzletláncoké együttvéve. Szóval alakul a népszerűségi listákon egyre lejjebb ereszkedő tömörülés választási programja.

Billa: bocsi, mutasd, ha átvertünk!

Hogy erre mennyire lesznek vevők a választópolgárok, még az is kiderülhet szeptember végén. Egyelőre annyi fejlemény történt, hogy a Billa hirtelen bocsánatot kért a vásárlóitól, miután fény derült arra, hogy bizonyos esetekben 15 cent helyett 89 centet számláztak a visszaválthatós fémdobozok esetében. Nagylelkűen azt ígéri a népszerű áruházlánc, hogy a különbséget megtéríti, ha felmutatjuk a vásárlásról szóló nyugtát. Biztos mindenki napokig őrizgeti ezeket a hosszú fecniket. Mert úgy néz ki, csak így jutunk hozzá a pénzünkhöz.

Talán az ebola lehet népszerűtlenebb a boltzárnál

És ha már az üzletek körül sertepertélgetünk, jegyezzük meg, az is világossá vált, hogy mennyire lenne népszerű intézkedés a vasárnapi boltzár. Egy szóval: semennyire sem. Az AKO ügynökség legfrissebb felméréséből az olvasható ki, hogy a lakosok többsége - pontosabban majdnem kétharmada - nem értene egyet azzal, ha a kormány bevezetné azt a rendelkezést, hogy a hét utolsó napján ne vásárolgassunk. Érdekes, hogy míg a Szövetségre szavazók körében 26 százaléknyian támogatják az amúgy a OĽaNO konzervatívabb politikusai által erőltetett kötelező vasárnapi sziesztázást, addig a szlovákiai magyarok közösségében 36 százalékos népszerűségnek örvend ez a bizonyos szempontból korlátozó, más nézőpontból meg az alkalmazottakat szabadabbá tevő lépés.

Hazai sikertörténet

És még mindig nem tudunk elszakadni a boltoktól. De ez már színtiszta sikertörténet. Csütörtökön számolt be a környezetvédelmi ügyekre odafigyelő minisztérium, hogy 2023 első felében 490 millió PET-palackot és fémdobozt váltott vissza a lakosság. A visszaváltás aránya elérte a 88%-ot, ami már szinte súrolja a 2025-re kitűzött 90 százalékos mértéket. Még annyi tudni, hogy Pozsony, Nyitra és Kassa megyében a legmagasabb a hajlandóság arra, hogy az ember az üzletek bejáratánál méretes szatyrokkal beálljon „dobozolni”, azonban egyáltalán nem drámaiak a regionális eltérések. Tehát mindenki vállon veregetve érezheti magát, mert ez tényleg szép munka. A tágabb régiónkban mindenképpen kiemelkedő. A szlovákiai visszaváltórendszer ugyanis több országot is inspirált, Csehország, Magyarország, Ausztria, valamint Románia is valami hasonló intézkedés bevezetésére készül, és az itteni tapasztalatokból szeretnének meríteni. Szóval ez a pedáns visszaváltogatósdi valami neves, helyi jellegű „levédett” termék lett. Amolyan szlovacikum.

Még javában razziáznak a NAKA-sok (De látod amottan a téli világot?)

Amilyen egy kicsit az is, amilyen gyakorisággal felvonulnak, illetve lecsapnak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei. Amire szinte bárhol és bármikor sor kerülhet. Most legutóbb a Szlovák Vasutak pozsonyi igazgatóságán ütöttek rajta a zsaruk. Reggel nyolckor több tucat NAKA-s rendőr lepte el a központi épületet, hogy számítógépeket nézzenek át, meg iratokat gyűjtsenek be. Információk szerint a razzia valamilyen közbeszerzéssel függ össze, azaz gazdasági bűncselekmény gyanúja merülhetett fel.

Ahogyan a lejárt szavatosságú szlovák törvényhozásnak, talán a rendőrségnek is meg vannak számlálva a napjai. A zsaruk még két hónapig szabadon tehetik a dolgaikat, és aztán minden attól függ, hogy a választásokat követően ki lesz a hangadó a kormány alakításakor.

