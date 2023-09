LÉNYEG: Meneküljön, ki merre lát: jönnek a választások!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tegnap estére kiderült, hamis az orosz útlevél, amelyben a Moszkva-bolond smeres képviselő, Ľuboš Blaha arcképe díszelgett, amiatt azonban szerdáig még tövig rághattuk a körmünket izgalmunkban, vajon milyen intézkedésekkel fog gátat szabni az egyre nagyobb méreteket öltő illegális migrációnak az Ódor Lajos vezette kabinet. Szerdára azonban kiderült, a szakértői kormánynak sincs a kezében varázspálca.

Csodafegyver helyett 500 katona

Amikor közvetve már Zuzana Čaputová is Magyarországot okolta a Dél-Szlovákiában eszeveszett gyorsasággal fokozódó menekülthelyzet miatt, úgy tűnhetett, akár újabb Schengenen belüli határellenőrzést is bevezethet a két ország között az Ódor-kormány. Végül erre nem került sor.

Egyelőre legalábbis mindössze annyi változás várható, hogy 500 katona is erősítheti majd a szlovák-magyar határ őrzését. Emellett – ha a parlament is időben rábólint – ezentúl nem lesz kötelező minden külföldi számára automatikusan tartózkodási engedélyt kiadnia a szlovák rendőrségnek. Jelenleg Szlovákia az ún. balkáni migrációs útvonal államai közül egyedüli országként ad ki olyan dokumentumot a menekülteknek, amely igazolja, hogy a rendőrség nyilvántartásba vette az adott személyt, és hogy az nem jelent biztonsági kockázatot. A minap maga Hamran István országos rendőrfőkapitány kérte az illetékeseket, hogy az igazolás kiadása ne legyen kötelező, hiszen ez a dokumentum is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi hónapokban Szlovákia igencsak vonzó tranzitcélponttá vált az elsősorban Szíriából menekülőkszámára. Mert azt azért hangsúlyozni kell, hogy hazánkban nem a tejjel-mézzel folyó Kánaánt látják a menekültek, akik amint tehetik, továbbállnak nyugat felé.

Elnökasszonyok a migráció ellen

Čaputová egyébként már korábban jelezte, szeretne találkozni Novák Katalin magyar államfővel, hogy megkérdezze tőle, miért van az, hogy Magyarországról Szlovákiába minden gond nélkül átjutnak a menekültek, miközben déli szomszédunknál már közel 1500 embercsempészt engedtek szabadon. (Ezért a húzásáért egyébként Magyarország ellen már jogi eljárást is indított az Európai Bizottság.)

Novák Katalin most visszaüzent, hogy személyesen is szívesen biztosítja szlovák kollégáját arról, hogy „Magyarország miatt egészen biztosan nem lesz problémája Szlovákiának az illegális migrációval”. Novák Katalin hivatala hozzátette: „külön örülünk, ha északi szomszédunk szövetséges lesz abban, hogy megállítsuk a tömeges migrációt”.

Hát, ebből nagyon szép szlovák-magyar összeborulás lesz, csak győzzük diplomáciával.

Sporttal a választásokért!

Egy regionális jellegű, ámde szívet-lelket melengető hírről is beszámolhatunk. Nagyszombat megye képviselői egy új, ifjúsági kézilabda-edzőközpont létesítését jelentették be Dunaszerdahelyen, mely a sportgimnázium területén valósulna meg.

Jozef Viskupič megyeelnök hétfőn az új nagymegyeri diákszálló átadása, kedden pedig a kézilabdacsarnok tervével kapcsolatos bejelentés miatt érkezett a járásba. Ebből az alkalomból elkísérte őt Berényi József alelnök és a Szövetség párt jónéhány képviselőjelöltje is, akik minden sajtófotón ott feszítenek egy számmal kisebb zakójukban.

Nyilván véletlen, hogy az öltönyös uraknak éppen néhány héttel a parlamenti választás előtt kellett részt venniük ezeken a nyilvános rendezvényeken, a kollégiumátadást és a kéziközpont bejelentését valószínűleg teljesen random időzítették szeptember elejére – mindenesetre balgaság lett volna, ha ezekre a sajtónyilvános eseményekre mondjuk csak októberben, a választás után kerül sor...

Megmondja a net, kire szavazzon

És aki számára még ezek után sem lenne világos, kire is kell szavaznia szeptember 30-án, kattintson bátran arra az alkalmazásra, amelyik akár magyar nyelven is elérhető az interneten.

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem a DenníkN lappal együttműködve készítette a választási iránytűnek nevezett programot, amelynek segítségével bárki megtudhatja, melyik politikai párt áll a legközelebb az elvárásaihoz. Nem kell tehát politikai vitaműsorokat nézni vagy dögunalmas választási programokat böngészni: aki egy-egy kattintással választ ad a 39 kérdés mindegyikére, a végén megtudhatja, melyik párt programjával tudna leginkább azonosulni.

A szlovák és az angol mellett tehát magyarul is elérhető ez a választási iránytű, és talán nem véletlenül, hiszen a szlovákiai magyar kisebbséggel és Orbán Viktor politikájával kapcsolatban is tartalmaz felvetéseket.

Juhász László