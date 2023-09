LÉNYEG: Mi a fene történt ma, hogy Fico azt mondja, a NATO Szlovákia lételeme, Putyin meg azt, hogy hiba volt katonákat küldeni Magyarországra és Csehszlovákiába?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Lassan tényleg belevághatunk a visszaszámlálásba, mert már csak két hét, plusz az aprók, és választani megyünk. Sokan még azt sem tudják, kire adják a voksukat, ezért is gondolják a pártok azt, hogy egy kicsit besegítenek a választópolgároknak, kinek érdemes bizalmat szavazni.

A meglepetések embere

Robert Fico tud meglepetést okozni. Az ember azt hihetné, hogy akárhányszor szólal meg ez a baloldali populista vitéz, az mindig fröcsögésbe torkollik. Most nem így történt, mert valószínűleg a normálisabb emberek felé szeretne nyitni, nem a benne istent látók irányába. Ez utóbbiak szavazatáért amúgy sem kell pedáloznia, a Fico-hívők tagozata testületileg voksol a Smerre. Azok felé szólt ma a többszörös exkormányfő, akik esetleg csak kacérkodnak a gondolattal, hogy talán ez a tapasztalt politikus egy kis stabilitást hozhat a májusig tartó káoszkormányzás után, de a baj vele, hogy a brüsszel fuvallat csípi a szemét, és inkább Moszkva felé kacsingat.

A pártelnök kedden a Smer külpolitikai prioritásait ismertette, és ezen az eseményen a nagyfőnök töredelmesen bevallotta, hogy hányadán áll a brüsszeli bürokraták bandájával. Kiderült, hogy Fico fontosnak tartja az európai uniós tagságot, ám ettől még fenntartja magának a jogot, hogy eltérő nézeteket és bírálatokat is megfogalmazzon az EU működésével és az intézményeivel kapcsolatban. Elvégre tiszteletben kell tartani, hogy minden ország a maga útját járja, és különben is, a tömörülése számára prioritás a nemzetállami érdekek védelme. Megtudhattuk azt is, hogy ezzel együtt az EU- és NATO-tagság Szlovákia lételeme, azzal a kiegészítéssel, hogy nem minden helyes és igazságos, amin rajta a brüsszeli vagy a washingtoni pecsét. Valahogy úgy van ő ezzel az egésszel, hogy ha pénzt ad valamelyik szervezet, azt szívesen elfogadja, de ha kérnek is valamit cserébe, vagy mondjuk be kellene tartani a klub házirendjét, az már büdösnek tűnik számára. Visszafogottan tért ki az Oroszországgal való viszonyra is. Úgy érzékeli, egyszer véget ér az ukrajnai háború, kötelességünk lesz helyreállítani a kapcsolatokat Moszkvával, hiszen a benne lakozó geopolitikus azt vizionálja, hogy a világ legnagyobb területű országát nem választhatja el a világtól egy bádogkerítés. Fico javára szól, hogy még azt is ki merte bökni, hogy készek humanitárius és más segítséget nyújtani Ukrajnának. Ugyanakkor a párt nem kívánja katonailag támogatni Ukrajnát, és azonnali béketárgyalásokat fog szorgalmazni, és ha majd kormányfő lesz, az Európai Tanács összes ülésén elő fogja terjeszteni ezt a javaslatot. Pedig nem az uniós testület tanácskozásán kellene azt asztalt verni, mert a háborút nem Brüsszel kezdte, hanem Moszkva. Ezért aztán inkább a fasisztává vedlett Vlagyimir Putyint kellene naponta buzerálni, hogy legyen olyan szíves, és takarodjon vissza Oroszországba. És ha tényleg nem bírja ki gyilkolás nélkül, mert az orosz vezetők már csak ilyenek, akkor legfeljebb a sajátjait pusztítsa, ne más országok lakosait. De erről Fico nem beszél, csak a világbéke szükségességéről, mint egy közepesnél gyengébb képességű szépségkirálynő-jelölt a kötelező bemutatkozáskor.

Kollárék pénzt adnának, ha tehetnék

Az egykori koalíciós pártok és az ellenzék között lavírozó Sme rodina is futott egy kört a választási programjával. Ahogy a kampány során Boris Kollárék szokták tenni, most is a lakhatási témával próbálnak kedveskedni a hiszékeny publikumnak. Már nem az államilag támogatott bérlakások százezreit akarják felhúzatni, hanem a fiatal családoknak nyújtanának vissza nem térítendő kölcsönt családi ház építéséhez. A parlamenti bejutási küszöb környékére került mozgalom szerint egy ilyen intézkedés lökést adna a demográfiai fejlődésnek és Szlovákia gazdaságát is előrelendítené. Vagy ahogy a gyerekgyáros házelnök, a csonka családokat futószalagon szállító Kollár mondja, mindez azért lenne hasznos, hogy a családok vállaljanak gyerekeket, az államnak pedig később legyen miből finanszíroznia az egész szociális rendszert.

Megy a pislogás a kereszténydemokratáknál

A parlament munkáját 2016 óta a partvonalról szemlélő kereszténydemokraták sem maradtak ma csendben. A KDH viszont ahelyett, hogy a választási programját népszerűsítette volna, inkább felkavarta a házon belüli állóvizet. Mindez azért történt, mert a szakértői kormány menesztett belügyminisztere, Ivan Šimko úgy tartotta, jó ötlet arról elmélkedni, hogy a parlamenti választások után átvenné a párt irányítását. Utalva a mostani pártvezérük szerencsétlen kijelentésére a rákfenét jelentő melegekről, az exminiszter a kortárs ember megértésére törekszik nemre, korra, vallási meggyőződésre vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül. Milan Majerský pártelnök és bigott gyülekezete meg csak pislog laposakat, hogy ez a vén kereszténydemokrata miről papol itt, és valahol mereven tiltakoznak a megnyilatkozása ellen.

Putyin beigazságszérumozhatott

A kedd egyik szenzációját mégsem Szlovákia produkálta, hanem a világ másik felére látogató Vlagyimir Putyin. A Japán-tengerre néző Vlagyivosztokban valami igazságszérumot nyomhattak le a vén diktátor torkán, mert azt találta mondani, hogy “hiba volt” szovjet tankokat küldeni 1956-ban Magyarországra és 1968-ban Csehszlovákiába. És az indoklást is érdemes megszívlelni. Az orosz államfő szerint annak idején azért volt ez baklövés, mert nem helyes olyan külpolitikai lépéseket tenni, amelyek sértik más népek érdekeit. Talán majd ötvén év múlva Putyin utódja is hasonlóan fog nyilatkozni arról, mekkora melléfogás volt rárontani a szomszédos Ukrajnára is.

Sidó Árpád