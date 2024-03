LÉNYEG: Miattunk libabőrös az exkormányfő combja, aki Pellegrinivel kapcsolatban meglengette a piros tangát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mindössze négyet kell aludnunk, és megadatik a szlovákiai állampolgároknak, hogy a hétvégén elslattyogjanak államfőt választani. A választók döntő többsége állítólag már tudja, hogy voksát kire adja az első fordulóban. Ez többé-kevésbé így lehet, még papír is van róla.

Mi a baj Pellegrinivel?

A témát firtató legutóbbi közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy március közepére a bizonytalan szavazók aránya 20 százalék körülire olvadt, de ez még jócskán változhat. Főleg, ha a választók meghallgatják az Igor Matovičcsal készített interjúnkat. Mert amit a valamikori OLaNO-s pártvezér alakított, az bizony nem semmi. Az exkormányfő annyira szépeket beszélt rólunk, a Mečiar- és a Fico-kormányok által elszegényített magyarokról, hogy szinte Slovensko rajongókká transzformálódhatunk a maradék pár nap leforgása alatt. És bizony a nagyszombati dumamester értekezése alapján még Peter Pellegrini drukkerei is elgondolkodhatnak, hogy mondjuk nekik bejönne-e, ha a köztársasági elnöki pozíció nagy esélyese tényleg bolondulna a piros tangákért. De a normálisabbak térfelén ez aligha lehet zavaró, ha a Hlas vezetője a saját neméhez vonzódik, sőt, mivel ezzel az orientációjával valahol ő is a kisebbségi tábor tagja, emiatt még szimpatikus is lehet. Pellegrinivel inkább az a baj, hogy gátlástalanul becsicskult Robert Ficónak, aki meg aztán tényleg megéri a pénzét. És így majd a mi közösségünkből az szavazhat szombaton - esetleg két héttel később - a parlament igen tisztelt irányítójára, aki annak idején szintén odasózott volna a DAC-drukkereknek a stadionban, mert akkor az volt a smeres divat.

A házelnök még nyerésre áll

Kedden aztán kaptunk egy másik felmérést is, amiből az jött le, hogy amíg a köztársaságielnök-választás első fordulójában egy hajszállal nyerhet Pellegrini, addig a második körben már nagyobb arányban előzheti meg Ivan Korčokot. A házelnök pár nap múlva 35,6 százalékkal végezne az élen, az exdiplomatának meg 33,1 százalékkal kellene beérnie. Ha egy mondatban jellemeznénk, mennyire nívótlan hely ez a gyönyörű hazánk, általában elég felidézni, hogy az 1993-as megalakulása óta errefelé csupán Mečiar, Fico és Matovič volt képes parlamenti választásokat nyerni. És ha ez valakinek még mindig nem elég, akkor azt is hozzá lehet tenni, hogy az elnöki tisztségre pályázók közül drága országunkban - ahogy öt éve is, - most is 10 százalék feletti a támogatottsága a hitványságba oltott gagyiság kabalafigurájának. Štefan Harabin harmadik helyezésére nehéz szalonképes magyarázatot találni, és talán szét is feszítené a Lényeg megírására szánt időkeretet. Szóval itt vagyunk az első forduló előtt, de már látni, irtózatos erejű "atombomba" kellene ahhoz, hogy ne Pellegrini és Korčok mérkőzzön meg a második körben. A két legesélyesebb államfőjelölt egymásnak is feszült a legnépszerűbb kereskedelmi csatorna vitaműsorában. Ha a hazai kisebbségek helyzetének rendezéséről lenne szó, egyiküktől sem kell elájulni. Ám ez a téma most nem került terítékre. Ellentétben a szomszédban dúló véres háborúval, amit a határait nem ismerő Moszkva indított, felrúgva egy csomó nemzetközi egyezményt. Korčok - kissé naivan - úgy véli, hogy Szlovákia lakosai nem szeretnék, hogy eláruljuk Ukrajnát, és szerinte minden normális ember békét akar. Viszont a "fegyvert nem adunk" típusú üres békeduma, amit most a kampányban Pellegrini is magáévá tett, meg egyet jelentene Kijev kapitulálásával. Az meg csak Moszkvának lenne jó, meg a terrorista állam zakkant pártfogóinak.

Mindenki gyanús

Közben idehaza éjt nappallá téve dolgozhatnak a bűnüldöző szervek, mert annyi ismert arc meggyanúsításáról érkezett kedden hír, hogy a fele is sok. Ez történt például az ország egyik leggazdagabb emberével, Jaroslav Haščákkal, aki Penta befektetési csoport egyik tulajdonosa. Őt az éppen szerdán beszántandó Speciális Ügyészi Hivatal gyanúsította meg, mert a még mindig élő Gorilla-ügyben felmerült, hogy köze lehet bűnözői csoport alapításához, illetve valamiféle korrupciós ügyhöz. Aztán itt van a kormányhivatal vezetőjének, Juraj Gedrának az esete, aki ellen közbeszerzési machináció gyanúja miatt indítottak eljárást, Robert Fico nagy bánatára. De hogy senki ne gondolja azt, hogy mi, szlovákia magyarok nem vesszük ki a részünket a történésekből, kedden jött az információ, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozói néhány nappal ezelőtt meggyanúsították Gyimesi Györgyöt, a Magyar Szövetség alelnökét is. A matovičos parlamenti képviselőből időközben smeres hajlamú megmondóemberré csoffadt politikusról azt tartják a NAKA-sok, hogy szintén valamilyen közbeszerzési mesterkedés száradhat a lelkén. Nem kell őt félteni, biztosan tisztázni tudja majd magát, hiszen a napnál is nyilvánvalóbb, hogy csak azért került Gyimesi a zsaruk látókörébe, hogy senki ne mondhassa, ezek a bűnüldözők kizárólag a mostani kormányzat embereire vadásznak.

Sidó Árpád