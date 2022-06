LÉNYEG: Miért issza a korrupt Ficóék minden szavát a csürhe, akárcsak a kamu PI-vizet az analfabéta Juliska?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Megírtuk, hogy forró hét elé nézünk. Egyrészt, mert szupertrópusi lesz az időjárás. Legalábbis a meteorológusok szerint. Ha viszont mégsem válna be a jóslatuk, kéretik kerülni szerkesztőink fikázását. Ugyanis egyikük sem az ujjából szokta kiszopni az aktuális időjárásjelentést. Másrészt, ugyancsak forró lesz a talaj politikusok talpa alatt, amiért viszont kizárólag ők maguk a felelősek. Tekintet nélkül arra, hogy jobbra vagy balra húznak-e vagy épp valahol a legszéleken, illetve a legmélyebb politikai bugyrokban brekegnek. Mindazt, ami a politika színpadán történik, kizárólag a gazember politikusok, meg egyéb seggfejek kérik számon a sajtón. Dehát, ahogy a kutyából sosem, ezekből sem lesz szalonna! Soha! Illetve: Repül a bálna…

Akik Messiásnak hitték Matovičot - buta magyarok is, bizony! - most sugárban okádnak rá!

Ha már szóba került a politika, tekintse meg, akit érdekel, mit mért az Ako közvélemény-kutató ügynökség. Többek között azt, hogy a szlovák állampolgárok 82 százaléka negatívan tekint Igor Matovič pénzügyminiszterre. A kormányfőből pénzügyminiszterré degradált politikust a válaszadók 10,6 százaléka értékelte pozitívan, 2,4 százalék nem akart, 5 százalék pedig nem tudott választ adni. Már a saját pártjának választói is rühellik szegényt. Hiszen csak az OĽaNO szavazóinak 55 százaléka értékeli pozitívan, 44 százaléka azonban egyenesen negatívan. A Sme rodina választóinak 26 százaléka díjazza Matovič munkáját, az SaS választóinak pedig már csak az öt százaléka tekint rá pozitívan. És ugye Matovič koalíciós partnereiről beszélünk. Meg arról a Matovičról, akire két éve Messiásként szavazott az a többség – számtalan magyar választóval együtt -, akik most sugárban okádnak rá a szociális hálón. Hát igen, így múlik el a világ dicsősége…

Ugyanez vonatkozik a szlovmagy politikusok izzadságszagú erőlködésére, akik a Szövetségben is egymáson keresik a legnemzetibb fogást. Ahelyett, hogy a semmitmondó lózungok helyett sikerülne nekik megtalálni legalább egyetlenegy szalmaszálat, amit képesek lennének keresztbe tenni… Nyilván kizárólag ez az oka, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum 1,9-1,9 százalékos támogatottsággal nagyon-nagyon alulról kénytelen szagolni az 5 százaléknyi parlamenti bejutási küszöböt.

Lesajnálhatnak persze az érintettek mindenféle közvélemény-kutatást, ami azonban csakis az ő problémájuk! Talán épp ennek a problémának köszönhető, hogy stabilan tartja a választási prefernciák vezető pozícióit a Pellegrini-féle Hlas-SD, nyomában pedig a „maffiakormányfő” Robert Fico kapaszkodik bazimód...

Apropó Fico!

Apropó Fico! Ez a szófosó nyikhaj, akinek a kormányzását követően tömegével dőlnek ki a mai napig a kincstári kasznikból a korrupciós ügyek csontvázai, múmiái, legújabban arról hadovál tele pofával, hogy mekkora egy korrupt ország Ukrajna. Tessék belegondolni, épp ez a hiteltelen fazon az, aki igencsak aggódik, mert hírét vette, hogy az Európai Bizottság javasolta EU-tagjelöltnek Ukrajnát.

És láss csodát, egyre intenzívebben dagad az a tudatlan csürhe, amelynek állománya úgy issza ennek a szélhámos bűnpártolónak minden szavát, akárcsak a kamu PI-vizet az analfabéta Juliska...

Egyáltalán nem okoz majd akkora gondot a Slovnaftnak az orosz kőolajra kivetett európai uniós embargó, amint az kezdetben tűnt

Hagyjuk is a PI-vizet meg a szélhámiát, értekezzünk a kőolajról, hiszen a kőolajból gyártott üzemnyagot nem holmi Hókuszpók varázsolja elő egy cilinderből, hanem a szó szoros értelmében gyártva van az. A valódi és álhírekkel naphosszat bombázott hétköznapi halandót olajügyileg Világi Oszkár, a Slovnaft olajfinomító vezére tette helyre azzal, hogy kijelentette, egyáltalán nem okoz majd akkora gondot a Slovnaftnak az orosz kőolajra kivetett európai uniós embargó, amint az kezdetben tűnt. Merthogy a cég a jövőben is teljes egészében képes biztosítani Szlovákia üzemanyag-ellátását. Annak ellenére, hogy az üzemanyag-exporthoz nem orosz olajat is fel kell dolgoznia, mert a szankciók alapján a tisztán orosz olajból készített üzemanyagot csak 8 hónapig exportálhatja szabadon, illetve további 10 hónapig legfeljebb Csehországba adhatja el. Saját, azaz szlovákiai felhasználásra ugyanakkor a jelenlegi feltételek mellett korlátlan ideig használhat orosz kőolajat.

Ami tehát a lényeg, hogy most és a jövőben is biztosított Szlovákia üzemanyag-ellátása, a térségben pedig esetleg Magyarországon és Ausztriában lehetnek némi ellátási gondok…

A helyzet egyetlen hétköznapi szépséghibája „mindössze” annyi lehet, hogy Világi azt megjósolni sem akarta, mennyit emelkedhet majd az üzemanyagok ára a kevert, vagyis az orosz és nem orosz kőolaj feldolgozásának nyomán. Annyit mondott csak, „olcsóbb biztosan nemlesz“.

