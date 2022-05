LÉNYEG: Míg a hazaáruló miniszter a magyar oligarchák zsebébe tömi a pénzt, addig Sátor jobbkeze a tízes gyilkosság kapcsán együttműködik a zsarukkal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Meglepetés nem született: a legerősebb koalíciós párt elképzelése győzött a szerdai kormányülésen, és így a miniszterek rábólintottak a "Slovnaft-adóra" meg arra az Igor Matovič-féle "családsegítő" programra, ami rengetegbe kerül, és a számla nagy részét az önkormányzatok fizetnék meg.

Sztrájkkészültséget szült a családsegítő program

Ennek az a szépséghibája, hogy mindkét elgondolást elveti a gazdasági miniszter vezette SaS. Ami "csupán" annyiban fontos mozzanat, hogy mégis csak Richard Sulík pártja rendelkezik a második legtöbb képviselővel a papíron négypárti koalíción belül. De most még csak a kormány foglalkozott a kérdéssel, és ott Sulíkék morgása ellenére már elfogadták az 1,3 milliárd euró értékű inflációellenes csomagot. A felmerülő költségek majdnem felét az önkormányzatokkal fizettetné ki a pénzügyminiszter, ami miatt a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége azonnal sztrájkkészültséget hirdetett.

A dugó maradjon a helyén!

A matoviči intézkedési terv lényege, hogy ha szépen összeadjuk a kedvezményeket, akkor januártól szinte minden gyerekre havi 200 eurónyi támogatás jutna. Ez a végösszeg annyira elnyerte a miniszterelnök tetszését, hogy Eduard Heger rögtön meg is dicsérte kormányát, amiért a családok támogatásával így képes küzdeni az infláció ellen. Pezsgőt azért még nem lenne érdemes pukkantania a miniszterek főnökének, főleg, mert a java még csak most jön. A törvénytervezetek tárgyalását holnap kezdi a parlament, és ott már egyáltalán nem biztos, hogy a kormánypártok be tudják biztosítani a szükséges támogatást az elfogadásukhoz. A javaslatot az SaS ugyanis nem támogatta, elsősorban azért, mert szerintük az nem a leginkább rászoruló rétegnek segít. A liberálisok másik problémája a csomag finanszírozásával van: számításaik alapján az adóbónusz emelése félmilliárd eurónál is többet vonna el az önkormányzatoktól. Ez utóbbi elképzelést elutasítja a Szövetség is, amelyik párt csatlakozott a települések szövetségének tiltakozóakciójához. Elvégre, ha Matovič csomagját elfogadnák, jövőre majdnem 20 millióval csökkenne Nagyszombat megye költségvetése.

Van B terv arra az esetre, ha megfúrnák az extraadót

Így aztán nem is csoda, hogy Sulík jelezte, a törvényhozásban vétózni fogják az adóemelést, meg az új illetékek bevezetését, a mibe beletartozik a Slovnaft extraadója is. Matovič szerint egyértelmű, hogy az SaS a magyar oligarcháknak dolgozik, mert úgy látja, a Slovnaft és a Mol zsebében akarja hagyni az olcsóbb orosz kőolaj miatt havonta beeső 100 millió eurós hasznot, ami már szinte felér a hazaárulással. De a pénzügyminiszter felkészült arra is, ha az extraadót tényleg megfúrnák Sulíkék. Ilyen esetben az OLaNO első embere kész lenne árkorlátozást bevezetni az üzemanyagra. Azaz ha makacskodik a gazdasági miniszter, akkor majd miatta nem drágul a benzin.

A bűnbánó még a Fontánába is elmenne

És amíg a szlovák kormányon belül folytatódik a civakodás újabb felvonása, közben meg az 1999-es dunaszerdahelyi vérfürdő, a rettenetes tízes gyilkosság egyik feltételezett elkövetője beismerte a tettét. Bodoky Károly, akit a szlovákiai bűnügyi szervek az egykori maffiavezér, Sátor Lajos jobbkezeként tartottak számon, pár hónapnyi börtönlét után együttműködni kezdett a magyar rendőrséggel. Emiatt meg nem kizárt, hogy Bodokyt hamarosan átszállítják Szlovákiába, hogy a dunaszerdahelyi Fontána bárban, a tízes gyilkosság helyszínén elvégezhessék a bűnügyi rekonstrukciót. Az illető állítólag annyira bűnbánó lett a rácsok mögött, hogy a hatóságok munkáját kész más bűntények kapcsán is segíteni.

