LÉNYEG: Mikulec egyelőre marad, az omikron viszont távozóra fogja a dolgot

Fico és Pellegrini vezetik a népszerűségi listát

Jó hetet zárt az ellenzék, miközben több mint harminckét százalékosra dagadt a népszerűségük, a parlamentben is egyre magabiztosabban szidják a kormányt, illetve a belügyminisztert, akit éppen megpróbálnak leváltani. A koalíciót már talán csak az mentheti meg, ha végképp eltűnik a koronavírus. Mint kiderült, erre is van némi esély.

Keddig várhatunk a leváltósdi folytatására

Mint akik dolgukat jól végezték, pénteken összecsomagoltak és hazamentek a honatyák, felfüggesztve a Roman Mikulec leváltását célzó parlamenti ülést. Aktuálisan ugyanis a belügyminiszter van soron, hogy az egyre izmosodó ellenzék pofozóbábuként használja, ezzel is megmutatva országnak-világnak, hogy ők aztán tudják, mi lenne a jó Szlovákiának: ha menesztenék a fő belügyért. Robert Fico közel negyven percig szónokolt a plénumban, Roman Mikulecet mitugrásznak nevezte, aki Igor Matovič bábjaként azt a parancsot kapta, hogy az ellenzéket meg kell semmisíteni, méghozzá mindenáron. A korábbi miniszterelnöktől azt is megtudhattuk, hogy az újságírók is csak a kormány szekerét tolják, nem is beszélve a köztársasági elnökről, bezzeg a szegény smeres tisztségviselők, őellenük mindenféle rágalomkampány folyik, holott ők nem csináltak semmi rosszat, mégis bűnszervezetnek próbálják őket beállítani, mindeközben visszaélnek a büntetőjoggal, satöbbi, satöbbi.

Szóval nem lepett meg senkit Fico ismert klisékből épült mondandója. És az sem lesz túl nagy meglepetés, ha a jövő héten sem sikerül meneszteniük a belügyminisztert.

Addig azonban még tucatnyi ellenzéki képviselő áll sorban, hogy felszólalhasson és lehetőség szerint rákontrázzon Fico szavaira, jusson nekik is egy kis reflektorfény, attól nő a támogatottság, hízik a preferencia, fényesedik a jövő.

Lassan kilábalunk az omikronból

Ami a jövőt illeti, az nemcsak az ellenzéknek néz ki egyre derűsebben, hanem mindannyiunk számára. A jó hír, hogy a szakemberek szerint már látni a koronavírus-alagút végét. A külföldi tapasztalatok alapján ugyanis várhatóan márciusban nálunk is lecseng az omikron variáns által csúcsra járatott járvány. Erről Matej Mišík, a minisztériumhoz tartozó Egészségügyi Elemzőközpont vezetője beszélt egy interjúban. Február végétől enyhülésre számíthatunk, addig azonban még tovább emelkedhet a fertőzési görbe és a kórházban kezelt covid-betegek száma. Mišík szerint koronailag nyugodt nyár vár ránk, ősszel viszont akár egy újabb variáns is jöhet. A szakember azonban drasztikusabb intézkedésekre már ennek ellenére sem számít.

Erősödő ellenzék, gyengülő kormánypártok

A rövid covidos kitérő után kanyarodjunk vissza az ellenzékhez. Csütörtökön késő este jött a hír, hogy a Robert Fico vezette Smer-SD lassan erősödni kezdett a közvélemény-kutatásokban, és ha így folyatja, még visszaveheti a vezetést a pártütő Peter Pellegrini emberarcú populista formációjától, a jelenleg legnépszerűbb Hlastól. Az AKO ügynökség felmérése szerint a januári adatokhoz képest valamicskét, 0,7 százalékpontot izmosodott a Smer, ami ugyan nagyon kis szám, az azonban legalábbis figyelemreméltó, hogy

az elmúlt hónapokban – kis lépésekkel ugyan, de – egyre feljebb kúszik Ficóék támogatottsága.

A legutóbbi erősödés nyilván annak is köszönhető, hogy az elmúlt hetekben a Smer támadta leghangosabban a szlovák-amerikai védelmi szerződést, amerikai katonákat meg atomfegyvereket vizionálva Szlovákiába. A hajdan legerősebb kormánypárt, az OĽaNO népszerűsége mára mindössze nyolc százalékosra olvadt, náluk még a parlamenten kívüli PS pártot is többen választanák.

Anyagyilkosságra készült két „Ribanc”

Végezetül pedig egy kedves történet az Érsekújvári járásból, amelyből csak úgy árad a gyermeki szeretet. Meglehetősen találó módon Mrcha, vagyis Ribanc volt a fedőneve annak a rendőrségi akciónak, amelynek során két nőt, bizonyos Ildikót és Rozáliát tartóztattak le, egyiküket Érsekújvárban, a másikat Köbölkúton kapták el. A vád szerint az 50 éves Ildikó anyagyilkosságra készült, saját édesanyját és mostohaapját szerette volna eltenni láb alól, hogy megszerezhesse a házat, amiben éltek. Az ördögi terv kieszelésében a 78 éves Rozália segítette őt. Ildikó, akinek a családi házra fájt a foga, először saját maga akarta meggyilkolni az ott lakókat, majd 10 ezer euró fejében az egyik ismerősére akarta bízni a piszkos munkát, végül pedig – vesztére – egy rendőrségi ügynököt próbált beszervezni a gyilkosságba. Most fejenként legalább 25 éves börtönbüntetés vár rájuk, így a hölgyeknek a hűvösön valószínűleg lesz idejük elgondolkodni, mit is csináltak rosszul.

Juhász László