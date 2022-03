LÉNYEG: Mikulec marad, Érsek távozik, Nagyfödémes meg halad tovább a lenini úton

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Amszterdam nyomdokaiba lép Nagymegyer? (Fotó: Pixabay)

Van, aki fél év pártbéli tétlenség után önszántából int búcsút. Van olyan is, aki két év kormányban töltött idő elmúltával sem fogja a kalapját. És akad, akinek nevét megőrzik, „örök időkre és soha máshogy”.

„Nagy öregek” távoznak a Szövetségből

Még fél év sem telt el a Szövetség megalakulása óta, máris több neves szlovákiai magyar politikus lépett ki a három párt egyesülésével létrejött új politikai csoportosulásból. Juhos Ferenc, Nádszeg volt polgármestere már korábban búcsút intett Forró Krisztiánék pártjának, legújabban pedig Érsek Árpád, a Híd korábbi minisztere és Csicsai Gábor volt államtitkár is bejelentette: kilépnek a Szövetségből.

Érsek a Paraméternek elmondta, sohasem volt híve ennek a „nagy összeborulásnak”, és szerinte a Szövetség szakmai munkája is sok kívánnivalót hagy maga után. Döntéséhez szavai szerint az is hozzájárult, hogy az új pártban sokan „nem rokonszenveznek” vele.

A közös párt létrehozása ellen szavazott annak közgyűlésén a szintén távozó Csicsai Gábor is, aki Simon Zsolt mezőgazdasági miniszter mellett volt a szaktárca államtitkára. Ennek ellenére nem akar csatlakozni Simonék Magyar Fórumához sem.

Mindketten világossá tették tehát: elutasítják a pártpolitikát, így most valószínűleg több szlovákiai pártelnök is elszontyolodik majd, amiért nem számíthatnak a két sokat próbált politikusra párttagjaik soraiban.

Mikulec még marad

És nem kerül a belügyminiszteri posztra sem magyar nemzetiségű politikus, hiszen sokan Grendel Gábor képviselőt vizionálták a jelenlegi fő belügyér, Roman Mikulec helyére. Akinek hétfő este a koalíciós tanács ülésén valószínűleg sikerült hitelt érdemlően megmagyaráznia, miért is bízta a menekültválság kezelését baráti magáncégekre. A helyén marad tehát Mikulec, viszont úgy tűnhet, valakit azért mégiscsak be kellett áldoznia a koalíciónak. Keddi a hír, mely szerint távozik posztjáról Marián Dritomský, a szaktárca válságkezelési főosztályának vezetője. Azt nyilatkozta, felelősnek érzi magát amiatt, hogy nem sikerült kiépíteni egy ellenálló válságkezelési rendszert.

Azt már az ukrajnai háború kitörése előtt is lehetett tudni, hogy ha keleti szomszédunknál nagy lesz a baj, rengeteg menekült érkezik majd Szlovákiába. Úgy tűnik azonban, hogy mégsem volt felkészülve a szlovák belügy egy olyan mértékű menekülthelyzetre, amilyennek az orosz agresszió nyomán tanúi lehetünk. A 280 ezernél is több ukrán menekült többsége ugyan az első adandó alkalommal elhagyja az országot, azonban sok ezren maradnak nálunk. Dritomskýra ők már nem számíthatnak, így kénytelenek lesznek Mikulecre hagyatkozni, amíg csak tartható lesz a belügyminiszter személye a kormánykoalíció számára.

Nagyfödémes szereti Lenint

És ha már szóba került Oroszország, haladjunk is tovább a lenini úton. Pontosabban a Lenin utcán, hiszen ezt a nevet viseli már évtizedek óta Nagyfödémes egyik közterülete. A Galántai járás községének lakói olyannyira a szívükbe zárták a Szovjetunió első vezetőjét, hogy eszük ágában sincs megváltoztatni az utca nevét. Majd az önkormányzati választások után kiírnak róla egy népszavazást, mondta Gőgh Ferenc, Nagyfödémes polgármestere.

A történet hátteréhez hozzátartozik, hogy a rendőrség is megvizsgálta, vajon nem törvényellenes-e a Lenin utca megnevezése, és azzal a faramuci állásfoglalással zárták le az ügyet, hogy mivel nem Vlagyimir Iljics Lenin az utca neve, nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, kit is takar a Lenin név. Tetszik érteni? A rendőrség logikája szerint tehát akár Hitler utca is lehetne Szlovákiában, csak Adolf Hitler utca nem. Tiszta kupleráj!

Egy masszázs és más semmi?

Akárcsak Nagymegyeren, ahol a város masszázsszalon működésére adott ki engedélyt, mégis kapott egy kuplerájt – legalábbis ezt állítják a felháborodott lakosok, akik a nagymegyeri képviselő-testület legutóbbi ülésén vetették fel a pikáns témát. Többek szerint ugyanis tantrikus, azaz valójában erotikus masszázst kínál a masszázsszalon, amely Nagymegyer határában működik.

Holényi Gergő polgármester megígérte, hogy behatóan foglalkozni fognak az üggyel, azonban az állítólag nem világos, ki mit ért a tantrikus masszázs fogalmán. Mindenesetre eléggé árulkodó, hogy az intézmény honlapján különböző erotikus masszázsok, illetve fiatal hölgyek közül válogathat a szemlélődő.

Juhász László