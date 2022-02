LÉNYEG: Mindenki tudja, miről van szó, csak a Smer adja a hülyét

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A numerológusok szerint a kettes szám harmóniát, egyensúlyt, egységet jelent. A mai dátumban hat darab kettes is szerepel, mégsem érezhettük ezt a nyugalmat, sőt.

Vélhetően az év legfontosabb külpolitikai történése volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte két kelet-ukrajnai szakadár régió függetlenségét, ezzel pedig utat nyitott Moszkvának, hogy megszállhassa Ukrajnát. Az orosz „békefenntartás” azonnal meg is kezdődött, mivel már semmi sem akadályozza Oroszországot, hogy nyíltan bevonulhasson egy szomszédos, szuverén állam területére.

Az már régóta világos volt, hogy Putyin mindenáron megpróbál ürügyet teremteni egy invázióhoz. Az orosz elnök hétfő esti beszédében lényegében megint Ukrajna létét kérdőjelezte meg, és azonnali hatállyal katonai egységeket vezényelt a két kelet-ukrajnai szakadár tartomány, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság területére. Ebben a pillanatban még megjósolhatatlan, hogyan alakul a helyzet a két szakadár állam és Ukrajna körül, ahol Oroszország több mint 160 ezer főnyi haderőt vont össze tavaly november óta. Az azonban bizonyos, hogy Putyin nemcsak Ukrajna belügyibe avatkozott be, hanem lépésének tájainkon is lesznek következményei.

Čaputová: ez agresszió és megszállás

Zuzana Čaputová kedden katonai agressziónak és megszállásnak nevezte az orosz fegyveres erők lépését Ukrajna területén. A szlovák köztársasági elnök azt is elmagyarázta, mi köze ehhez az egészhez Szlovákiának, mármint azon kívül, hogy országunk keleten határos Ukrajnával.

Čaputová elfogadhatatlannak tartja az orosz elnök követelését, hogy a kelet- és közép-európai országok, köztük Szlovákia biztonsági garanciáit tekintve vissza kell állítani az 1997 előtti állapotot. „Ezzel valójában az észak-atlanti szövetség is megszűnne garantálni a biztonságunkat" – mutatott rá az államfő. A köztársasági elnök figyelmeztetett: ne üljünk fel az Ukrajnával kapcsolatos álhíreknek, amelyeknek a célja, hogy destabilizálják a szlovákiai helyzetet, és közelebb hozzanak minket az orosz befolyási övezethez. Beindultak ugyanis az orosz álhírgyárak: máris felütötték a fejüket az állítólagos szlovákiai általános mozgósításról terjedő híresztelések.

Az államfő ennek kapcsán figyelmeztetett: ne hagyjuk kiprovokálni magunkat, ne higgyünk a dezinformációnak, és csak hiteles forrásokból származó, ellenőrzött információkat vegyünk figyelembe.

Blaha lesüllyedt a saját szintjére

Az államfő józan szavai után különösen delíriumosnak és idiótának tűnnek a hírhedt neomarxista troll, Ľuboš Blaha smeres képviselő szavai. Ő ugyanis az orosz agressziót kommentálva annak a meggyőződésének adott bejegyzést, hogy Putyin is békét akar. „Hiszen most már felcsillan a remény arra, hogy béke köszönt be a szakadár régióba” – írta Blaha, aki immár tíz éve rontja a levegőt a szlovák törvényhozásban. A félkegyelmű orosz ügynökként viselkedő képviselőről nemhiába mondta már két évvel ezelőtt Richard Sulík, hogy Blaha egy koronavírus, akit izolálni kellene.

A Szlovák Tudományos Akadémia egyébként ma fel is szólította a parlamenti smeres bohócot, hogy fejezze be az Akadémián végzett munkáját, mert számukra vállalhatatlan, hogy egy ilyen alak a tudományos akadémia kötelékébe tartozzon.

Fico jó kapcsolatokat akar Moszkvával

És ha már a Smernél tartunk, az ukrán helyzettel kapcsolatban az oroszbarát Robert Fico pártelnök kijelentette: ő nem tudja egyértelműen megmondani, mi folyik ott, szerinte ugyanis különböző forrásokból különböző információk érkeznek.

Gyakorlatilag tehát mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó: Putyin Oroszországa egyértelmű katonai agresszióval egy független állam szuverenitását sértette meg, ezt a tényt egyedül Robert Fico nem érti, pontosabban nem akarja megérteni. Sőt, Fico azt is kijelentette, hogy jó kapcsolatot kell ápolni Oroszországgal.

Közben az Európai Unió tagországai már meg is állapodtak az Oroszország elleni új szankciókról, Németország pedig leállította az Oroszország számára stratégiai fontosságú Nord Stream 2 földgázvezeték üzembehelyezését. És mi a véleménye minderről Ficónak? Nos, ő úgy véli, a szankciók semmit sem oldanak meg.

De mi lesz a keleti határunkkal?

Magyarország kedden bejelentette, mozgósítja csapatait a következő napokban a keleti országrészbe, hogy megakadályozzák a konfliktus és a menekültek átszivárgását. Szlovákia egyelőre nem jelentett be hasonló lépést, Jaroslav Naď védelmi miniszter azonban kijelentette, ha az ország keleti határán fenyegetővé válik a helyzet, megteszik a megfelelő lépéseket. Az államfő is csak annyit mondott, hogy a biztonsági tanács konkrét lépésekről is tárgyalt, de ezek mibenlétét ő sem árulta el. Szlovákia nincs közvetlen katonai fenyegetésnek kitéve – mondta a köztársasági elnök.

