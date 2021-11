LÉNYEG: A miniszter karácsonyi lockdownnal riogat, Dunaszerdahely Pozsonnyal együtt pirosabb mint Komárom, és a vakcinázottak előnyre számíthatnak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Sok mindennel kell számolnia annak, aki szorosan követi a belpolitikai fejleményeket. Beüthet itt még a vészjóslóan hangzó lockdown, lőhetnek a kormány reformintézkedéseinek, és a zavarosban halászó, vadászó, gyűjtögető Rober Ficóékról még bármi is előkerülhet.

Ficónak még vannak informátorai

Kezdjük a sort a Smer örökös vezérével, akiről a minap kiderült, hogy még a nyár végén egy vadászházban egyeztetett pár kényes kérdésről néhány emberével, köztük vizsgálati fogságba rakott személyek jogi képviselőjével. Most már azt is tudni, hogy Ficónak, továbbá az ország egyik legnagyobb biztonsági cége tulajdonosának, Miroslav Bödörnek, valamint a nyitrai oligarcha fia és a korábbi rendőrfőnök ügyvédjének már szeptember legelején is volt arról információja, hogy a belügyminisztérium inspekciós hivatala beleáll a rendőrháborúba és lehallgatja a NAKA nyomozóit. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség elitnyomozóit aztán két héttel később őrizetbe is vették, hogy aztán újabb két hét után, október legelején egy bírósági ítéletnek eleget téve ki is engedjék őket. A vadászházban rögzített rendőrségi felvétel még tartogathat újabb meglepetést, de az már világos, hogy az exkormányfő embereinek másfél évvel a kormányváltás után is még mindig vannak megbízható informátorai.

Volt, de már elpárolgott a reformszellem

Tavaly márciusban állt fel ugyanis a nagyreményű korrupcióellenes reformkormány, de mintha kezdene elfogyni a reformszellem, annak ellenére, hogy ténylegesen bele sem vágtak az átalakításokba. Már nemcsak a koalíció „fenegyerekének” számító Boris Kollár házelnök ellenzi az igazságügyi és az egészségügyi reformot, hanem a többi kormánypártban, az OĽaNO-ban és a Za ľudíban is megmutatkoznak a korábbi törésvonalak. Igor Matovič saját egészségügyi miniszterét leckézteti, Veronika Remišová pedig korábbi pártbeli ellenfelén, az azóta Richard Sulíkákhoz menekült Mária Kolíková igazságügyi górén akar bosszút állni. És akadozik a környezetvédelmi tárca vezetője által menedzselt természetvédelmi reform is.

Lockdownt kaphatunk a fa alá

A pénzügyminiszter - pártelnök által módszeresen buzerált egészségügyi miniszter közben azt mondja, nem kizárt, hogy számolnunk kell a karácsony előtti lockdownnal, azaz a koronavírus második hullámakor megismert lezárásokkal. És már meg is mérték, ki, hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Amennyiben a kormány újfent a lockdown bevezetése mellett döntene, csupán a megkérdezettek 27 százaléka támogatná azt, cserébe 45 százalékuk bőszen ellenezné. A vakcinát megtagadók körében meg 65 százalékos az elutasítás.

Fekete az ország fele

Minderre azért lehet számítani, mert egyre csak súlyosbodik a helyzet, naponta átlagosan 28-an halnak meg a vírus miatt az országban. Tehát közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor az illetékes hatóságok már kénytelenek lesznek szigorítani a járványügyi előírásokon. Jöhetnek a komolyabb ellenőrzések és intézkedések, aminek részleteiről pár napon belül értesülhetünk. Szerdára elég annyi, hogy tudjuk, a jövő héttől a fél ország fekete mezt ölt fel a Covid-automata szerint, ahol a legtöbb szolgáltatás zárva tart még a beoltottak számára is, és az embereknek pedig kültéren is szájmaszkot kell hordaniuk. Szlovákia másik fele bordóba burkolódzik, és mindössze maroknyi régió marad jobb helyzetben. Ezek közé tartozik még mindig a Dunaszerdahelyi járás, amelyiknek a pirosságához hozzáigazodik a fővárosi helyzet, és már csak két térségre vonatkozik a narancssárga besorolás, mégpedig a komáromira és a vágsellyeire. A mai munkanap végén aztán megszólalt a kormányfő is, aki próbált lelket önteni az oltóanyagot "bevállalókba". Eduard Heger mindenesetre úgy véli, hogy a vakcinázottaknak hozzáférést kell biztosítani a szolgáltatásokhoz még a legfeketébb járásokban is.

Sidó Árpád