LÉNYEG: Mint az okos leány Mátyás király meséjében: volt is Hegeren ruha, meg nem is, vitt is ajándékot, meg nem is

Csak a lényeg maradt ki Eduard Heger hétfői kommentárjából, amelyet a miniszterelnök a Denník N-ben jelentetett meg. Ugyan határozottan kiáll az ország nyugati beágyazódása mellett, kimondja, hogy nem a NATO, hanem Oroszország az agresszor, de a következményeket nem vonta le, vagy legalábbis nem mondta ki teljesen nyíltan. A kormányfő szerint az ellenzéket sokat tett azért, hogy a közvélemény Oroszország helyett inkább a NATO-t – és ezzel Szlovákiát is – hibáztatja az egyre feszültebb viszony miatt,

de arra már nem volt bátorsága, hogy nyíltan kimondja: a keleti határunk számára az a legjobb védelem, ha idejön néhány száz vagy akár ezer NATO-katona, még akkor is, ha csak kézi fegyvereket hoznak magukkal.

Ezzel ugyanis demonstrálják a NATO egységét, és egyelőre Európában ez az egyetlen olyan katonai erő, ami talán még Vlagyimir Putyint is képes meghátrálásra késztetni. Igaz, Heger ezzel a lépésével már megelőzte pártelnökét, Igor Matovičot, akinek még eszébe sem jutott ez a téma.

Naď aláírhatja a védelmi megállapodást az USA-val

Sajnos ebben a témában Zuzana Čaputová köztársasági elnök sem hozta az elvárt színvonalat, a NATO-csapatok szlovákiai állomásoztatásáról ő sem mondott még semmit sem. Lépett viszont az országot megosztó másik katonai-védelmi témában: felhatalmazta Jaroslav Naď védelmi minisztert, hogy írja alá a védelmi együttműködést az USA-val.

A megállapodás szorosabb és gördülékenyebb együttműködést tesz lehetővé a két ország hadserege között, és hát nem kell mondani, hogy ez melyiknek előnyös.

További haszna is lesz ebből a szlovák hadseregnek: az amerikaiak több százmillió dollár értékben modernizálják a két katonai repülőterünket, amelyet a szlovák F16-osok is használni fognak.

Žilinkára nem voltak elég kíváncsiak a képviselők

A parlamentben járt hétfőn Maros Žilinka „oroszbarát” főügyész. A külügyi bizottság az oroszországi útjáról kérdezte volna, de az ellenzék megkönyörült rajta: nem ment el az ülésre, így a bizottság határozatképtelen volt. Persze ehhez kellett néhány kormánypárti képviselő is, akinek úgy látszik akadt fontosabb dolga is, mint arról kérdezgetni a főügyészt, hogy vajon mi az, amit az orosz ügyészség gyakorlatából szeretne Szlovákiában is meghonosítani?

Talán a kellemetlen ellenzéki politikusok bebörtönzésének technikáját tanulmányozta Moszkvában, vagy azt vizsgálta, hogy hogyan kell nyugati ügynökké nyilvánítani a kormányt bíráló civilszervezeteket?

Žilinka tehát csak a folyosón kapott kellemetlen kérdéseket az útját álló újságíróktól.

Az emberek 65-70 százaléka lehet védett a COVID ellen

Jó és rossz híreket is kaptunk hétfőn a koronajárványról. A napi fertőzöttek száma továbbra is csúcsközelben van, csaknem 8000 fertőzöttet találtak vasárnap is a tesztelés során, ráadásul a pozitív tesztek aránya 50 százalék körül mozog. Vagyis a megtalált fertőzöttek sokszorosa el sem jut a tesztelésig. Jó hír viszont, hogy a kórházakban még mindig viszonylag alacsony a COVID-betegek száma: alig lépte túl az 1500-at.

A fertőzöttek száma azonban már az előző, delta-hullámban is a sokszorosa volt a tesztekkel kiszűrt fertőzöttekénél. Az Unilabs Slovensko vizsgálata alapján legalább 1,2 millió ember fertőződött meg szeptember és december között - miközben a tesztek mintegy 300 ezret mutattak ki. De ez most jó hírnek számít.

Ők ugyanis bizonyos védettséggel rendelkeznek a betegség ellen, ugyan közülük is elkaphatja mintegy 30 százalék a betegséget, viszont nem kell olyan súlyos lefolyástól tartani, mint a teljesen védetlenek esetében.

Ha ezt az 1,2 millió embert is hozzászámítjuk a több mint 5,2 millió beoltotthoz, akkor azt látjuk, hogy a lakosság mintegy 65-70 százaléka lehet védett. Ha csak at ország 30 százaléka lenne fogékony az omikronra, akkor való gyorsan túljuthatnánk ezen az újabb hullámon.

