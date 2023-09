LÉNYEG: Most mindenre van pénz, paripa, fegyver, hiszen vészesen közeleg a nyaktörő választás – már csak a rendőrség nem kampányol

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Pročko, a kis nevettető (Fotó: Facebook.com/OLANO)

A jövő hétvégén választás, ezért aztán nem csoda, hogy ma is a kampány körül forgott minden.

Nyitra megye benyúlt a pénztárcájába

Maradt még egy kis pénz Nyitra megye kasszájában, és van még néhány nap a kampányból. És ha már egyszer ilyen szerencsés a csíllagok együttállása, a megye első embere – aki véletlenül azonos a Hlas-SD választási listájának 7. helyén induló Branislav Becíkkel – gondolt egy nagyot és összehívott egy sajtótájékoztatót, hogy bejelentse: Nyitra megye önkormányzata kiegészíti az érsekújvári, a komáromi, a nagytapolcsányi, a lévai és a vágsellyei gyermekkészültségen dolgozó orvosok és nővérek fizetését arra a szintre, amennyit a nyitrai gyermekkészültségen keresnek a kollégáik.

Ez igazán örvendetes, ha már az eddigi kormányok képtelenek voltak megfelelő szintre emelni a kisebb járási székhelyeken dolgozó orvosok bérét, itt van egy bátor és önzetlen ispán, aki bármennyi pénzt szét tud osztani a választás előtt. Csak tessék jól megjegyezni a nevét, meg a pártját.

Cso dokázse OĽaNO?

A régen legalább időnként vicces, mostanra azonban már csak nevetséges Jožo Pročko és kollégái feljelentést tettek a rendőrségen, miután az Egyszerű Emberek udvari bolondját és társait tojással dobálták meg Losonc belvárosában.

Matovičék roma szekciója, a Pačivale Roma kampányrendezvényén történt az eset, a záptojáson kívül az egykori tévés pojáca kapott egy ütést is a fejére, aminek következtében már tegnap habszivacs nyakcsigolya-rögzítő gallérban jelent meg a nagyérdemű előtt, hogy mindenki láthassa, mekkora hős ő, hogy igyekezett megvédeni az idegengyűlölettől a vele kampányoló roma képviselőjelölteket.

Ahogy ez Matovičéknál szokás, az esetről természetesen készült egy jó kis videó is, Pročko pedig igyekszik kihasználni a virális videók adta lehetőséget arra, hogy az utolsó pillanatban még egy kicsit felsrófolja az OĽaNO népszerűségét.

Városháza helyett a parlamentbe?

És amíg be nem köszönt a kampánycsend, mi is folytatjuk választási videóink sorát a Paraméteren. „A férfiak legyenek férfiak, a nők legyenek nők” – mondja legújabb videónkban a dunaszerdahelyi építészmérnök, Szelle Erika, aki a tavalyi polgármester-választáson maradat alul Hájos Zoltánnal szemben, most viszont a Magyar Fórum színeiben próbál bejutni a törvényhozásba. Tőle megtudjuk, vajon sikernek vagy kudarcnak tartja-e, hogy feleannyi szavazatot sem sikerült összegyűjtenie, mint a regnáló polgármesternek.

Szelle Erika plakátjai tanúsága szerint mindenesetre „tiszta lappal” indul, ami nem azt jelenti, hogy képviselői tapasztalat nélkül méretteti meg magát, hanem azt, hogy ők nem kormányoztak együtt sem a Smerrel, sem a Hlassal, de még csak az OĽaNO-val sem. Igaz, hogy a bérlakásépítést a levitézlett koalíciós párt, a Sme rodinához hasonlóan a Magyar Fórum is a zászlajára tűzte, más hasonlóság azonban aligha fedezhető fel a két politikai formáció között.

Szelle Erikától azt is megtudjuk, hogy szerinte „a nemzetiségi politizálás már idejét múlta Szlovákiában.”

Beszélgetésünkben arra a kérdésre is választ ad, szerinte kivel kormányozna együtt a Magyar Fórum. Annyit elárulhatunk, hogy nem az OĽaNO-t említette...

Hűvösre tett maffiózók

Bár a jelenlegi kormányfő-belügyminiszternek, Ódor Lajosnak és a rendőrfőnöknek, Hamran Istvánnak sem kell kampányolnia, mégis fel tudnak mutatni bizonyos eredményeket. És feltételezhető, hogy a szerdai maffia-letartóztatásokat sem a kampányfinisre időzítették.

Többek között bilincs kattant Ivo Ružič, a pozsonyi alvilág egyik utolsó mohikánja, a Takáč-banda egyik tagjának csuklóján is. A Takáč-banda a pozsonyi, elsősorban főrévi alvilág egyik legjelentősebb bűnözői csoportja volt, amely a 90-es évek végétől volt aktív. Több száz vállalkozástól szedtek be védelmi pénzt.

Ružičra legutóbb 2014-ben csapott le a rendőrség adócsalásokra szakosodott bevetési csoportja, a mostani letartóztatás hátteréről egyelőre nem szivárogtak ki részletek.

Ružič mindenesetre most egyelőre „biztonságban” van, nem úgy mint 2004-ben, amikor egy robbantás során megpróbálták őt eltenni láb alól.

A ma letartóztatott illusztris társaság egyik tagja, Peter Janík így kersergett a riportereknek: „Nem értem, mi folyik itt. Én áldozat vagyok, nem elkövető. Engem már négyszer próbáltak meggyilkolni...”

Juhász László

