LÉNYEG: Moszkva úgy fenyegette meg Szlovákiát, ahogy a gengszterfilmekben a legnagyobb maffiózók szokták az áldozatukat

Amerika is érdeklődik a kis Szlovákia iránt (TASR)

Az egyre inkább benáculó orosz vezetés három hete indította meg Ukrajna elleni invázióját, és Moszkva azt hozza, amiben nagyon erős: megállás nélkül hazudozik, rendíthetetlenül gyilkolászik és bunkó paraszt módján viselkedik.

Egyesek szerint Pozsony könyörtelen

Putyinék legújabban azt böfögik Szlovákia felé, nem volt szép Pozsonytól, hogy lekapcsolt néhány nekik dolgozó kémet, meg hogy kiutasítottak az országból pár "diplomatát". Az orosz külügy most borzasztóan csalódott a szlovák hatóságok könyörtelen lépése miatt. Mert mégis, miért nem tetszett Pozsonynak, hogy Moszkva megjutalmaz néhány szlovák spiclit? Elment az esze ennek a kis országnak? Hiszen megtiszteltetésnek kellene venni, hogy az évszázadokon átívelő rablásában egy ilyen szép nagyra duzzadt állam, mint amilyen Oroszország, pénzt nem kímélve érdeklődik a pöttömnyi szláv tesó iránt. De nem, Szlovákia hálátlanul viselkedik, és feltupírozott ürügyekkel dobálózik, ami bizony könnyen az együttműködés romlásához vezethet. Csak nehogy ezt azt jelentse, hogy majd az ungvári reptér oroszok általi esetleges bombázásakor, 81 év után megint jutna valami "légből kapott ajándék" Kassának is. Hogy Szlovákia érezze a törődést. A putyinisták pampogásnak a legszebb része kétségtelenül az, amikor a diplomáciájuk azt jelezte, Szlovákia a kémek lekapcsolásával elkötelezte magát egy oroszellenes kampány elindítása mellett, ami oda vezet, ahova vezet. És most ijedjen meg mindenki.

Moszkva békéről viccelődik

Kész hadüzenet ez, ám a történetben a derék Dávidot játszó Szlovákia nem különösebben törődik a betegesen hatalommániás Góliát üldözési mániájával. Így tehát még az sem dőlt el véglegesen, hogy odaadjuk-e Ukrajnának a légvédelmi rendszerünket, illetve az orosz vadászgépeinket. A védelmi miniszter szerint világos az álláspontunk, meg azt is tudjuk, Ukrajnának mire lenne szüksége, de Jaroslav Naď elsősorban Szlovákia védelmét tartaná szem előtt. Tehát addig nem jöhet szóba a szomszédos ország felfegyverzése, amíg Szlovákia nem kap az adományáért cserébe valami hasonlóan ütőképes berendezést a partnereitől. A poéngyáros orosz külügy erről is elmondta a véleményét, és csak nem akar kiesni a szerepből. Moszkva szerint az ilyen szállítmányok destabilizáló tényezők lennének, amelyek biztosan nem hoznának békét Ukrajnának. Hogy oda ne rohanjunk! Mert az oroszok ukrajnai felbukkanása biztosan csak a legnagyobb harmóniát biztosította be odaát. Legfeljebb ha minden áldozattól, rombolástól, pusztítástól elvonatkoztatunk.

Jaj, itt az infláció! Jé, az oroszok is megérkeztek!

Közben meg az derült ki, hogy az országban az infláció miatt többen aggódnak, mint a háború miatt. A szlovák akadémia egyik szakértője úgy látja, elsősorban az emelkedő árak, de azért az orosz csapatok ukrajnai inváziója is elfeledtette velünk a járványos időszakot. Két évvel a járvány kirobbanása után az áremelkedés, az egészségügy helyzete és a szomszédságban dúló háborúval kapcsolatos félelmek felülírták a koronavírus miatti aggodalmainkat.

Putyin agresszív nyomulásának hatása a pozsonyi Volkswagent is elérte. Ahogy az Ukrajnában működő autóipari beszállítók kiesése miatt már minden nagyobb német autógyárnak le kellett állítania a gyártást, most Szlovákia legnagyobb autóipari vállalatának is alkalmazkodnia kell a helyzethez. A gyártók szerint a kábelek, valamint a kapcsolók hiánya jelenti a legnagyobb problémát, pedig az ukrán beszállítói hálózat igyekszik legalább nappal működni. A kijárási tilalom miatt viszont éjszaka leáll a termelés.

Dunaszerdahely környékén már ezer menekültet fogadtak

De amiben nincs megállás, az az Ukrajnából érkező menekültáradat. Az orosz-ukrán háború kezdete óta mostanáig majdnem 230 ezer személy érkezett Szlovákiába. A műszaki egyetem bősi komplexumában csütörtökön már 600-nál is több embert szállásoltak el, és ez a szám napról napra százas nagyságrendben növekszik. A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal adatai szerint a bősi létesítményen kívül különböző otthonokba, panziókba még legalább 400 menekültet fogadtak be. És ahogyan arról már szó esett, a megyei önkormányzat szálláshelyet tervez biztosítani a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola egyik épületében is, de ennek a nemes szándéknak a pontos részletei egyelőre nem ismertek.

Sidó Árpád