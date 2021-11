LÉNYEG: A múlt hónapban még csak bemelegített a COVID, „mindössze” 729-cel volt több temetés, mint egy átlagos októberben

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Októberben 16 százalékkal többen haltak meg Szlovákiában, mint a sokéves számok alapján számított átlag. Vagyis 729 ember halt meg közvetlenül a COVID 19-ben, vagy azért, mert a koronavírusos betegek miatt nem kapta meg a megfelelő ellátást. És ne feledjük, ezek még októberi számok, amikor az átlagos napi COVID-elhalálozás 20 alatt volt.

Ezt mutatja a másik statisztikai adat is: a múlt hónapban COVID csak a negyedik leggyakoribb elhalálozási ok volt, többen haltak meg például szívinfarktusban és rákban is, mint a fertőzés okozta betegségben.

Sokkal „érdekesebbek” lesznek a novemberi számok, hiszen most már 60 felett jár a napi átlag, vagyis nem 729 lesz a növekmény az átlaghoz képest, hanem 1200.

És akkor még mindig örülhetünk, hogy meg sem közelítjük a második hullám csúcspontját, idén januárban ugyanis csaknem négyezerrel, februárban 3300-zal, márciusban pedig 2700-zal több embert temettünk el, mint az adott hónap sokéves átlaga.

Jó lesz az, ha kiszórunk 500 milliót utalványokban?

A következő hetek kérdése, hogy sikerül-e megállítani a romló tendenciát. Igor Matovič megint feltalálta a csodafegyvert a 60 évesnél idősebb beoltottaknak osztogatott 500 eurós utalványok képében. A pénzügyminiszter „500 milliós ötletéről” hétfőn este tárgyal a koalíció, és talán már kedden a kormány elé kerül a törvény, ha még lesz kormány. Az SaS ugyanis nem nagyon érti, hogy miért pont ekkora összeget mondott be Matovič azon kívül, hogy ekkora a legnagyobb címlet euróban és jól hangzik az is, hogy „félmilliárd”.

Örüljünk, hogy nincs ezer eurós címlet és nem az „egymilliárd” tetszett meg a pénzügyminiszterünknek, mert akkor lehet, hogy ezt mondta volna be.

Az ötlet hátterében ugyanis nincs semmilyen számítás, hiszen ha lenne, bizonyára bemutatta volna. Nem tudjuk, hogy mennyivel nőne az átoltottság, és azt sem, hogy valóban segítene-e a túlélésben az utalványosdi a járvány által tényleg megtépázott idegenforgalomnak, szolgáltatóiparnak. Hiszen mikorra eljutnak az utalványok a címzettekhez, addigra a gasztro- és vendéglátószektor nagy része, kiegészülve a kultúra nem állami részével és a kis szolgáltatókkal, lehúzhatja a rolót. Azt rebesgetik ugyanis, hogy

az utalványokat csak márciustól lehet majd felhasználni, sokan pedig tartalékolják majd a nyári kirándulásukra, vagyis még jó pár hónap, amíg az így folyósított támogatás eljut a címzettekhez.

Emellett ez nem jelent majd pluszpénzt az ágazatoknak, az emberek nem mennek majd többször vendéglőbe vagy üdülni, ugyanannyit fognak költeni mint egyébként, csak a Matovič-féle utalványokkal fizetnek.

Jó az OTP, csak hiányzanak a tesztek

A Covid elleni következő fegyvere a kormánynak, hogy hétfőtől a munkahelyekre csak OTP-vel engedik be az alkalmazottakat, vagyis aki nincs beoltva, azt tesztelni kell. Ezzel kizárólag az a baj, hogy a gazdasági minisztérium csak pénteken adta ki az útmutatót, és a munkaadók a szükséges teszteket sem tudták biztosítani, mert egyszerűen nem lehet hozzájutni. Vagyis a cégek eldönthetik, hogy vagy betartják az előírást, és akkor leállnak, vagy kockáztatják a magas büntetést, meg a persze a járvány tejedését. Lehet választani.

Jön az omikron

Számíthatunk arra is, hogy hamarosan nálunk is megjelenik a vírus legújabb mutáns változata, az omikron, hiszen már találtak fertőzöttet Ausztriában és Csehországban is. Ugyan az eddigi hírek arról szólnak, hogy ennek ez a változat talán enyhébb lefolyású betegséget okoz, mint a most dühöngő delta, viszont sokkal fertőzőbb, így várhatóan igaza lesz a német egészségügyi miniszternek: tavaszra a lakosság egyik része oltott lesz, a másik pedig már átesett a betegségen.

Ami akár pozitív hír is lehetne, ha nem tudnánk, hogy a nagy számú oltatlan miatt ez nagyon sok felesleges halottat fog jelenteni.

