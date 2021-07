LÉNYEG: Nem Igor az őrült, hanem mindenki is! Szerinte. Különben is üldözik őt a rosszak!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Hajt Igorunk, mint a tatár (magyar?) a forgalommal szemben a jelképes sztrádán. Miközben meggyőződése, hogy nem ő őrült meg, hanem azok, akik vele szemben haladnak. Mindegy, hol az igazság, legalább van történés. Többet ér, mintha az ilyenkor szokásos UFO-mizériát lenne kénytelen tolni a média...

Van az úgy, hogy rossz a lapjárás

Igor Matovič exkormányfő, jelenleg pénzügyminiszter, az egyszerű emberek megmentője, a szlovák meg az orosz nemzet, és ki tudja, még kiknek erős támasza, megkapta a piruláját. Vagyis khm, a kedvenc vakcináját. Azt az orosz Szputnyikot természetesen, amelyért elment annak idején még kormányfőként vadászni. Hogy eljtse, hazahozza, megsüsse, aztén pedig meg is egye... Majdnem mindet sikerült neki...!

Az eseményt, mármint a magánjellegű oltakozás tényét egyszerű népével ő maga tudatta. Ahogy szokta, a Facebookon...

„Bár 26 napot kellett várnom az időpontra, már megvan az oltás első adagja. A klinikán már több mint 8000 embert oltottak be vele. És minimális mellékhatásuk volt, semmi súlyos ” – írta, mintha fizetnének neki érte. Aztán, mint általában, beszólt az Országos Gyógyszerellenőrzési Hivatalnak és persze a médiának. Merthogy szerinte ezek miatt nem lett beoltva félmillió ember! Az általa zsákmányolt Szputnyikkal! Amint azt a „magyarokkal„ megtették a Duna folyásirány szerinti jobb oldalán. Igor Matovič végső konklúziója a Szputnyik vakcina szlovákiai kudarca kapcsán annyi, hogy őt és Oroszországot üldözik a rosszak ! Amiért „mindannyian fizetni fogunk“...!

Hát igen, van az úgy, hogy rossz a lapjárás. Még olyasmi is megeshet, hogy minden őrült veled szemben hajt a sztrádán!

A szakszervezetek azt állítják, sem az ellenőrzés, sem pedig a tájékoztatás nem működik, a minisztérium cáfolja ezt

A pénzügyminiszter ki- illetve beszólásának egyik célpontja nyilván az Vladimír Lengvarský volt, akit a Szputnyik-vakcina miatt kitört kormányválság után ő maga kért fel az egészségügyi miniszteri posztra. Ha a Matovič és hívei által folyamatosan köpködött média embereinek is üldözési mániája lenne, nyilván arra a következtetésre juthatnának, alapos a gyanú, hogy az Orvosi Szakszervezeti Szövetség tulajdonképpen fel lett bérelve az egészségügyi minisztérium ellen. Ilyesmi azonban eszébe sem jut a médiának. A szóban forgó szakszervezeti vezetők ugyanis tulajdonképpen a mindenkori páciensek és hozzátartozóik jogaiért emeltek szót. Az egészségügyi tárcán a betegek tájékoztatáshoz és a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jogának érvényesítését kérik számon. Mert azt gyanítják, a kórházi osztályokon nem áll rendelkezésre kellően szakképzett és megfelelő létszámú személyzet. Amely helyzetet egészségügyi minisztériumnak kellene ellenőriznie, mi több, orvosolnia. Továbbá természetesen közzé kellene tennie a vonatkozó az ellenőrzések eredeményeit. A szakszervezetek azt állítják, hogy sem az ellenőrzés, sem pedig a tájékoztatás nem működik. A minisztérium viszont cáfolja ezt. Szerintük minden érintett egészségügyi intézmény vezetőitől megkövetelik, hogy megfelelő képzettségű és létszámú személyzetet biztosítsanak a potenciális páciensek számára. A vita eldöntésére a közvetlenül érintettek, vagyis a potenciális páciensek a legalkalmasabbak.

Működik az Alkotmánybíróság, azaz a jogállam, ahogy Ficóék virus- és oltásellenességgel megkent gumicsontja is

Nem és nem nyugszanak Ficóék! Alkotmánybírósághoz fordulnak megint, mert nem tetszik nekik, hogy a parlamentben minap elfogadott törvénymódosítás szerint a Közegészségügyi Hivatal a járványellenes intézkedések megalkotásakor eztán figyelembe veheti a digitális COVID-igazolványt. Ez a leghangosabb, és a Covid- meg vakcina-fronton legaktívabban bujtogató ellenzéki Smer SD nyilatkozatából következik.

A párt elnöke, Robert Fico szerint a szóban forgó törvénymódosítás „megosztja és diszkriminálja a társadalmat”. Azt mondja, „a be nem oltottakat oltásra kényszerítik, mert különböző intézkedések és korlátozások vonatkoznak rájuk, amelyek ellentétesek a Szlovák Köztársaság alkotmányával“. Az sem tetszik Ficóéknak, hogy az államfő, Zuzana Čaputová aláírta a törvényt.

Egyelőre nem tudni, mi lesz a kassai alkotmánybírók véleménye. Annak ellenére nem, hogy közben történt olyasmi, hogy július közepén alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett egy július 8. óta érvényben lévő közegészségügyi rendeletet, amely hátrányosan különböztette meg a koronavírus ellen nem beoltott, külföldről hazatérő személyeket. Erre reagálva akkor a tiszti főorvos átmeneti időre a koronavírus elleni védőoltás első adagjával beoltott személyek számára engedményt tett. Ennek a mai napig érvényes lépésnek a lényege az volt, hogy azok, akik egyelőre csak a vakcina első adagját kapták meg, az országba való visszatérést követően már az első napon elvégeztethetik a PCR-tesztet és negatív eredmény esetén nem kell karanténba vonulniuk. Ezt az átmeneti időszakot két hétben állapították meg és csak azokra vonatkozott, akik még július 9. előtt kapták meg az oltást. Most az Alkotmánybíróság ezt az engedményt meszelte el.

Annyi tehát biztos, hogy viszonylag jól működik az Alkotmánybíróság, azaz a jogállam. Ahogy Ficóék virus- és oltásellenességgel megkent gumicsontja is. Amit főként az olyan oktondi halandóknak dobtak, akik bármennyire ordít is róluk a tudatlanság, szemrebbenés nélkül beadják neked lapáttal a Tudományt! Miközben képesek lehülyézni akár Nobel-díjas tudósokat is. A viselt dolgaikról hivatásszerűen tájékoztató, sajtómunkásokról nem is beszélve. Ez van, nehéz a sztrádán közlekedni…

Barak László