LÉNYEG: Nem mindenki maszkellenes dinka, ám mivel egyre többen lazulnak, olyan szigorítás lehet a vége, hogy arról koldulunk!

Nyilván vannak elegen, akik számára unalmasak a vírushelyzettel kapcsolatos hírek. Sőt, akadnak akik kényszeres röhögéssel reagálnak akár egy-egy vonatkozó cikkcímre is. Bele lehet viszont nyugodni, sem a közönség egy részének ordító esztelensége, sem virtuális, de akár valós köpködése nem fogja eltántorítani a normális médiát attól, hogy rendszeresen beszámoljon a járvány negyedik hullámának aktuális történéseiről…

Egyre több kórházi osztályon kell elhalasztani a tervezett beavatkozásokat

Nem véletlenül próbált sajtótájékotatón az oltásellenes népesség lelkére beszélni az egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský sem a kórházi infektológiai osztályok szakorvosaival együtt. A sajtótájékoztatón 1300 orvoskollégájának képviseletében Peter Sabaka infektológus kért mindenkit, hogy lehetőleg oltassák be magukat. Leginkább azért, hogy ne legyenek kénytelenek az orvosok nap mint nap légszomjtól fuldokló emberek szemébe nézni. A szóban forgó szakorvosok petíciót indítottak, amelyben leszögezik, a kórházak olyan emberekkel kezdenek megtelni, akiknek nem kellene ott lenniük. Sokaknál közülük nagyon súlyos a vírusfertőzés lefolyása, és hetekig nem láthatják a családjukat, ha egyáltalán láthatják még. Az infektológusok figyelmeztetnek, azokon a betegágyakon, amelyeken nemrég még más betegségben szenvedők feküdtek, most a koronavírusosokat kell kezelni. És hiába igyekszenek, a más betegségben szenvedők ellátása egyre nagyobb korlátokba ütközik. Egyre több kórházi osztályon kell elhalasztani a tervezett beavatkozásokat. Ezért sajnos olyan páciensek is lesznek, akik csak azért halnak meg, mert nem jutnak idejekorán megfelelő ellátáshoz a kórházi ágyakat lefoglaló covidos betegek miatt.

Hivatalos személy elleni erőszak és garázdaság

Leginkább ezért érthetetlen, hogy akad néhány olyan vadember, akik puszta butaságuk vagy az öncélú magamutogatás okán, illetve akár politikai bomlasztás céljából provokálnak. Ahogy azok a delikvensek, akik egy pőstyéni szupermarketben kerültek összetűzésbe a rendőrökkel, mivel azok nem voltak hajlandók tolerálni a rendbontást. Amely konkrétan abban nyilvánult meg, hogy védőmaszk nélkül tüntetve blokkolták a normális vevők előtt a pénztárakat. A történteket követően három elkövetőt gyanúsítottak meg, egynek közülük pedig vizsgálati fogságban kell megvárnia, amíg vádat emelnek ellene hivatalos személy elleni erőszak és garázdaság miatt. Nem mellékes körülmény, hogy a vizsgálat során kiderült, a három visszaeső támadó közül ketten hivatásos katonák voltak korábban. Olyan kiképzett személyek, akiknek távozniuk kellett a hadsereg kötelékéből…

A kormányfő szigorítana

Nem is csoda, hogy a kormányfő, Eduard Heger bejelentette, a kormánynak határozottabb intézkedéseket kell elfogadnia, mert az embereknek nem akaródzik betartani az előírásokat. A konkrét lépéseket, illetve az aktuális intézkedések módosítását valószínűleg a szerdai kormányülés után hozzák nyilvánosságra. A kormányfő kiemelte, a járványügyi intézkedések módosításakor a szakértői konzílium javaslataiból fognak kiindulni, amelyeket múlt héten pénteken hoztak nyilvánosságra. A miniszterelnök arra kért több minisztert, hogy dolgozzák ki, miként lehetne a konzílium javaslatait a gyakorlatba átültetni. Nem lehetünk azonban abban biztosak, hogy egyes politikusok politikai hasznlesés céljából mint annyiszor, ezúttal is nem szabotálnak-e majd…

Ficóék mellett a zsaruk is pácban vannak

Közben azért szerencsére a belügyi szerveknél is folyik a „gyógyítás”. Juraj Krúpa (OĽaNO), a parlament védelmi bizottságának elnöke a hétfői rendkívüli ülés után elmondta, sikerült azonosítaniuk a rendőrségen belül azt a csoportot, amely felelős lehet a vadászházban készült videófelvételek kiszivárogtatásáért. Ugye világos, azokról a videófelvételekről van szó, amelyeket a nyár folyamán egy Nyitra melletti vádászházban rögzítettek. Amelyeken a volt kormányfő, Robert Fico, Robert Kaliňák korábbi belügyminiszter, Pavol Gašpar ügyvéd, az egykori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar fia, Norbert Bödör oligarcha édesapja, Miroslav Bödör, valamint Ficóék ügyvédje, Marek Para egyebek mellett arról egyeztetnek, hogyan kellene megúszni az akkor még rácsok mögött ülő Gašpar, Bödör, valamint az elítélt speciális ügyész, Dušan Kováčik ügyét. A kiszivárogtatásaal egyébként a belső az Ellenőrzési Szolgálat foglalkozik, a gyanúba keveredett rendőröket pedig hazugságvizsgálatnak akarják alávetni. Azon viszont azért el lehet gondolkodni, vajon nem azért kerültek-e nyilvánosságra az inkriminált videófelvételek, hogy semmiképpen ne lehessen agyonhallgatni azok létezését, mint annak idején oly sok mindent Ficóék kormányzása alatt.

