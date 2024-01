LÉNYEG: Nem rúgja rá az ellenzékre hajnalban az ajtót Fico, akinek a levesébe Čaputová szépen beleköpött 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Jó esetben már mindenki kijózanodott a szilveszteri mulatozást követően, érdemes tehát elfogadni, hogy ideje visszahuppanni a normális élet kerékvágásába.

Fico prioritásai

Kezdésnek például nem árt tisztában lenni azzal, hogy a miniszterelnök milyen feladatokat tart a legfontosabbnak az előttünk álló évben. Robert Fico szerint a kormány prioritásként kezeli idén az erős szociális állam megteremtéséét, az rakoncátlankodó élelmiszerárak kezelése, na meg persze a büntetőjogi módosítások befejezését. Az első két kérdésbe elvileg nehéz belekötni, elvégre kemény éveket hagytunk magunk mögött, "hála" a gyilkos vírusnak meg a vérszomjas oroszok gyilkos ösztöneinek.

Azonban a büntetőjoggal való maszatolásnál kilóg a lóláb, hiszen a vak is látja, hogy csak a hatalomba visszatérő politikusok próbálják meg menteni az irhájukat. Túl sok korrupciós ügyre derült fény az utóbbi időben, ezért ideje átszabni a törvényeket, hogy akinek vaj van a fején, az is megnyugodhasson. Természetesen a kormányfő a feje tetejére állítja a valóságot, pont, ahogyan az a posztigazság korában dukál. Fico ugyanis úgy látja, hogy 2020 és 2023 között Szlovákiában az akkori ellenzék - azaz a smeresek és társaik - elnyomása érdekében visszaéltek a büntetőjoggal. Ennek ellenére 2024-es választási eredmények ismeretében a nyertes párt vezére elutasítja a bosszút, és inkább a szükséges törvényi módosítások mellett teszi le a garast. Szinte jófejkedik ez a Fico, mert kitart amellett, hogy helyesebb a súlyos hatalmi visszaélések elkerülése érdekében módosítani a Btk.-t, a büntető perrendtartást és megszüntetni a Különleges Ügyészi Hivatalt, mint hajnalban rárúgni az ajtót a politikai ellenfelekre, és bizonyítékok nélkül gyanúsítgatni és hónapokra vizsgálati fogságba küldeni őket. Mintha a hatalom jelenlegi embereivel tényleg ez történt volna 2020-tól kezdve egészen a mostanáig.

Üröm az örömben

Saját bevallása szerint Ficót meglepte, hogy az államfő rábólintott az állami költségvetésre, ám tett is ezzel összefüggésben egy csípős megjegyzést. Mert a smeres atyúristen tudni véli, hogy amennyiben az elnök hivatalnokkormánya által javasolt büdzse lenne érvényes, akkor pestisként terjedő szegénység terjedne szét az országban. Még szerencse, hogy a fehér lován bevágtatott a baloldali államférfi és elűzte a fekete halálként fenyegető nincstelenséget. De azért a miniszterelnök maradéktalanul nem lehet elégedett Zuzana Čaputovával. Hiszen a köztársasági elnök megvétózta a kormány által módosított hatásköri törvényt.

Ennek az egyik leglátványosabb hatása az, hogy az Andrej Danko vezette SNS egyelőre nem jut hozzá egy újabb minisztériumhoz. Mert az volt az eredeti elképzelés, hogy a nemzetiek kapnak egy sportért és idegenforgalomért felelős tárcát, ám ahhoz az is kellett volna, hogy az államfő aláírja az erről szóló jogszabályt. Amibe Ficóék belekomponálták, hogy a korábbi országos rendőrfőkapitány, a smeressé vedlett Tibor Gašpar lehessen a titkosszolgálatok irányítója. Meg azt is, hogy Fico legszorosabb munkatársa, Robert Kaliňák védelmi miniszterként szabad kezet kaphasson abban a bizniszben, amit úgy hívnak, hogy fegyverkereskedelem. Hiszen eddig a gazdasági minisztérium adta ki a megfelelő licenceket, amihez kellett a külügyminisztérium és a SIS pozitív vélekedése is. Ráadásul ez a törvény is rövidített eljárásban lett elfogadva, miközben egy rendes törvényhozási folyamat során feltárhatták volna egy ilyen módosítás kockázatait. De azért a a kormányfőnek annyira nem fáj a feje a vétó miatt, 76 "bátor" koalíciós képviselő kell csupán, és minden mehet úgy, ahogy Fico jónak látja. Az ellenzék nagy bánatára.

Politikusok és nőügyeik

A parlamenten kívüli színtéren meg alig történik valami, ami átlépné az ingerküszöböt. Egyedül a "gyerekgyáros" Boris Kollár élete tud olyat produkálni, ami egyfajta valóságshow-ként szórakoztató lehet a közélet iránt érdeklődők számára. A törvényhozás volt elnökének ugyanis annyi gyerekáldással járó kapcsolata volt, hogy kész csoda, hogy csak mostanra romlott meg a viszonya a volt nőivel. Ám ez sem egy vidám történet, mert kiskorúak isszák meg a lökött felnőttek felelőtlen döntéseinek levét.

Sidó Árpád