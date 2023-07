LÉNYEG: Nem tudjuk, ittas volt-e a gádzsó, aki maró permetlével támadta meg a dunaszerdahelyi romákat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A rasszista támadás dunaszerdahelyi helyszíne - Facebook

Visszahőkölt a hőség, megszelídült az időjárás, mintha tényleg nem is lenne napirenden semmiféle klímaváltozás… Örülhetnek hát az azt tagadók. De mi lesz a chemtrail-hívőkkel, a laposföldre esküvőkkel meg a vírustagadókkal. Átállhatnak esetleg, ha már nem tették meg eddig - a kritikátlan békevággyal vagy a homofóbiával és rasszizmussal terheltek táborába. Mert ugye, mi élvezet lehet a tök ingerszegény életben…

A viszonyok

Hát kérem szépen a szlovák-magyar államközi viszony aztán sokféle jelzővel illethető, csak azzal nem, hogy ingerszegény lenne. Orbán Viktor Szlovákiát is megcélzó tusnádfürdői litániája után különösen nem. A friss ingert, most a szlovák és magyar külügyér, Miroslav Wlachovský meg Szijjártó Péter pengeváltása generálta. Utóbbi, mármint Szijjártó ugyanis nyilvánosan arról talált elmélkedni, hogy az Európai Unió még négyéves ukrajnai háborúban gondolkodik (sic!). Ezért ugye világos, hogy miatta halnak az emberek… Különös tekintettel a „magyar emberekre”… Erre föl szólt rá szlovák kollégája, hogy ne kavarjon úgy, mintha Ukrajnát nem is az oroszok, hanem az Unió támadta volna meg. No, erre aztán megszólalt Sziijártó "ruhafogasa" is, bizonyos Menczer Tamás, egy az egyben lehazugozva Wlachovskýt. Közölte azt is, hogy az EU-s külügyminiszterek legutóbbi tanácskozásán bizony azt a javaslatot vitatták meg, amely szerint a következő 4 évben évente 5 milliárd eurót kellene költeni az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokra. Majd feltette a nagy kérdést: ha a következő 4 évben nem lesz háború, miért kellene fegyverszállítmányokat finanszírozni?

Wlachoský replikája erre annyi volt, hogy nem lát összefüggést Ukrajna védekezési képessége és a háború folytatása között. A szövegértők számára ez annyit jelent, hogy fegyverertelenül képtelenség védekezési képességeket emlegetni. Még egyszerűbben fogalmazva: ha nincs fegyvered, azt tesz veled meg a családoddal a betolakodó, amit akar…!

Mármost egészen biztosan sem Szijjártó Péter, sem pedig Menczer Tamás nincs híján a szövegértés képességének. Ők tudják - azokon kívül, akik képesek legalább kettőig elszámolni -, hogy miért kavarnak úgy, mintha mégis…

Ukrajnának fegyverekre van szüksége!

A hivatalos Szlovákiáról az oroszok Ukrajnai invázójával kapcsolatban szintén sokmindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy mellébeszélne. Ellenkező esetben nem történne meg, hogy kedden újabb két Zuzana 2 önjáró tarackot adnak át Ukrajnának.

Azoknak a szlovák állampolgároknak, akiknek ebből az jönne le, hogy a rovásukra adakozik az állam, annyit kell tudatosítani, hogy a szóban forgó önjáró ágyuk annak a 16 darabos csomagnak a részei, amelyek gyártását Dánia, Norvégia és Németország közösen finanszírozza. Még egyszer, hogy mindenki megértse: Nem a szlovákiai adófizetők, hanem dánok, norvégok és a németek fizetik a számlát… Merthogy az orosz betolakodók ellen Ukrajnának szerintük is fegyverekre van szüksége!

Lökd ide a sört!

Van gond ugye a béke frontján akármennyi! Pedig így nyáridőben gondtalanul sörözni kellene inkább. Amely cselekmény sokkal hasznosabb lenne a kontraproduktív politikai ködszurkálásnál. Többek között meghajtaná némelyest a GDP-t. Ami mind Magyarországra, mint pedig Szlovákiára ráférne. Mármint a GDP növekedése. Ennek ellenére, amint az kiderült, elég rongy sörivók vagyunk itt, hiszen csak kis mértékben növekedett a szlovákiai sörfőzés, de így is alig érte el a 2019-es szintet az illetékes termelői szövetség szerint. Ami viszont öröm az ürömben, egyszersmind kijózaníthat sokakat, az az alkoholmentes sörgyártás háromötödével történő növekedése…

Egyetlen közszereplő határolódott el az undorító rasszista cselekménytől!

Egyelőre nem tudható ittas volt-e az a gádzsó, aki erős permetlével vagy savval támadta meg a dunaszerdahelyi roma közösség tagjait. Köztük fiatal édesnyákat és gyermekeiket, Ha ittas volt viszont, ha nem, védhetetlen fajgyűlölet kellett, hogy vezérelje. Az efféle barbár tett példás büntetésért kiált. Tegyük hozzá, mégpedig komoly nyomatékkal, mindenekelőtt hivatalos megtorlásra kell gondolni! Vagyis a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szervein van a sor. Sokat elmond a szlovákiai közállapotokról, különös tekintettel a magyar népességre, hogy eddig sajnos egyetlen közszereplő határolódott el az undorító rasszista cselekménytől. Úgy hívják, Rigó Konrád, a Híd politikusa…

Barak László