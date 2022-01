LÉNYEG: Nem zörög a haraszt az agrártárcánál, az iskolákat pedig kinyitják. Ugye?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Bár a szakemberek szerint január végén, február elején tetőzhet Szlovákiában a koronavírus-járvány, a kormány keddi döntése nyomán jövő hétfőn folytatódhat a tantermi oktatás az óvodától a középiskoláig. Az agrártárca államtitkára meg annak iskolapéldáját mutatta be, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

Január 10-én folytatódik a tanítás

Nem hozott újabb meglepetést a keddi nap, hiszen Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter a várakozásoknak megfelelően bejelentette: hétfőn, vagyis január 10-én ismét megnyílnak az iskolák kapui, és megkezdődik a tantermi oktatás.

Az iskolakezdésig előttünk álló szűk egy hét persze hozhat még meglepetéseket, hiszen nem egyszer előfordult már egy-egy kormányzati bejelentés után, hogy pár napon belül minden a feje tetejére állt, és ami hétfőn még tuti biztosnak tűnt, azt szerdára már el is felejthettünk.

Mindenesetre a dolgok kedd esti állása szerint kötelező maszkviselet mellett a meghosszabbított téli szünet után terv szerint folytatódik a jelenléti oktatás. A szájmaszk kötelező lesz az alapiskolák első osztályától, és az egészségügyi minisztérium határozottan javasolja, hogy a gyerekeket teszteljék le még az iskolakezdés előtt, a teszteket pedig hetente kétszer ismételjék meg.

Maszkban végigülni egy fél napot az osztályteremben ugyan nem a legkellemesebb dolog, azonban már annak is örülhetünk, hogy a kormány egyáltalán lehetővé teszi a jelenléti oktatást. Azt ugyan nem tudjuk, hogy mi van a döntés hátterében, hogy vajon a népharagtól tartottak-e a miniszterek, esetleg a járványügyi szakemberekre hallgattak, de ez most mindegy is. Elő a tesztekkel, és hétfőtől irány az iskola!

Marad a gyülekezési tilalom

Jövő hétfőtől, vagyis december 10-től megszűnik az este nyolctól jelenleg még érvényben lévő éjszakai kijárási tilalom is, a héten megnyílt vendéglők és más vendéglátóipari egységek időkorlát nélkül fogadhatják a vendégeket, nem kell este nyolckor zárórát hirdetniük.

Továbbra sem ácsoroghat viszont hatnál több ember a kocsma előtt, hiszen ez változatlanul a gyülekezési tilalom megsértését jelentené. Nem változnak az előírások a szállodákban és a síközpontokban sem – marad az OP-rendszer, vagyis csak a beoltottakat és a Covid-19 betegségen átesetteket fogadhatják. Ugyanez vonatkozik a templomokra és a szolgáltatásokra is.

Nem nyithatnak ki viszont a koncerttermek, színházak és mozik, bár azt eddig még senki sem tudta hitelt érdemlően elmagyarázni, miért veszélyesebb egy színházteremben ugyanaz a vírus, amelyik a templomot ezek szerint nagy ívben elkerüli. De hát, nem kell a kormány minden intézkedése mögött észérveket keresni.

Disznóság miatt mondott le az államtitkár

Az viszont egyértelműen észszerű lépés volt a földművelésügyi államtitkár részéről, hogy kedden lemondott posztjáról. Milan Kyseľnek azért nem volt maradása, mert kiderült: egyik rokonának családi sertésfarmja akkora állami támogatást kapott, hogy az már kimeritette a disznóság kategóriáját.

A dolog hátteréről csak annyit, hogy tavaly 27 ezer eurót kapott a családi farm a sertéspestis elleni küzdelemre, ami ugyan nem tűnik egetverően hatalmas összegnek, azonban egy mindössze hat jószágot számláláló gazdaság esetében ennyi pénzt inkasszálni nem volt túl elegáns dolog. Míg más gazdák csak 200 eurónak megfelelő összeget kaphatnak sertésenként, az államtitkár családja ennek több mint húszszorosát kapta.

Samuel Vlčan szakminiszter a „magas politikai kultúra megnyilvánulásaként“ jellemezte helyettese lemondását, azt azonban tagadta, hogy megalapozott lett volna Kyseľ távozása. Az agrártárca reakciójában azt bizonygatta, hogy az érintett gazdaság támogatása körül minden a legnagyobb rendben van.

Ezt persze nincs okunk kétségbe vonni, az viszont legalábbis elgondolkodtató, hogy a választások óta az agrártárca már a második miniszterét és a harmadik államtitkárát fogyasztotta el.

Juhász László